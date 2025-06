Ông Trump gây hoang mang trước mùa World Cup

Ngay trước thềm World Cup, Tổng thống Trump ký lệnh cấm và hạn chế nhập cảnh từ 19 quốc gia, khiến giới thể thao và người hâm mộ lo ngại về ảnh hưởng đến các giải đấu quốc tế.

Chủ tịch FIFA ông Gianni Infantino giới thiệu cúp vô địch Club World Cup với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters.

Tối 4/6, ông Trump ký sắc lệnh hành pháp cấm hoàn toàn việc nhập cảnh từ 12 quốc gia và áp dụng hạn chế một phần đối với 7 quốc gia khác. Đây là động thái mở rộng chính sách từng được ông áp dụng trong nhiệm kỳ đầu với mục tiêu được tuyên bố là “tăng cường an ninh quốc gia”.

Phát biểu tại họp báo ngày 5/6, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Tommy Pigott cho rằng: “Người dân trên toàn thế giới, kể cả người Mỹ tham dự các sự kiện như World Cup, mong muốn thấy những biện pháp đảm bảo an toàn như thế này. Chúng tôi coi trọng an ninh và muốn mọi người có thể tham gia sự kiện một cách an toàn”.

Tuy nhiên, sắc lệnh mới vấp phải nhiều hoài nghi khi không làm rõ các ngoại lệ áp dụng cho vận động viên, đặc biệt là những người đến từ các quốc gia bị ảnh hưởng. Mặc dù có điều khoản miễn trừ dành cho vận động viên, huấn luyện viên, nhân sự hỗ trợ và thân nhân trực tiếp nếu tham dự các giải thể thao lớn, sắc lệnh lại không nêu cụ thể giải nào được xem là “sự kiện lớn”, Guardian cho hay.

Đáng chú ý, sắc lệnh không xác định rõ “World Cup” bao gồm cả FIFA Club World Cup - giải đấu khởi tranh ngay trong tháng này tại Mỹ, hay chỉ đề cập tới World Cup cấp đội tuyển quốc gia.

Nhiều cầu thủ từ các quốc gia bị cấm dự kiến sẽ tham gia Club World Cup, nhưng khi được hỏi, Bộ Ngoại giao Mỹ từ chối xác nhận cụ thể và nói “không bàn đến các giả định”.

FIFA cũng từ chối đưa ra bình luận khi được hỏi liệu tổ chức này có tham gia vận động hành lang để đưa ngoại lệ này vào sắc lệnh hay không.

Tình hình càng thêm rối rắm khi khái niệm “sự kiện thể thao lớn” vẫn chưa được định nghĩa rõ ràng. Điều này khiến giới quan sát không thể xác định Cúp Vàng CONCACAF (Gold Cup) - giải vô địch khu vực Bắc Trung Mỹ và Caribe, có nằm trong phạm vi miễn trừ hay không.

Đội tuyển Haiti - một trong những nước bị cấm hoàn toàn, dự kiến sẽ đối đầu với Mỹ tại Texas vào ngày 19/6, trong khuôn khổ giải đấu này.

Đại diện Liên đoàn Bóng đá Bắc Trung Mỹ và Caribe (CONCACAF) từ chối bình luận, trong khi Bộ Ngoại giao Mỹ cũng giữ thái độ im lặng trước các câu hỏi về tính áp dụng của sắc lệnh.

Bên cạnh đó, sắc lệnh cũng đưa ra danh sách các loại visa được miễn trừ khỏi lệnh cấm, nhưng lại không bao gồm visa P-1. Đây là loại phổ biến dành cho các vận động viên chuyên nghiệp đang thi đấu tại giải MLS (Mỹ) và NWSL (bóng đá nữ).

Tuy vậy, tại một số quốc gia như Venezuela, sắc lệnh chỉ cấm một số loại visa nhất định (B, F, M và J), đồng nghĩa với việc các cầu thủ Venezuela có visa P-1 sẽ không bị ảnh hưởng.

Hiện có ba cầu thủ Venezuela đang thi đấu tại MLS. Trong đó, Josef Martínez (San Jose Earthquakes) đã nhập quốc tịch Mỹ, còn hai người còn lại bao gồm Telasco Segovia (Inter Miami) và David Martínez (LAFC) là tân binh và chưa có thẻ xanh.

Venezuela sẽ gặp Bolivia trong trận vòng loại World Cup vào tối 6/6 và chạm trán Uruguay vào ngày 10/6, tức chỉ một ngày sau khi lệnh cấm có hiệu lực.

Người phát ngôn của MLS từ chối bình luận về tình trạng nhập cư của các cầu thủ. Trong khi đó, ông Pigott cho biết các trường hợp đang sở hữu visa sẽ được “xem xét riêng lẻ, theo từng tình huống cụ thể”.