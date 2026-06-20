Ông Trump khoe Không lực Một trị giá 400 triệu USD

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 19/6 đã ra mắt chiếc Không lực Một mới trong một buổi lễ tại căn cứ quân sự Andrews tại bang Maryland.

Chiếc Không lực Một mới được ông Trump ra mắt trong buổi lễ ngày 19/6. Ảnh: Reuters.

Đây là món quà được Hoàng gia Qatar trao tặng cho ông Trump. Trong buổi lễ, ông Trump đã dành những lời ca ngợi tới ông chủ của quà tặng.

“Ông ấy là một người tuyệt vời”, ông nói về Quốc vương Qatar Tamim bin Hamad Al Thani.

Chiếc Không lực Một mới đã được một nhà thầu quốc phòng Mỹ tân trang, thử nghiệm và sơn lại với các màu trắng, xanh, đỏ và vàng mà ông Trump yêu thích.

“Đây là chiếc máy bay sang trọng nhất thế giới. Nó được chế tạo ở mức độ mà chúng ta có thể không bao giờ chứng kiến lại”, ông Trump nói thêm.

Theo ông Trump, chiếc Không lực Một mới là cần thiết để theo kịp những máy bay hiện đại hơn được các nhà lãnh đạo nước ngoài sử dụng.

“Các quốc gia này rất tôn trọng chúng ta nhưng họ lại có máy bay mới hơn và tốt hơn. Điều đó thật nực cười”, ông chủ Nhà Trắng nói thêm.

Một số ý kiến chỉ trích món quà được phía Qatar trao tặng ông Trump có giá trị quá lớn ( 400 triệu USD ), cũng như cho rằng số tiền dùng để chuyển đổi mục đích sử dụng chuyên cơ sẽ ảnh hưởng đến ngân sách của chương trình tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Sentinel, vốn đã tiến triển chậm hơn kế hoạch.

Về phần mình, ông Trump bác bỏ những lời chỉ trích. Ông tuyên bố việc từ chối đề nghị của Qatar là “ngu ngốc”. Người phát ngôn Lầu Năm Góc cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã chấp nhận máy bay này “dựa trên mọi điều luật và quy định liên bang”.

Cũng trong buổi lễ, một trong hai chiếc Boeing 747 trong đội tàu bay phục vụ tổng thống Mỹ đã được cho nghỉ hưu. Chiếc còn lại sẽ tiếp tục phục vụ cùng chiếc máy bay của Qatar đến khi có phương tiện thay thế.

Hai chiếc máy bay này đã bắt đầu làm nhiệm vụ từ năm 1990. Hồi đầu năm nay, một trong hai chiếc đã phải quay lại Washington trên đường tới Davos, Thụy Sĩ do vấn đề kỹ thuật.