Sa thải Amorim, MU đối mặt gói bồi thường 12 triệu bảng

Ruben Amorim chính thức bị sa thải khỏi ghế HLV trưởng của Manchester United, khép lại triều đại kéo dài 14 tháng trong bối cảnh nội bộ đội bóng tiếp tục bất ổn.

Phát biểu của Amorim không được lòng lãnh đạo MU. Ảnh: Reuters.

Theo nguồn tin từ Anh, Amorim nhận thông báo chấm dứt hợp đồng tại trung tâm huấn luyện Carrington vào chiều 5/1. Cùng thời điểm đó, nhóm thủ lĩnh trong phòng thay đồ MU cũng được ban lãnh đạo thông báo về quyết định này, cho thấy quá trình thay tướng đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, không mang tính bộc phát.

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha đáng lẽ sẽ được hưởng khoản bồi thường lên tới 12 triệu bảng nếu bị sa thải trước ngày 1/11 theo các điều khoản đã ký khi ông đến Old Trafford vào tháng 11/2024. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, gói thanh lý hợp đồng cuối cùng vẫn chưa được làm rõ, trong bối cảnh các bên còn phải tính toán tiền lương còn lại cũng như chi phí liên quan đến ban huấn luyện đi kèm.

Amorim rời MU sau giai đoạn đầy sóng gió, khi đội bóng trải qua mùa giải tệ nhất trong hơn nửa thế kỷ và hiện chỉ đứng thứ sáu tại Premier League mùa 2025/26. Những căng thẳng âm ỉ trong hậu trường, đặc biệt là bất đồng về quyền lực và chuyển nhượng, đã bùng phát dữ dội sau trận hòa Leeds, trở thành giọt nước tràn ly khiến ban lãnh đạo phải hành động.

Manchester United chỉ định Darren Fletcher làm HLV tạm quyền, trong lúc chờ đợi quyết định dài hạn cho chiếc ghế nóng tại Old Trafford. Với Amorim, buổi sáng tại Carrington khép lại không chỉ một nhiệm kỳ nhiều tranh cãi, mà còn để ngỏ câu hỏi lớn về cái giá thực sự mà MU phải trả cho một cuộc chia tay đắt đỏ cả về chuyên môn lẫn tài chính.