Ông Trump đưa thông điệp chiến tranh trong sự kiện thiếu nhi

Giữa không khí lễ hội tại Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump vẫn liên tục đề cập đến chiến tranh Iran và lên tiếng về người tiền nhiệm, cho thấy ưu tiên chính trị không đổi.

Tổng thống Mỹ Donald Trump xuất hiện cùng Đệ nhất phu nhân Melania Trump tại sự kiện lăn trứng Phục sinh ở Nhà Trắng. Ảnh: New York Times.

Sự kiện lăn trứng Phục sinh thường niên tại Nhà Trắng vốn được xem là một hoạt động mang tính biểu tượng, hướng đến gia đình và trẻ em. Tuy nhiên, trong bối cảnh chiến sự với Iran bước sang tuần thứ sáu, không khí chính trị tiếp tục hiện diện rõ nét trong các phát biểu của Tổng thống Donald Trump.

Dù xuất hiện bên cạnh Đệ nhất phu nhân Melania Trump và linh vật Thỏ Phục sinh, ông Trump vẫn dành phần lớn thời gian trao đổi với báo chí về tình hình chiến sự, đồng thời lặp lại những chỉ trích quen thuộc nhằm vào người tiền nhiệm Joe Biden.

Chiến sự Iran phủ bóng sự kiện lễ hội

Phát biểu từ khu nam Nhà Trắng, ông Trump mở đầu bằng việc nhắc đến chiến dịch giải cứu một sĩ quan không quân Mỹ, người đã bị bắn rơi máy bay tại Iran trước đó.

"Vụ giải cứu diễn ra ngày hôm qua thì sao?", ông Trump nói với các phóng viên, nhấn mạnh tính cấp thiết của tình hình chiến sự.

Sau khi tham gia phần nghi thức chính của sự kiện, Tổng thống Trump tiếp tục rời khu vực để trao đổi thêm với báo chí về diễn biến xung đột. Theo tường thuật của báo chí Mỹ, đây là lần thứ hai trong ngày ông chủ động quay lại chủ đề Iran, bất chấp bối cảnh lễ hội dành cho trẻ em.

Ông Trump tái khẳng định lập trường cứng rắn của Washington đối với chương trình hạt nhân của Tehran. "Chúng tôi sẽ không bao giờ để họ có vũ khí hạt nhân", ông nói, đồng thời cho rằng đây là lợi ích an ninh cốt lõi của Mỹ.

Người đứng đầu Nhà Trắng cũng đề cập đến tác động kinh tế của cuộc chiến, đặc biệt là giá năng lượng. "Nếu chúng ta phải trả thêm một chút tiền nhiên liệu trong vài tháng, chúng ta vẫn sẽ làm điều đó, nhưng chúng ta sẽ không bao giờ cho phép Iran sở hữu vũ khí hạt nhân", ông Trump nói.

Phát biểu này cho thấy chính quyền Mỹ sẵn sàng chấp nhận các chi phí ngắn hạn để theo đuổi mục tiêu chiến lược dài hạn, dù dư luận trong nước đang ngày càng hoài nghi về hiệu quả của chiến dịch.

Sau khi kết thúc phần trao đổi với báo chí, ông Trump quay lại tham gia các hoạt động lễ hội như điều phối trò lăn trứng và giao lưu với khách mời. Tuy nhiên, sự gián đoạn liên tục giữa không gian lễ hội và thông điệp chiến sự phản ánh rõ sự đan xen giữa chính trị và đời sống công cộng tại Washington.

Công kích người tiền nhiệm

Bên cạnh vấn đề Iran, ông Trump tiếp tục nhắm đến người tiền nhiệm trong các phát biểu, ngay cả khi đang tham gia hoạt động với các em nhỏ. Trong một khoảnh khắc được ghi lại, tổng thống đương nhiệm nói: "Ông Biden dùng bút ký tự động. Ông ấy không đủ khả năng ký tên mình".

Phát ngôn này đề cập đến việc sử dụng thiết bị ký tự động - một phương thức vốn được xem là bình thường trong hoạt động hành chính của Nhà Trắng. Tuy nhiên, ông Trump đã nhiều lần sử dụng chi tiết này để đặt nghi vấn về năng lực điều hành của người tiền nhiệm.

Đáng chú ý, một số trẻ em có mặt tại sự kiện tỏ ra bất ngờ trước phát biểu này, với một em nhỏ hỏi lại: "Cái gì cơ?". Tình huống cho thấy sự lệch pha giữa nội dung chính trị và không gian mang tính giáo dục, giải trí dành cho thiếu nhi, tờ New York Times nhận định.

Trong khi đó, Đệ nhất phu nhân Melania Trump tập trung vào các hoạt động mang tính biểu tượng hơn. Tại Vườn Hồng, bà đọc cuốn sách thiếu nhi "Chú thỏ bỏ đi", nhấn mạnh thông điệp về tình mẫu tử và sự gắn kết gia đình.

"Đó là một câu chuyện đẹp", bà Trump nói, hướng đến nhóm trẻ em tham dự.

Sự tương phản giữa hai tuyến thông điệp - một bên là chiến tranh và chính trị, bên kia là gia đình và giáo dục - phần nào phản ánh cách Nhà Trắng đang đồng thời vận hành nhiều lớp hình ảnh trước công chúng.

Sau khoảng 30 phút tham gia các hoạt động như nhảy kiểu thỏ, trang trí bánh và chơi golf mini, Tổng thống Trump một lần nữa quay lại khu vực báo chí. Tại đây, ông tiếp tục đề cập đến những rủi ro khi triển khai lực lượng bộ binh tại Iran.

Dù không đưa ra thông báo chính sách mới, ông nhấn mạnh sự thận trọng trong việc mở rộng can dự quân sự, đồng thời lặp lại mục tiêu ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.