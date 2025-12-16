Mỹ đề xuất Ukraine có thể nhận được đảm bảo an ninh

Đây là đề nghị chưa từng có nhằm giúp chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần 4 năm giữa Nga và Ukraine.

Đàm phán hòa bình Ukraine ở Geneva, Thụy Sĩ ngày 23/11/2025. Ảnh: Reuters

Các quan chức Mỹ cho biết, ngày 15/12, Ukraine có thể nhận được các đảm bảo an ninh dựa trên cam kết phòng thủ chung theo Điều 5 của NATO theo một thỏa thuận hòa bình được đề xuất với Nga.

Theo các quan chức Mỹ, các biện pháp đảm bảo an ninh cho Ukraine được thảo luận trong hai ngày đàm phán tại Berlin là tương tự điều 5 NATO. Điều này thể hiện cam kết mạnh mẽ của Mỹ đối với an ninh của Ukraine ngay cả khi Kyiv không phải là thành viên của NATO.

Nói với truyền thông sau cuộc thảo luận giữa Mỹ, Ukraine và châu Âu, các quan chức Mỹ cho biết, các cam kết này sẽ không phải là tồn tại mãi mãi. Theo tiết lộ, đã có sự đồng thuận tới 90% trong bản đề xuất hoà bình mà Washington soạn thảo.

Tuy nhiên, phía Mỹ vẫn thừa nhận các vấn đề về lãnh thổ và chủ quyền vẫn cần các bên tiếp tục làm việc. Trước đó, Ukraine đã tuyên bố sẽ không nhân nhượng trong vẫn đề lãnh thổ.

Một quan chức Mỹ cho hay, Nga sẵn sàng để Ukraine gia nhập Liên minh châu Âu EU và Tổng thống Donald Trump muốn ngăn Nga tiến xa hơn về phía Tây.

Điều 5 được coi là nền tảng của hiệp ước thành lập NATO. Điều khoản này quy định rằng, một cuộc tấn công chống lại một thành viên của nhóm được coi là một cuộc tấn công chống lại tất cả các thành viên khác.

Hiện tại chưa rõ Mỹ sẽ tiến xa đến mức nào trong việc cung cấp những đảm bảo an ninh như điều 5 cho Ukraine. Các quan chức cho biết, những đảm bảo này sẽ bao gồm việc giám sát chặt chẽ và các biện pháp giảm thiểu xung đột, ngăn chặn các cuộc xung đột nhỏ leo thang thành xung đột lớn.

Trong khi đó, các nhà lãnh đạo châu Âu cho biết, họ nhất trí rằng bất kỳ quyết định nào về việc Ukraine có thể nhượng lại lãnh thổ cho Nga chỉ có thể được đưa ra khi có những đảm bảo an ninh chắc chắn, trong đó có một lực lượng đa quốc gia do châu Âu dẫn đầu.

Tuyên bố được đưa ra bởi 10 nhà lãnh đạo châu Âu cùng với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen sau cuộc gặp của họ tại Berlin để ủng hộ các cuộc thảo luận hòa bình giữa Mỹ và Ukraine. Trong tuyên bố nêu rõ đảm bảo an ninh cần thiết, Ukraine cho hay, nước này cần duy trì lực lượng vũ trang ở mức khoảng 800.000 người để có thể ngăn chặn xung đột.

Các cuộc thảo luận về tương lai của Ukraine dự kiến sẽ tiếp tục diễn ra vào cuối tuần này tại Mỹ.