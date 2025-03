Mỹ xem xét cấm công dân một số quốc gia nhập cảnh

Chính quyền Tổng thống Trump đang hoàn tất lệnh cấm nhập cảnh đối với công dân từ một số quốc gia bị liệt vào danh sách đen.

Quảng trường Thời đại tại New York, Mỹ. Ảnh: Reuters.

Chính quyền của Tổng thống Donald Trump đang hoàn tất một lệnh cấm nhập cảnh nhằm ngăn chặn công dân từ một danh sách các quốc gia bị cấm vào Mỹ, theo các quan chức tiết lộ với tờ The New York Times và hãng tin Reuters.

Lệnh cấm này sẽ được thực thi theo sắc lệnh hành pháp do Tổng thống Trump ký vào ngày 20/1, có tiêu đề "Bảo vệ nước Mỹ khỏi những kẻ khủng bố nước ngoài và các mối đe dọa khác", với mục đích đối phó với các mối đe dọa đối với an ninh quốc gia và an toàn công cộng.

Sắc lệnh tuyên bố sẽ bảo vệ công dân Mỹ khỏi "những người nước ngoài có ý định thực hiện các cuộc tấn công khủng bố, đe dọa an ninh quốc gia, tuyên truyền tư tưởng thù hận hoặc lợi dụng luật nhập cư cho các mục đích xấu".

Ngoại trưởng Marco Rubio, Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi, Bộ trưởng An ninh Nội địa Kristi Noem và Giám đốc Tình báo Quốc gia Tulsi Gabbard có thời hạn 60 ngày kể từ khi sắc lệnh được ban hành để xác định các quốc gia bị cấm và thực thi lệnh này. Văn phòng Công vụ lãnh sự thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ chịu trách nhiệm soạn thảo đề xuất chi tiết

Theo Reuters, danh sách "đỏ" các quốc gia có thể bị cấm tuyệt đối bao gồm: Sudan, Venezuela, Somalia, Syria, Yemen, Iran, Libya, Cuba, Triều Tiên. Pakistan và Afghanistan dự kiến cũng sẽ được thêm vào danh sách này.

Trong nhiệm kỳ đầu tiên, ông Trump đã ban hành một loạt lệnh cấm đối với công dân từ các quốc gia có đa số dân theo đạo Hồi. Trong đó, lệnh cấm tuyệt đối công dân từ Iran, Libya, Triều Tiên, Syria, Venezuela, Yemen và Somalia nhập cảnh vào Mỹ.

Một lệnh cấm khác, áp dụng các hạn chế đối với người nhập cư nhưng không ảnh hưởng đến người không nhập cư. Lệnh này không tác động đến việc cấp thị thực không định cư như F-1 (du học sinh), J-1 (trao đổi sinh viên), H-1B (lao động tay nghề cao) hay việc nhập cảnh vào Mỹ theo các diện này.

Sau đó, năm 2021, Tổng thống Joe Biden đã hủy bỏ sắc lệnh hành pháp ban đầu của ông Trump.

Các chuyên gia cảnh báo rằng công dân Mỹ có thể đối mặt với nguy cơ bị trả đũa nhiều hơn khi đến các quốc gia bị chính quyền ông Trump liệt vào danh sách cấm.

Giám đốc điều hành Hiệp hội cố vấn du lịch Mỹ (ASTA), ông Zane Kerby, nói với Travel Weekly rằng "việc cấm nhập cảnh toàn diện đối với cả một quốc gia sẽ gây cản trở các hoạt động kinh doanh hợp pháp và làm giảm lượng du khách quốc tế thân thiện". Ông cũng cảnh báo rằng lệnh cấm này “có thể dẫn đến hành động trả đũa từ các quốc gia bị ảnh hưởng và đồng minh của họ”.