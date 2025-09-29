Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Ông Trump lạc quan về thỏa thuận Gaza

  • Thứ hai, 29/9/2025 08:04 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Công bố kế hoạch 21 điểm tại Liên Hợp Quốc, ông Trump khẳng định mọi bên, kể cả Hamas, đều mệt mỏi vì chiến tranh và hy vọng thỏa thuận sẽ mở đường cho hòa bình rộng hơn ở Trung Đông.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 28/9 nói với Reuters rằng ông đã nhận được “phản hồi rất tích cực” đối với đề xuất chấm dứt chiến sự ở Gaza và lạc quan về việc sẽ thuyết phục được Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ủng hộ khi hai bên gặp nhau vào ngày 29/9.

Ông Trump cho biết đặc phái viên Steve Witkoff và con rể Jared Kushner - người từng phụ trách hồ sơ Trung Đông trong nhiệm kỳ đầu của ông - đang có các cuộc thảo luận với ông Netanyahu tại New York trước thềm cuộc gặp tại Nhà Trắng.

“Chúng tôi đang nhận được phản hồi rất tốt vì Bibi (biệt danh của Netanyahu) cũng muốn đạt thỏa thuận. Mọi người đều muốn có thỏa thuận này”, ông Trump nói trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại.

Tuần qua, khi lãnh đạo các nước tập trung tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ đã công bố một kế hoạch hòa bình Trung Đông gồm 21 điểm nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài gần hai năm ở Gaza giữa Israel và Hamas.

Theo một quan chức Nhà Trắng, kế hoạch này kêu gọi trả tự do cho toàn bộ con tin (cả còn sống lẫn đã thiệt mạng), chấm dứt mọi cuộc tấn công của Israel vào Qatar và khởi động đối thoại mới giữa Israel và Palestine vì mục tiêu “chung sống hòa bình.”

Tuy nhiên, đại diện Hamas hôm 27/9 cho biết nhóm này chưa nhận được bản kế hoạch Mỹ trình bày tại Liên Hợp Quốc.

Ngoài ra, ông Trump hôm 28/9 cũng bày tỏ sự ghi nhận vai trò của các lãnh đạo Saudi Arabia, Qatar, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Ai Cập và Jordan… trong quá trình thúc đẩy thỏa thuận. Ông nói thỏa thuận không chỉ chấm dứt xung đột Gaza mà còn hướng tới nền hòa bình rộng lớn hơn ở Trung Đông.

“Mọi người đều tham gia. Mọi người đều muốn nó, Hamas cũng muốn, vì một trong những lý do là ai cũng mệt mỏi với chiến tranh”, ông Trump nhấn mạnh.

Ông không tiết lộ chi tiết về một thỏa thuận trao đổi con tin lấy ngừng bắn tiềm năng ở Gaza. Song, Phó Tổng thống JD Vance trên chương trình “Fox News Sunday” cho biết các quan chức cấp cao Mỹ đang đàm phán “rất phức tạp” với các lãnh đạo Israel và Ả Rập.

Trong cuộc phỏng vấn với chương trình “The Sunday Briefing” của Fox News Channel, Thủ tướng Netanyahu nói rằng có thể cân nhắc ân xá cho các lãnh đạo Hamas theo các điều khoản của thỏa thuận.

“Các chi tiết này còn phải được bàn bạc. Nhưng trong các tuyên bố trước đây, tôi đã nói nếu các lãnh đạo Hamas, ví dụ, được hộ tống ra khỏi đất nước, nếu họ kết thúc chiến tranh, trả tự do cho toàn bộ con tin, chúng tôi sẽ để họ rời đi”, ông Netanyahu nói.

Phó Tổng thống Vance tự nhận mình “lạc quan một cách thận trọng” về khả năng đạt thỏa thuận. “Tôi cảm thấy lạc quan hơn về vị trí hiện tại so với bất kỳ thời điểm nào trong vài tháng qua, nhưng hãy thực tế: những thỏa thuận như thế này có thể đổ vỡ vào phút chót”, ông nói.

Ông cho biết kế hoạch có ba trọng tâm chính: trả tự do cho toàn bộ con tin, loại bỏ mối đe dọa Hamas đối với Israel và tăng cường viện trợ nhân đạo cho Gaza.

“Tôi nghĩ chúng ta đang tiến rất gần tới việc hoàn thành cả ba mục tiêu đó”, Vance khẳng định.

