Ông Trump đáp trả người biểu tình

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa chia sẻ một video do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra, trong đó ông xuất hiện như một phi công, đầu đội vương miện, thả bom chất thải xuống người biểu tình.

Ông Trump đăng tải video do AI tạo ra, trong đó ông ném bom chất thải xuống người biểu tình.

Trong video, ông Trump đội vương miện và ngồi trong buồng lái của một chiếc máy bay chiến đấu sơn dòng chữ “King Trump”. Ông đăng đoạn video lên nền tảng Truth Social và tài khoản chính thức của Nhà Trắng trên mạng xã hội X.

Trong cuộc phỏng vấn với Fox News ngày 17/10, ông Trump khẳng định: “Họ gọi tôi là vua, nhưng tôi không phải vua”. Tuy nhiên, quan điểm này dường như thay đổi chỉ trong 24 giờ, khi ông chia sẻ video “King Trump” trên mạng xã hội.

Telegraph đưa tin, hơn 7 triệu người Mỹ đã xuống đường trong ngày 18/10 để tham gia các cuộc biểu tình “No Kings” (Không có vua) nhằm phản đối chính quyền của ông Trump.

Ngày 18/10, Phó tổng thống Mỹ JD Vance cũng đăng một video AI khắc họa ông Trump như một vị vua, trong khi cựu Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi cùng các nghị sĩ đảng Dân chủ quỳ gối.

Hồi tháng 2, ông Trump chia sẻ một hình ảnh do AI tạo ra khắc họa ông xuất hiện trên bìa tạp chí Time. Ảnh: People.

Hồi tháng 2 năm nay, ông Trump từng tự gọi mình là vua khi đăng một bức ảnh do AI tạo ra khắc họa ông xuất hiện trên bìa tạp chí Time. Trong ảnh, ông đội vương miện, trang bìa tạp chí có dòng chữ “Long live the King” (Nhà vua vạn tuế).

Cuối tuần qua, hàng triệu người Mỹ tại hàng trăm thành phố đã xuống đường biểu tình phản đối việc ông Trump mở rộng quyền lực tổng thống, bao gồm triển khai Vệ binh Quốc gia và lực lượng Di trú (ICE) tại các thành phố do đảng Dân chủ nắm quyền.

Nhiều bang tại Mỹ đã điều động lực lượng vệ binh để phòng ngừa bạo lực, dù vậy, phần lớn các cuộc biểu tình diễn ra trong ôn hòa.