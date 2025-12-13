Ông Trump gặp tình huống 'dở khóc dở cười' trên Không lực Một

Sự việc xảy ra ngày 10/12, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump rời khoang riêng, tiến về khu vực dành cho phóng viên để trả lời các câu hỏi của nhóm nhà báo tháp tùng. Trong lúc đứng bên ngoài một phòng vệ sinh trên máy bay, người ở bên trong bất ngờ mở cửa, khiến cánh cửa va vào vai phải của ông Trump, theo New York Post.
Ngay sau đó, người này vội vàng khép cửa lại. Ông Trump quay về phía phòng vệ sinh, mỉm cười rồi đùa vui: “Xin chào? Có người ở trong đó. Ra ngoài đi!”, khiến không khí trở nên thoải mái và các phóng viên bật cười.
Dù vậy, người trong phòng vệ sinh vẫn không bước ra trong lúc ông Trump tiếp tục trả lời câu hỏi của báo giới liên quan đến việc gia hạn trợ cấp theo Đạo luật Chăm sóc Sức khỏe Giá cả phải chăng (ACA) - vấn đề then chốt từng góp phần dẫn tới đợt đóng cửa chính phủ kéo dài trước đó.
Khi Tổng thống Mỹ bước lên phía trước để tránh xa cánh cửa và tiếp tục phần trao đổi, Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt liếc nhìn qua cánh cửa mở hé rồi khép lại, không giấu được nụ cười và bật cười cùng một đặc vụ đứng phía sau.
Đoạn video ghi lại khoảnh khắc “dở khóc dở cười” này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Nhiều người tỏ ra thích thú, đồng thời khen ngợi sự điềm tĩnh và cách xử lý linh hoạt, hài hước của Tổng thống Mỹ trước một tình huống bất ngờ.
