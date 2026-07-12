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Thế giới

Ông Trump khoe kết quả khám sức khỏe 'hoàn hảo'

  • Chủ nhật, 12/7/2026 10:19 (GMT+7)
  • 9 phút trước

Ông Trump cho biết ông đạt điểm tuyệt đối trong bài kiểm tra nhận thức và có sức khỏe “hoàn hảo”, giữa lúc xuất hiện các tranh luận về tuổi tác của lãnh đạo Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 11/7 tuyên bố ông vừa "hoàn thành" một cuộc kiểm tra sức khỏe tại Trung tâm Quân y Quốc gia Walter Reed, song Nhà Trắng sau đó làm rõ rằng ông đang nhắc lại kết quả của đợt khám định kỳ diễn ra vào cuối tháng 5 - thời điểm các bác sĩ kết luận ông có tình trạng sức khỏe "rất tốt", Reuters cho biết.

Trên mạng xã hội, vị Tổng thống vừa bước sang tuổi 80 vào tháng 6 viết: "Tôi vừa hoàn thành một cuộc kiểm tra sức khỏe hoàn hảo tại Walter Reed. Tôi thực hiện việc này mỗi 6 tháng và cũng yêu cầu làm thêm bài kiểm tra nhận thức. Tôi là tổng thống duy nhất làm điều đó tới ba lần và đều đạt điểm tuyệt đối, trả lời đúng mọi câu hỏi".

Nhà Trắng xác nhận phát biểu của ông Trump thực chất đề cập đến cuộc kiểm tra sức khỏe hồi cuối tháng 5, chứ không phải một đợt khám mới.

Những bình luận này được ông Trump đưa ra trong bài đăng chỉ trích hai phóng viên Maggie Haberman và Jonathan Swan của New York Times, tác giả cuốn sách mới về sự trở lại Nhà Trắng của ông Trump, đang thu hút sự quan tâm lớn của dư luận.

Trong cuốn Regime Change: Inside the Imperial Presidency of Donald Trump, Haberman và Swan cho biết một số trợ lý Nhà Trắng từng bày tỏ lo ngại về tuổi tác, sức bền cũng như thể trạng của ông Trump.

Trước đó, báo cáo y tế được Nhà Trắng công bố vào tháng 6 cho thấy có tới 22 bác sĩ thuộc nhiều chuyên khoa tham gia đánh giá tình trạng sức khỏe của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong đợt khám gần nhất, theo Washington Post.

Con số này gần gấp đôi so với các lần kiểm tra trước, khi ông Trump được 11 bác sĩ thăm khám vào năm 2019 và 14 bác sĩ trong đợt khám năm 2025.

Đây cũng được cho là đợt khám sức khỏe có số lượng bác sĩ chuyên khoa tham gia đông nhất từ trước đến nay đối với một tổng thống Mỹ.

Ở tuổi 80, ông Trump hiện là người cao tuổi nhất từng đảm nhiệm cương vị tổng thống Mỹ. Vấn đề sức khỏe và năng lực nhận thức của các nhà lãnh đạo lớn tuổi từ lâu đã trở thành chủ đề được quan tâm tại Washington, đặc biệt sau khi những nghi ngại về khả năng nhận thức của cựu Tổng thống Joe Biden khiến ông phải chấm dứt chiến dịch tái tranh cử năm 2024.

Trong nhiều năm qua, ông Trump thường xuyên nhấn mạnh kết quả các bài kiểm tra nhận thức của mình, khẳng định đã thực hiện nhiều lần và đều đạt điểm tuyệt đối.

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Phương Linh

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