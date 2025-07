Ông Trump dự chung kết Club World Cup

Người hâm mộ tới sân MetLife xem chung kết FIFA Club World Cup 2025™ giữa PSG và Chelsea rạng sáng 14/7 sẽ phải qua nhiều lớp kiểm soát an ninh nghiêm ngặt.

Tổng thống Mỹ, ông Donald Trump dự khán trận chung kết FIFA Club World Cup 2025™.

Theo kế hoạch, toàn bộ quy trình bảo vệ sẽ được nâng cấp để đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của Mật vụ Mỹ sau khi Tổng thống Mỹ, ông Donald Trump xác nhận sẽ dự khán trận chung kết FIFA Club World Cup 2025™.

Chia sẻ với News 12, chuyên gia an ninh Brian Higgins - cựu cảnh sát trưởng hạt Bergen và đảm trách an ninh cho Super Bowl 2014, cho biết sự xuất hiện của ông Trump đồng nghĩa công tác bảo vệ sẽ tăng cường gấp bội, nhưng đó cũng là tin tốt cho sự an toàn của khán giả.

Tại Copa America 2024 ở Miami, trận chung kết giữa Argentina và Colombia bị hoãn hơn 1 tiếng đồng hồ sau khi hàng nghìn người hâm mộ phá cổng vào sân. Rút kinh nghiệm từ sự cố, lực lượng an ninh năm nay áp dụng thêm nhiều chốt kiểm tra và bố trí mật độ cảnh sát dày đặc hơn ở mọi cổng vào.

Ban tổ chức khuyến cáo người hâm mộ có mặt sớm để tránh ùn tắc. Trận đấu sẽ khởi tranh lúc 15h, nhưng khán giả được khuyến khích ổn định chỗ ngồi trước 13h30. "Với những biện pháp bảo vệ chặt chẽ, MetLife Stadium được coi là một trong những địa điểm an toàn nhất nước Mỹ cuối tuần này", News 12 viết.

Trong khi đó, FIFA Club World Cup 2025™ được coi là cỗ máy in tiền thực sự. Với 97,4 triệu euro thu được - bao gồm tiền thưởng và phí tham dự - PSG là đội kiếm được nhiều tiền nhất tại giải. Chelsea bám đuổi sát nút với 95,4 triệu euro.