Israel bị cô lập

Israel ngày càng bị cô lập trên trường quốc tế khi xung đột và khủng hoảng nhân đạo tiếp diễn ở Dải Gaza. Làn sóng phản đối không dừng lại ở chính trị, mà đã lan sang các lĩnh vực kinh tế, văn hóa và thể thao.

2 giờ trước

Thủ tướng Israel bị phản ứng

Tại kỳ họp lần thứ 80 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 26/9, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã có bài phát biểu gây nhiều tranh cãi về tình hình Israel-Palestine.

38:2263 hôm qua

Ý tưởng 'NATO Arab' nổi lên sau cú sốc Doha

Cuộc tấn công chưa từng có của Israel vào Qatar - một quốc gia Vùng Vịnh có căn cứ quân sự Mỹ lớn nhất khu vực, đang thúc đẩy sự thay đổi trong chính sách quốc phòng Arab, thúc đẩy hợp tác khu vực và một hiệp ước phòng thủ chung theo mô hình NATO.

07:47 27/9/2025

Vấn đề Trung Đông

Mục Thế giới giới thiệu cuốn sách "Châu Phi - Trung Đông: Những vấn đề chính trị và kinh tế nổi bật". Cuốn sách giới thiệu cuộc cải cách thể chế chính trị và kinh tế ở châu Phi và Trung Đông từ sau Chiến tranh Lạnh đến nay. Cuốn sách bao trùm nhiều vấn đề về sắc tộc, khả năng giải quyết mâu thuẫn sắc tộc, tôn giáo, chính sách của các nước lớn, dầu mỏ, khí đốt ở hai khu vực này,...

Phương Linh

xung đột Trung Đông xung đột Gaza thỏa thuận Gaza họp Liên Hợp Quốc Donald Trump Ai Cập Israel Palestine Mỹ Liên Hợp Quốc Trung Đông ông Trump Benjamin Netanyahu dải Gaza Israel Palestine Hamas con tin các nước Ả Rập

  • Donald Trump

    Donald Trump

    Donald John Trump là tổng thống thứ 45 và 47 của Mỹ. Trước đó, ông nổi tiếng với vai trò là một tỷ phú doanh nhân, nhà sản xuất chương trình truyền hình. Tên tuổi của Trump được biết đến nhiều qua chương trình truyền hình thực tế The Apprentice với câu nói "You're fired" (bạn đã bị đuổi). Ngoài ra, ông còn có phần sở hữu trong các cuộc thi sắc đẹp như Hoa hậu Hoàn Vũ, Hoa hậu Mỹ...

    Bạn có biết: Trump đã hai lần là ứng cử viên cho Giải Emmy, xuất hiện trong các chương trình truyền hình và phim ảnh với tư cách là chính mình nhưng dưới góc độ hài hước.

    • Ngày sinh: 14/6/1946
    • Đảng phái: Đảng Cộng hòa
    • Tài sản: 4,6 tỷ USD (ước tính tháng 3/2025)
    • Vợ: Ivana Zelníčková (1977-1992), Marla Maples (1993-1999), Melania Knauss (2005-hiện tại)
    • Chiều cao: 1,88m

  • Liên Hợp Quốc

    Liên Hợp Quốc

    Liên Hợp Quốc là một tổ chức quốc tế có mục đích duy trì hòa bình và an ninh trên thế giới, phát triển các mối quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc và tiến hành hợp tác quốc tế giữa các nước trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc bình đẳng và quyền tự quyết của các dân tộc.

    • Thành lập: 26/6/1945
    • Thành viên: 193
    • Ngôn ngữ hành chính: 6 ngôn ngữ
    • Trụ sở chính: New York, Mỹ

  • Ai Cập

    Ai Cập
    • Diện tích: 1.010.407 km2
    • Dân số: 97,55 triệu (World Bank, 2017)
    • GDP: 235,37 tỷ USD (World Bank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Bảng Ai Cập
    • Mã điện thoại: +20
    • Thủ đô: Cairo
    • Ngôn ngữ: Tiếng Ả Rập

  • Israel

    Israel
    • Diện tích: 22.100 km2
    • Dân số: 8.71 triệu (WorldBank, 2017)
    • Ngôn ngữ chính thức: Tiếng Do Thái, tiếng Arab
    • Tôn giáo: Do Thái (đa số), Hồi, Cơ đốc,...
    • GDP: 350,85 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Thành phố lớn nhất: Tev Aviv

  • Palestine

    Palestine
    • Diện tích: 6.220 km2
    • Thủ đô (theo Hiến pháp): Đông Jerusalem
    • Trung tâm hành chính: Ramallah
    • Dân số: 4.790.705 người (năm 2016)

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

