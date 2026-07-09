Ông Trump nói NATO rất đoàn kết và yêu mến ông

Ông Trump khẳng định hội nghị thượng đỉnh NATO ở Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ) cho thấy rất nhiều sự đoàn kết và cả tình cảm yêu mến dành cho ông.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời báo giới bên lề hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo NATO tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 8/7. Ảnh: Reuters.

Khi dự họp báo vào tối 8/7, ông Trump mô tả các cuộc họp tại Hội nghị thượng đỉnh NATO lần này “có rất nhiều tình đoàn kết”.

Tổng thống Mỹ cho hay: "Trong phòng họp có rất nhiều tình cảm yêu thương, rất nhiều sự đoàn kết. Họ nói với tôi: Thưa ngài, chúng tôi yêu mến ngài. Họ đều là những người trưởng thành và họ đã nói như vậy. Thật tuyệt vời phải không? Có thể họ đang cố chinh phục tôi, và theo một cách nào đó họ đã làm được".

Trả lời báo chí, ông Trump đánh giá tích cực về hội nghị lần này. "Đây là một hội nghị cực kỳ thành công", ông nói, đồng thời cảm ơn Tổng thư ký NATO Mark Rutte vì "đã làm một công việc tuyệt vời".

Theo Reuters, một nguồn tin am hiểu các cuộc thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh NATO cho biết ông Trump không đưa ra những chỉ trích gay gắt trong cuộc họp kín với các nhà lãnh đạo NATO. Thay vào đó, ông bày tỏ mong muốn Mỹ tiếp tục ở lại NATO và nói: "Chúng tôi muốn tiếp tục ở cùng các bạn”.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng cho hay ông “không nghe thấy” lời phàn nàn nào từ ông Trump, trong khi Tổng thư ký NATO Mark Rutte khẳng định liên minh đang "đoàn kết hơn bao giờ hết".

Hội nghị thượng đỉnh NATO kết thúc bằng thông điệp đoàn kết khi các nước NATO tái khẳng định "cam kết vững chắc" đối với nguyên tắc phòng thủ tập thể theo Điều 5 của hiệp ước NATO.