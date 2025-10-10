Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Ông Trump đòi xóa sổ Tây Ban Nha khỏi NATO

  • Thứ sáu, 10/10/2025 10:38 (GMT+7)
Tổng thống Mỹ cho rằng Tây Ban Nha xứng đáng bị tước tư cách thành viên NATO vì không đáp ứng mức đầu tư quốc phòng theo cam kết.

Tay Ban Nha va NATO anh 1

Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb trong cuộc họp tại Nhà Trắng ngày 09/10. Ảnh: Reuters

Tại cuộc họp với Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb hôm 9/10 ở Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump cho rằng Tây Ban Nha đang là “nước tụt hậu” trong liên minh và các lãnh đạo châu Âu “có lẽ nên tống nước này ra khỏi NATO thì hơn”, theo Reuters.

Trước đó, vào tháng 6 hầu hết thành viên NATO đã đồng thuận với ông Trump về việc tăng mạnh chi tiêu quân sự lên mức 5% GDP. Trong đó, 3,5% GDP được phân bổ cho mảng quốc phòng cốt lõi và 1,5% GDP cho các lĩnh vực liên quan như hạ tầng và an ninh mạng. Năm 2014, NATO đặt ra mức chi tiêu quân sự 2%.

Tuy nhiên, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez thẳng thắn tuyên bố quốc gia này không cần đạt con số 5%. Ông Sanchez cho rằng điều đó là “không phù hợp với mô hình phúc lợi và tầm nhìn thế giới” của Tây Ban Nha.

“Các ngài cần nói chuyện ngay với Tây Ban Nha. Họ không có lý do gì để không thực hiện mục tiêu mà cả liên minh đang cùng hướng đến” ông Trump nói với Tổng thống Stubb, “nhưng không sao cả, họ không thực hiện, chúng ta có thể thẳng tay đuổi họ khỏi NATO”.

Tây Ban Nha gia nhập NATO năm 1982 và hiện là một trong những thành viên NATO có tỷ lệ chi tiêu cho quốc phòng thấp nhất liên minh. Ông Trump từng đe dọa trừng phạt thương mại đối với Tây Ban Nha vì cự tuyệt mức chi 5%.

