Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

TT Ukraine yêu cầu chuẩn bị luật bầu cử trong khi thiết quân luật

  • Thứ hai, 15/12/2025 21:18 (GMT+7)
  • 51 phút trước

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã yêu cầu Quốc hội nước này soạn thảo một đạo luật cho phép tiến hành bầu cử trong bối cảnh đất nước đang áp đặt thiết quân luật.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu tại cuộc họp báo ở Kyiv. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Ngày 15/12, hãng tin RBC của Ukraine dẫn các nguồn tin giấu tên cho biết, theo nội dung dự luật, việc tổ chức bầu cử sẽ diễn ra trong vòng 60 ngày, tương tự như quy trình bầu cử Tổng thống sớm. Tuy nhiên, ngay cả những người tham gia vào quá trình soạn thảo dự luật cũng đã bắt đầu bày tỏ sự hoài nghi liệu có nên hoàn tất công việc này hay không.

Động thái trên diễn ra sau khi Phó Chủ tịch Quốc hội Ukraine, ông Oleksandr Korniyenko, hôm 11/12 tuyên bố Quốc hội sẵn sàng chuẩn bị các tài liệu cần thiết cho một cuộc bầu cử Tổng thống trong thời chiến. Trước đó, ngày 9/12, Tổng thống Zelensky cho biết ông sẵn sàng thay đổi luật pháp hiện hành để tổ chức một cuộc bầu cử Tổng thống ở Ukraine.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump từng gợi ý rằng đã đến lúc người dân Ukraine cần được đi bỏ lá phiếu của mình.

Nhiệm kỳ Tổng thống của ông Zelensky trên thực tế đã kết thúc vào ngày 20/5/2024. Tuy nhiên, cuộc bầu cử mới đã bị hủy bỏ với lý do tình trạng thiết quân luật và lệnh tổng động viên vẫn đang được áp dụng trên toàn quốc.

Những cuốn sách hay về châu Âu

Tri Thức - Znews giới thiệu tới độc giả các cuốn sách hay nên đọc để hiểu thêm về châu Âu, khu vực có bề dày lịch sử được mệnh danh là "lục địa già".

Độc giả có thể xem thêm tại đây.

Ukraine Donald Trump Mỹ Pháp Ukraine Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky luật bầu cử thiết quân luật

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

  • Pháp

    Pháp
    • Thủ đô: Paris
    • Diện tích: 549.100 km²
    • Dân số: 67,12 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 2.582 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Euro
    • Mã điện thoại: +33
    • Ngôn ngữ: Tiếng Pháp

Đọc tiếp

Nhieu co so dau mo Nga boc chay hinh anh

Nhiều cơ sở dầu mỏ Nga bốc cháy

12 giờ trước 10:24 15/12/2025

0

Các cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine đã đánh trúng các kho dầu và nhà máy lọc dầu tại Volgograd, Yaroslavl, Krasnodar Krai và Crimea, gây ra hỏa hoạn, sơ tán dân cư và đóng cửa sân bay.

Ukraine tu bo tham vong gia nhap NATO hinh anh

Ukraine từ bỏ tham vọng gia nhập NATO

21:31 14/12/2025 21:31 14/12/2025

0

Ngày 14/12, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chính thức tuyên bố sẵn sàng từ bỏ mục tiêu gia nhập NATO để đổi lấy các bảo đảm an ninh từ phương Tây.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý