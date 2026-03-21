Tổng thống Trump chỉ trích NATO "hèn nhát" và tuyên bố Mỹ sẽ thôi làm "quản gia" tại Hormuz khi chiến dịch áp sát mục tiêu xóa sổ tiềm lực Iran.

Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei gửi thông điệp cho Tổng thống Iran, khẳng định sẽ khiến tất cả kẻ thù không thể an toàn sau khi Bộ trưởng Tình báo bị Israel hạ sát.

Iran thừa nhận tướng Ali Mohammad Naeini, phát ngôn viên Vệ binh Quốc gia (IRGC), đã thiệt mạng trong một cuộc không kích do Mỹ - Israel tiến hành.

Tổng thống Trump: NATO 'hèn nhát'

Ngày 20/3, Tổng thống Donald Trump đã chỉ trích gay gắt các đồng minh NATO, gọi họ là "những kẻ hèn nhát" khi từ chối hỗ trợ liên minh Mỹ-Israel trong cuộc chiến chống Iran.

Theo Reuters, trên mạng xã hội, ông Trump không ngần ngại dùng những từ ngữ mạnh mẽ nhất để chỉ trích các đồng minh: "Không có Mỹ, NATO CHỈ LÀ MỘT CON HỔ GIẤY!".

Ông cáo buộc các nước đồng minh là "những kẻ hèn nhát" và khẳng định chính quyền của ông sẽ "ghi nhớ" thái độ này.

Tổng thống Mỹ bày tỏ thái độ khi cho rằng các nước NATO không muốn tham gia cuộc chiến chống lại Iran, nhưng vẫn than vãn về giá dầu cao.

"Giờ đây cuộc chiến đó đã THẮNG về mặt quân sự, với rất ít nguy hiểm cho họ, họ lại phàn nàn về giá dầu cao, không tham gia khai thông Eo biển Hormuz, một việc chỉ như cuộc diễn tập quân sự đơn giản với rủi ro cực thấp”, ông nhấn mạnh.

Ngày 19/3, Đức, Anh, Pháp, Ý, Hà Lan, Nhật Bản và Canada đã ra tuyên bố chung cam kết tham gia vào "các nỗ lực phù hợp để đảm bảo quá trình di chuyển an toàn qua Eo biển".

Tuy nhiên, Thủ tướng Đức Friedrich Merz khẳng định việc hỗ trợ chỉ diễn ra với điều kiện các cuộc giao tranh phải chấm dứt.

Iran công bố video bắn trúng tiêm kích F-35 của Mỹ Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) khẳng định đã bắn trúng tiêm kích F-35 Lightning II của Mỹ bằng hỏa lực phòng không. Lực lượng này vừa công bố đoạn video ghi lại thời điểm tiêm kích bị đánh trúng.

Ông Trump: Mỹ sẽ không bảo vệ Hormuz, ai dùng nấy giữ

Tổng thống Donald Trump vừa phát tín hiệu có thể sớm kết thúc chiến dịch "Epic Fury" sau gần ba tuần tấn công Iran. Trên mạng xã hội Truth Social ngày 20/3, ông khẳng định Mỹ đã "rất gần" mục tiêu quân sự nhằm vào Iran, bao gồm: vô hiệu hóa năng lực tên lửa, phá hủy hạ tầng quốc phòng và xóa sổ lực lượng hải quân, không quân đối phương.

Theo Fox News, ông Trump nhấn mạnh Washington sẽ "không bao giờ" cho phép Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân, đồng thời cam kết bảo vệ các đồng minh then chốt như Israel và Saudi Arabia.

Đáng chú ý, về an ninh tại Eo biển Hormuz, Tổng thống tuyên bố Mỹ sẽ không dẫn đầu việc 'canh gác'. Ông cho rằng các quốc gia trực tiếp sử dụng tuyến đường này phải tự gánh vác trách nhiệm giám sát.

"Nước Mỹ không sử dụng nó!", ông khẳng định, đồng thời cho rằng các bên hưởng lợi phải tự quản lý an ninh hàng hải một khi mối đe dọa từ Iran được loại bỏ hoàn toàn.

Người dân Iran đón tết trong mưa bom bão đạn

Tết Ba Tư (Nowruz) vốn là biểu tượng của sự đổi mới, nhưng năm nay, hàng triệu người dân Iran đang đón "ngày mới" trong vòng xoáy xung đột và tuyệt vọng. Sau ba tuần hứng chịu các cuộc không kích dồn dập từ liên quân Mỹ - Israel, hạ tầng tan hoang và nỗi đau mất mát đã khiến tinh thần lễ hội gần như lụi tàn.

