Ông Trump gặp tình huống 'dở khóc dở cười' trên Không lực Một

  • Thứ bảy, 13/12/2025 13:16 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Ông Trump đã có một khoảnh khắc hài hước trên chuyên cơ Không lực Một khi đang trả lời báo chí và bất ngờ bị cánh cửa nhà vệ sinh va trúng vai.

Sự việc xảy ra ngày 10/12, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump rời khoang riêng, tiến về khu vực dành cho phóng viên để trả lời các câu hỏi của nhóm nhà báo tháp tùng. Trong lúc đứng bên ngoài một phòng vệ sinh trên máy bay, người ở bên trong bất ngờ mở cửa, khiến cánh cửa va vào vai phải của ông Trump, theo New York Post.

Ngay sau đó, người này vội vàng khép cửa lại. Ông Trump quay về phía phòng vệ sinh, mỉm cười rồi đùa vui: “Xin chào? Có người ở trong đó. Ra ngoài đi!”, khiến không khí trở nên thoải mái và các phóng viên bật cười.

Dù vậy, người trong phòng vệ sinh vẫn không bước ra trong lúc ông Trump tiếp tục trả lời câu hỏi của báo giới liên quan đến việc gia hạn trợ cấp theo Đạo luật Chăm sóc Sức khỏe Giá cả phải chăng (ACA) - vấn đề then chốt từng góp phần dẫn tới đợt đóng cửa chính phủ kéo dài trước đó.

Khi Tổng thống Mỹ bước lên phía trước để tránh xa cánh cửa và tiếp tục phần trao đổi, Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt liếc nhìn qua cánh cửa mở hé rồi khép lại, không giấu được nụ cười và bật cười cùng một đặc vụ đứng phía sau.

Đoạn video ghi lại khoảnh khắc “dở khóc dở cười” này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Nhiều người tỏ ra thích thú, đồng thời khen ngợi sự điềm tĩnh và cách xử lý linh hoạt, hài hước của Tổng thống Mỹ trước một tình huống bất ngờ.

Chính sách thị thực H-1B của ông Trump lại bị kiện

Ngày 12/12, bang California và 19 bang khác của Mỹ đã đệ đơn kiện lên tòa án liên bang ở Boston nhằm ngăn chặn khoản phí 100.000 USD mà Tổng thống Donald Trump áp đặt đối với thị thực H-1B.

3 giờ trước

Tổng thống Mỹ tuyên bố 'sớm' tấn công trên bộ tại Venezuela

Ngày 12/12, đài NHK của Nhật Bản và tờ New York Post của Mỹ đưa tin, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ phát động các chiến dịch trên bộ tại Venezuela.

8 giờ trước

Ông Trump bắt tay 5 nước để cạnh tranh Trung Quốc

Chính quyền Tổng thống Trump thúc đẩy thành lập liên minh Pax Silica với 5 đối tác liên khu vực nhằm giảm phụ thuộc vào khoáng sản chiến lược và kiềm chế lợi thế AI của Trung Quốc.

9 giờ trước

Thành công, tiền bạc, phụ nữ đẹp, tuyên bố khiêu khích tạo nên Trump

Trong cuốn Nghệ thuật trở thành người nổi tiếng, tác giả Rainer Zitelmann đã đưa ra 4 cấu phần quan trọng nhất đã và đang góp phần tạo nên thương hiệu Donald Trump.

Tác phẩm này phác họa chân dung 12 cá nhân khác nhau, từ Albert Einstein, tác giả Thuyết tương đối được trao giải Nobel, đến Kim Kardashian nổi tiếng nhờ vòng 3 tròn trịa gợi cảm. Giữa họ có một điểm chung: Họ đều là bậc thầy tiếp thị bản thân và hiểu rất rõ cách thu hút sự chú ý của công chúng, biến bản thân thành những nhãn hiệu đặc trưng.

