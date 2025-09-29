Ông Trump lạc quan về thỏa thuận Gaza

Công bố kế hoạch 21 điểm tại Liên Hợp Quốc, ông Trump khẳng định mọi bên, kể cả Hamas, đều mệt mỏi vì chiến tranh và hy vọng thỏa thuận sẽ mở đường cho hòa bình rộng hơn ở Trung Đông.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 28/9 nói với Reuters rằng ông đã nhận được “phản hồi rất tích cực” đối với đề xuất chấm dứt chiến sự ở Gaza và lạc quan về việc sẽ thuyết phục được Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ủng hộ khi hai bên gặp nhau vào ngày 29/9.

Ông Trump cho biết đặc phái viên Steve Witkoff và con rể Jared Kushner - người từng phụ trách hồ sơ Trung Đông trong nhiệm kỳ đầu của ông - đang có các cuộc thảo luận với ông Netanyahu tại New York trước thềm cuộc gặp tại Nhà Trắng.

“Chúng tôi đang nhận được phản hồi rất tốt vì Bibi (biệt danh của Netanyahu) cũng muốn đạt thỏa thuận. Mọi người đều muốn có thỏa thuận này”, ông Trump nói trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại.

Tuần qua, khi lãnh đạo các nước tập trung tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ đã công bố một kế hoạch hòa bình Trung Đông gồm 21 điểm nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài gần hai năm ở Gaza giữa Israel và Hamas.

Theo một quan chức Nhà Trắng, kế hoạch này kêu gọi trả tự do cho toàn bộ con tin (cả còn sống lẫn đã thiệt mạng), chấm dứt mọi cuộc tấn công của Israel vào Qatar và khởi động đối thoại mới giữa Israel và Palestine vì mục tiêu “chung sống hòa bình.”

Tuy nhiên, đại diện Hamas hôm 27/9 cho biết nhóm này chưa nhận được bản kế hoạch Mỹ trình bày tại Liên Hợp Quốc.

Ngoài ra, ông Trump hôm 28/9 cũng bày tỏ sự ghi nhận vai trò của các lãnh đạo Saudi Arabia, Qatar, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Ai Cập và Jordan… trong quá trình thúc đẩy thỏa thuận. Ông nói thỏa thuận không chỉ chấm dứt xung đột Gaza mà còn hướng tới nền hòa bình rộng lớn hơn ở Trung Đông.

“Mọi người đều tham gia. Mọi người đều muốn nó, Hamas cũng muốn, vì một trong những lý do là ai cũng mệt mỏi với chiến tranh”, ông Trump nhấn mạnh.

Ông không tiết lộ chi tiết về một thỏa thuận trao đổi con tin lấy ngừng bắn tiềm năng ở Gaza. Song, Phó Tổng thống JD Vance trên chương trình “Fox News Sunday” cho biết các quan chức cấp cao Mỹ đang đàm phán “rất phức tạp” với các lãnh đạo Israel và Ả Rập.

Trong cuộc phỏng vấn với chương trình “The Sunday Briefing” của Fox News Channel, Thủ tướng Netanyahu nói rằng có thể cân nhắc ân xá cho các lãnh đạo Hamas theo các điều khoản của thỏa thuận.

“Các chi tiết này còn phải được bàn bạc. Nhưng trong các tuyên bố trước đây, tôi đã nói nếu các lãnh đạo Hamas, ví dụ, được hộ tống ra khỏi đất nước, nếu họ kết thúc chiến tranh, trả tự do cho toàn bộ con tin, chúng tôi sẽ để họ rời đi”, ông Netanyahu nói.

Phó Tổng thống Vance tự nhận mình “lạc quan một cách thận trọng” về khả năng đạt thỏa thuận. “Tôi cảm thấy lạc quan hơn về vị trí hiện tại so với bất kỳ thời điểm nào trong vài tháng qua, nhưng hãy thực tế: những thỏa thuận như thế này có thể đổ vỡ vào phút chót”, ông nói.

Ông cho biết kế hoạch có ba trọng tâm chính: trả tự do cho toàn bộ con tin, loại bỏ mối đe dọa Hamas đối với Israel và tăng cường viện trợ nhân đạo cho Gaza.

“Tôi nghĩ chúng ta đang tiến rất gần tới việc hoàn thành cả ba mục tiêu đó”, Vance khẳng định.