Mặc dù chiến tranh đang diễn ra, Tehran vẫn nỗ lực chuẩn bị cho các hoạt động ăn mừng. Các khu chợ vẫn đầy đủ hàng hóa, hương hoa dạ lan hương (loài hoa truyền thống của Nowruz) lan tỏa khắp các ngõ nhỏ - một lời nhắc nhở hữu hình về mùa xuân của thành phố. Ảnh: Reuters, NYT.

Dù các khu chợ vẫn thoang thoảng hương hoa dạ lan hương truyền thống, bầu không khí tại Tehran lại vô cùng nặng nề. Nhiều gia đình không còn tâm trí bày biện bàn Haft Sin hay tụ họp đoàn viên khi tương lai mờ mịt. Ngược lại, một số người tìm thấy sự an ủi kỳ lạ. Họ thấy bầu trời xanh trong hơn giữa chiến sự và tin rằng đây là dấu hiệu của sự tự do sắp tới.

Xung đột đã bồi thêm đòn chí mạng vào nền kinh tế vốn đã kiệt quệ vì lạm phát. Dù hàng hóa vẫn đầy ắp, nhưng giá của các món ăn truyền thống đã trở thành xa xỉ phẩm quá tầm tay của đại bộ phận dân chúng.

Ba tuần qua là quãng thời gian ngập tràn tuyệt vọng và sợ hãi. Thời gian như ngưng đọng trên bờ vực của một điều gì đó tồi tệ hơn, khiến những cột mốc truyền thống như lễ hội lửa Chaharshanbe Suri hay Nowruz trở nên vô nghĩa.

Kỳ Nowruz này trùng với lễ Eid al-Fitr, trở thành điểm hội tụ của những cảm xúc phức tạp. Dù chính quyền cố gắng phô trương sức mạnh qua các buổi cầu nguyện quốc gia, đối với người dân, đây vẫn là một chương đau thương nhưng đầy kiên cường giữa thời chiến.

Ông Trump: Mỹ sẵn sàng đàm phán, nhưng Iran ‘không còn lãnh đạo’

Phát biểu tại một buổi lễ ở Nhà Trắng ngày 20/03, ông Trump khẳng định vị thế áp đảo của Mỹ trong cuộc xung đột bắt đầu từ cuối tháng 2. "Chúng tôi muốn nói chuyện với họ, nhưng hiện tại chẳng còn ai để nói cả. Chúng tôi không có đối tác đối thoại nào. Và bạn biết đấy, chúng tôi thích tình trạng này", Tổng thống Mỹ nói.

Ông Trump cho rằng sự tàn khốc của các đợt không kích đã khiến giới chính trị Tehran tê liệt: "Giờ đây không còn ai muốn đứng ra làm lãnh đạo ở đó nữa".

Tổng thống Trump khẳng định năng lực quốc phòng của Iran đã gần như trở về con số không. Ông tuyên bố 58 tàu chiến của Iran đã bị đánh chìm chỉ trong vòng hai ngày. Toàn bộ hệ thống radar, tên lửa phòng không và chiến đấu cơ đều đã bị phá hủy.

Bất chấp các thắng lợi quân sự, ông Trump nhấn mạnh mục tiêu cao nhất vẫn là ngăn chặn hạt nhân: "Chúng tôi sẽ không để họ có vũ khí hạt nhân”.

'Mỹ không có kế hoạch đưa bộ binh tới Iran. Nếu có cũng không nói'

Tổng thống Donald Trump khẳng định không triển khai quân đội Mỹ đến Trung Đông khi cuộc chiến Iran bước sang tuần thứ tư, theo Time.

“Không, tôi sẽ không đưa quân đi đâu cả. Có lẽ là không cần tới họ. Nếu có, tôi chắc chắn sẽ không nói với các bạn”, ông Trump trả lời báo giới.

Phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh Mỹ cân nhắc các biện pháp xóa sổ chương trình vũ khí của Iran, bao gồm thu giữ vật liệu hạt nhân dưới đống đổ nát. Theo giới phân tích, mục tiêu này đòi hỏi lực lượng bộ binh phải tiến sâu vào lãnh thổ Iran.

Trong khi đó, Reuters cho biết chính quyền Trump đang xem xét điều động không quân và hải quân bảo vệ hành lang tàu dầu qua Eo biển Hormuz. Động thái này nhiều khả năng sẽ dẫn đến việc triển khai quân dọc theo đường bờ biển Iran để đảm bảo an ninh hàng hải.

