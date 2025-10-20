Ông Trump mỉa mai biểu tình 'No Kings'

Giữa làn sóng biểu tình lan rộng trên toàn nước Mỹ, ông Trump cho rằng các cuộc tuần hành “No Kings” không đại diện cho người dân, đồng thời cáo buộc biểu tình được tài trợ bởi giới tài phiệt Dân chủ.

Tổng thống Donald Trump ngày 19/10 đã chế giễu các cuộc biểu tình “No Kings” (tạm dịch: Không Vua) diễn ra cuối tuần qua nhằm phản đối ông, cho rằng đây là “một trò đùa” và bác bỏ cáo buộc ông hành xử như một vị quân vương.

“Tôi không phải vua. Tôi làm việc đến kiệt sức để khiến nước Mỹ vĩ đại hơn, chỉ có vậy thôi. Tôi hoàn toàn không phải là vua”, ông Trump nói với các phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một, trong chuyến bay từ Florida trở về Washington D.C., theo tờ Hill.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời phỏng vấn trên chuyên cơ Không lực Một ngày 19/10. Ảnh: Reuters.

Ngày trong ngày 18/10, hàng triệu người Mỹ đã xuống đường để tham gia các cuộc tuần hành “No Kings” trên khắp cả nước, phản đối chính quyền Trump. Theo ban tổ chức, khoảng 2.600 cuộc biểu tình được tổ chức tại cả 50 bang, với những sự kiện lớn ở Washington, New York, Chicago và Los Angeles.

Tuy nhiên, ông Trump gạt bỏ tầm quan trọng của các cuộc biểu tình, cho rằng chúng được hậu thuẫn bởi giới tài phiệt ủng hộ đảng Dân chủ.

“Tôi nghĩ đó là một trò đùa”, ông nói với phóng viên khi được hỏi về các cuộc biểu tình “No Kings”.

“Tôi nhìn vào đám đông và biết rằng họ không đại diện cho nước Mỹ. Tôi cũng thấy toàn những tấm biển hiệu mới tinh... Có vẻ như chúng được chi tiền bởi [George] Soros và vài kẻ cực tả điên rồ khác”, ông Trump nói thêm. “Chúng tôi đang kiểm tra điều đó”.

Ông còn khẳng định: “Các cuộc biểu tình đó rất nhỏ, rất yếu ớt, và những người tham gia thì chẳng giống người dân Mỹ thật sự chút nào”.

Trong một cuộc phỏng vấn được ghi hình trước khi biểu tình nổ ra, ông Trump cũng bác bỏ nhận định rằng mình hành xử như một vị quân vương.

“Họ nói tôi như một vị vua ư? Tôi không phải vua”, ông nói trên chương trình “Sunday Morning Futures” của Fox News.

Trong một động thái đáp trả khác trên mạng xã hội X và Truth Social, ông Trump đã chia sẻ một video do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra, trong đó ông ngồi trong buồng lái của một chiếc máy bay chiến đấu sơn dòng chữ “King Trump”, đầu đội vương miện, thả bom chất thải xuống người biểu tình.