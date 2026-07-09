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Thế giới

Ông Trump nói NATO rất đoàn kết và yêu mến ông

  • Thứ năm, 9/7/2026 19:00 (GMT+7)
  • 53 phút trước

Ông Trump khẳng định hội nghị thượng đỉnh NATO ở Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ) cho thấy rất nhiều sự đoàn kết và cả tình cảm yêu mến dành cho ông.

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Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời báo giới bên lề hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo NATO tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 8/7. Ảnh: Reuters.

Khi dự họp báo vào tối 8/7, ông Trump mô tả các cuộc họp tại Hội nghị thượng đỉnh NATO lần này “có rất nhiều tình đoàn kết”.

Tổng thống Mỹ cho hay: "Trong phòng họp có rất nhiều tình cảm yêu thương, rất nhiều sự đoàn kết. Họ nói với tôi: Thưa ngài, chúng tôi yêu mến ngài. Họ đều là những người trưởng thành và họ đã nói như vậy. Thật tuyệt vời phải không? Có thể họ đang cố chinh phục tôi, và theo một cách nào đó họ đã làm được".

Trả lời báo chí, ông Trump đánh giá tích cực về hội nghị lần này. "Đây là một hội nghị cực kỳ thành công", ông nói, đồng thời cảm ơn Tổng thư ký NATO Mark Rutte vì "đã làm một công việc tuyệt vời".

Theo Reuters, một nguồn tin am hiểu các cuộc thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh NATO cho biết ông Trump không đưa ra những chỉ trích gay gắt trong cuộc họp kín với các nhà lãnh đạo NATO. Thay vào đó, ông bày tỏ mong muốn Mỹ tiếp tục ở lại NATO và nói: "Chúng tôi muốn tiếp tục ở cùng các bạn”.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng cho hay ông “không nghe thấy” lời phàn nàn nào từ ông Trump, trong khi Tổng thư ký NATO Mark Rutte khẳng định liên minh đang "đoàn kết hơn bao giờ hết".

Hội nghị thượng đỉnh NATO kết thúc bằng thông điệp đoàn kết khi các nước NATO tái khẳng định "cam kết vững chắc" đối với nguyên tắc phòng thủ tập thể theo Điều 5 của hiệp ước NATO.

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An Hòa

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  • Emmanuel Macron

    Emmanuel Macron

    Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron tổng thống nước Pháp từ năm 2017 với 66,1% phiếu bầu ở vòng hai. Ở tuổi 39, ông trở thành tổng thống Pháp trẻ nhất trong lịch sử. Trước đây ông từng là Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Công nghiệp và Kỹ thuật số từ năm 2014 đến năm 2016.

    • Ngày sinh: 21/12/1977
    • Nơi sinh: Amiens, Pháp
    • Vợ: Brigitte Trogneux

  • NATO

    NATO

    Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (viết tắt: NATO) là một liên minh quân sự dựa trên Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương được ký kết vào ngày 4 tháng 4 năm 1949 bao gồm Mỹ và một số nước ở châu Âu (các nước 2 bên bờ Đại Tây Dương). Những năm đầu tiên thành lập, NATO chỉ là một liên minh chính trị. Tuy nhiên, do cuộc chiến tranh Triều Tiên tác động, một tổ chức quân sự hợp nhất đã được thành lập.

    Bạn có biết: Trên danh nghĩa, NATO là liên minh phòng thủ trong đó các nước thành viên thực hiện phòng thủ chung khi bị tấn công bởi bên ngoài. Thực tế, NATO cũng tổ chức nhiều cuộc tấn công nhằm vào các quốc gia khác dù các quốc gia này chưa hề xâm phạm đến các thành viên như cuộc tấn công Nam Tư năm 1999, Afghanistan năm 2001...

    • Thành lập: 4/4/1949
    • Trụ sở chính: Bruxelles (Bỉ)
    • Số nước thành viên: 28

  • Mỹ

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    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

  • Pháp

    Pháp
    • Thủ đô: Paris
    • Diện tích: 549.100 km²
    • Dân số: 67,12 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 2.582 tỷ USD (WorldBank, 2017)
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