Ông Netanyahu: Iran không còn khả năng hạt nhân và tên lửa

Thủ tướng Benjamin Netanyahu hôm 19/3 tuyên bố Iran đã mất hoàn toàn khả năng làm giàu uranium và sản xuất tên lửa đạn đạo sau 20 ngày bùng nổ chiến sự.

Phát biểu tại Jerusalem trong cuộc họp báo trực tiếp đầu tiên kể từ khi chiến dịch bắt đầu, ông khẳng định: "Iran hiện nay không còn khả năng làm giàu uranium hay chế tạo tên lửa đạn đạo. Chúng tôi sẽ tiếp tục nghiền nát những năng lực này thành tro bụi".

Ông Netanyahu mô tả Iran đang ở trạng thái "yếu nhất từ trước đến nay", đồng thời nhấn mạnh vị thế cường quốc của Israel trên trường quốc tế.

Chỉ vài giờ sau tuyên bố trên, Tehran đã đáp trả bằng hành động thực tế khi dội một loạt tên lửa và drone vào Jerusalem cùng nhiều khu vực khác ở Israel. Còi báo động vang lên liên tục trên toàn quốc, cho thấy năng lực hỏa lực của Iran vẫn là mối đe dọa trực diện bất chấp các tuyên bố từ phía Israel.

Iran phóng tên lửa 'siêu nặng đa đầu đạn' trong đợt trả đũa thứ 66 Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết đã triển khai đợt tấn công thứ 66 trong chiến dịch “Lời hứa chân thật 4”, tiến hành phản kích quy mô lớn bằng nhiều loại tên lửa, nhắm vào các mục tiêu tại Israel cùng các vị trí quân sự của Mỹ trong khu vực.

Châu Âu và Nhật Bản thiết lập liên minh bảo vệ Eo biển Hormuz

Trong bối cảnh giá khí đốt tăng vọt 60% do chiến sự tại Iran, lãnh đạo các nước Anh, Pháp, Đức, Ý, Hà Lan và Nhật Bản hôm 20/3 đã ra tuyên bố chung bảo đảm an ninh cho Eo biển Hormuz - cửa ngõ huyết mạch của thương mại toàn cầu, theo Time.

Các quốc gia khẳng định sẵn sàng đóng góp nguồn lực nhằm bảo vệ quyền tự do hàng hải và lưu thông an toàn cho tàu thuyền. Liên minh hoan nghênh các đồng minh đang tham gia kế hoạch vận hành thực địa. Đặc biệt, EU đánh giá cao vai trò của Ukraine trong việc sẵn sàng cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và chia sẻ kinh nghiệm thực chiến về hệ thống phòng không, công nghệ chống drone cho các quốc gia vùng Vịnh.

Dẫn Nghị quyết 2817 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, liên minh các nước đưa ra yêu cầu Iran phải chấm dứt ngay lập tức mọi hành động đe dọa đến dòng chảy thương mại quốc tế.

Ông Netanyahu đề xuất xây đường ống dẫn dầu thay thế Eo biển Hormuz

Thủ tướng Benjamin Netanyahu đề xuất việc vận chuyển dầu khí từ Vịnh Ba Tư qua các đường ống xuyên Bán đảo Ả Rập tới Israel có thể thay thế tuyến quá cảnh qua Eo biển Hormuz - khu vực đang bế tắc vì căng thẳng leo thang, theo TASS.

Theo ông, thế giới cần các lộ trình thay thế để tránh các điểm nghẽn tại Eo biển Hormuz và Bab-el-Mandeb. "Chỉ cần xây dựng các đường ống dẫn dầu và khí hướng tây qua Bán đảo Ả Rập, kết nối trực tiếp đến Israel và các cảng Địa Trung Hải, các điểm nghẽn sẽ bị loại bỏ vĩnh viễn", Thủ tướng khẳng định. Ông coi đây là thay đổi mang tính bước ngoặt hậu chiến và dự báo cuộc xung đột sẽ kết thúc nhanh hơn dự kiến.

Sự chuyển đổi hạ tầng hậu cần này được xem là kết quả từ chiến dịch quân sự của liên quân Mỹ - Israel nhắm vào Iran.

Hình ảnh đầu tiên của tân Lãnh tụ Tối cao Iran Đài truyền hình nhà nước Iran IRIB đăng video cho thấy hình ảnh đầu tiên của ông Mojtaba Khamenei kể từ sau khi ông trở thành Lãnh tụ Tối cao Iran ngày 9/3.