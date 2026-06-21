Ông Trump lại công kích bà Meloni

Tổng thống Mỹ Donald Trump lần nữa khẳng định Thủ tướng Italy Giorgia Meloni nhiều lần đề nghị được chụp ảnh cùng ông.

Ngày 20/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục làm căng thẳng mối bất hòa với Thủ tướng Italy Giorgia Meloni khi một lần nữa khẳng định rằng bà đã nhiều lần đề nghị được chụp ảnh cùng ông tại hội nghị thượng đỉnh G7 ở Pháp trong tuần này, theo đài CNN.

“Thủ tướng Italy Giorgia Meloni đã hết lần này đến lần khác đề nghị chụp ảnh với tôi trong cuộc họp G7 tại Pháp”, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Ông Trump cho rằng mức độ tín nhiệm của bà Meloni đang sụt giảm mạnh, đồng thời ám chỉ nguyên nhân là bà từ chối hỗ trợ Mỹ trong cuộc xung đột với Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói chuyện với Thủ tướng Italy Giorgia Meloni bên lề Hội nghị thượng đỉnh G7 tại Evian-les-Bains, Pháp, ngày 17/6. Ảnh: Reuters.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Italy nhanh chóng bác bỏ những tuyên bố của Tổng thống Trump, cho rằng lập luận của ông là vô lý và khuyên ông nên quan tâm đến mức độ ủng hộ dành cho chính ông thay vì của bà.

“Thưa Tổng thống Trump, những cuộc công kích liên tiếp và vô cớ này thật vô nghĩa”, bà Meloni viết trên Facebook vào cuối ngày thứ Bảy. Bà nói thêm rằng tình bạn với nhà lãnh đạo Mỹ chưa bao giờ góp phần làm tăng mức độ tín nhiệm của bà như ông Trump khẳng định.

Nữ lãnh đạo cánh hữu cho biết bà vẫn duy trì được sự ủng hộ của công chúng nhờ “khả năng bảo vệ lợi ích quốc gia của Italy”, và đó cũng là lý do bà từ chối cho Mỹ sử dụng các căn cứ quân sự của Italy hồi đầu năm nay.

Đây là diễn biến mới nhất trong mối quan hệ ngày càng xấu đi giữa hai nhà lãnh đạo từng có quan hệ gần gũi, đồng thời làm sâu sắc thêm rạn nứt giữa Mỹ và các đồng minh châu Âu. Vụ việc xảy ra chỉ ít ngày sau những tín hiệu hòa dịu mong manh tại hội nghị thượng đỉnh G7 ở Pháp.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng Thủ tướng Ý Giorgia Meloni trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh G7 tại Évian-les-Bains, Pháp, ngày 16/6. Ảnh: Reuters.

Những phát biểu mới nhất của ông Trump được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Italy Antonio Tajani ngày 19/6 thông báo hủy chuyến thăm Mỹ đã được lên kế hoạch trước đó, nơi ông Tajani dự kiến gặp Ngoại trưởng Marco Rubio để trao đổi về cuộc khẩu chiến đang leo thang.

Trả lời phỏng vấn với kênh truyền hình La7 của Italy tuần này, ông Trump khẳng định bà Meloni đã “nài nỉ” được chụp ảnh cùng ông tại thượng đỉnh G7, và ông đồng ý chỉ vì cảm thấy thương hại bà.

Bà Meloni bác bỏ những bình luận này trong một đoạn video được đăng tải vào sáng 19/6.

“Những phát biểu của ông Donald Trump hoàn toàn bịa đặt. Thành thật mà nói, tôi rất sốc. Tôi không hiểu vì sao tổng thống Mỹ lại hành xử như vậy với chính các đồng minh của mình, và đây không phải lần đầu tiên chuyện này xảy ra”, bà nói.

“Tôi chỉ có thể nói rằng thật đáng tiếc khi ông ấy không thể hiện sự cứng rắn tương tự đối với những kẻ thù của phương Tây, những kẻ thù của Mỹ, hay với những nhà lãnh đạo mà ông ấy dường như lại mềm mỏng hơn nhiều”, theo nữ thủ tướng.