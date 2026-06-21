Ông Trump đe dọa phái đoàn Iran

Tổng thống Trump đe dọa phái đoàn Iran trong khi Phó Tổng thống Vance đang tiến hành các cuộc đàm phán hòa bình với họ tại Thụy Sĩ.

Tổng thống Donald Trump đe dọa phái đoàn Iran. Ảnh: Reuters.

Truyền thông nhà nước Iran cho biết phái đoàn nước này tại Thụy Sĩ đã gửi đơn phản đối phía Mỹ sau khi Tổng thống Donald Trump đưa ra những lời đe dọa nhắm vào các nhà đàm phán.

Kênh Press TV của Iran đăng trên X rằng phái đoàn đang cân nhắc các phương án phản ứng trước những đe dọa của ông Trump.

Trong cuộc gọi với Fox News hôm nay, ông Trump đe dọa sẽ "tiếp quản" eo biển Hormuz nếu không đạt được thỏa thuận với Iran.

Ông cảnh báo các quan chức Iran: "Nếu các ông đóng cửa eo biển này, các ông sẽ đánh mất cả đất nước mình...", CNN đã liên hệ Nhà Trắng để làm rõ chính xác ý nghĩa của tuyên bố này.

Tổng thống Mỹ cũng viết trên Truth Social ngày 21/6: “Iran phải buộc các lực lượng ủy nhiệm của họ tại Lebanon ngừng gây rối ngay lập tức. Nếu không, chúng tôi sẽ tấn công Iran với quy mô lớn hơn nhiều so với tuần trước”.

Phản ứng trước vấn đề này, Chủ tịch Quốc hội Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, đã lên án đe dọa của ông Trump và gọi đó là sự "tuyệt vọng" của Mỹ.

"Họ có bao giờ tự hỏi rằng nếu những lời đe dọa thực sự hiệu quả, thì tại sao ngày nay họ lại rơi vào tình trạng tuyệt vọng đến mức này hay không?" ông Ghalibaf viết trên mạng xã hội X tối Chủ nhật.

Ông Ghalibaf cũng khẳng định quân đội Iran đã sẵn sàng phản ứng nếu cần thiết.

"Chúng tôi hoàn toàn không coi trọng các lời đe dọa từ phía Mỹ. Họ nên thận trọng với phát ngôn của mình. Lực lượng vũ trang của chúng tôi đã sẵn sàng đưa ra câu trả lời theo cách khác. Bất kể họ tuyên bố ra sao, chúng tôi mới là bên thực sự hành động", ông nhấn mạnh.

Đàm phán giữa bối cảnh đe dọa

Cảnh báo của Tổng thống Trump được đưa ra trong bối cảnh phái đoàn Mỹ và Iran bắt đầu các cuộc đàm phán tại Thuỵ Sĩ về thoả thuận chấm dứt chiến tranh mà hai nước vừa ký trong tuần này, theo đài CNN.

Trọng tâm thảo luận bao gồm cuộc chiến tại Lebanon, eo biển Hormuz và chương trình hạt nhân của Iran.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đã có cuộc họp báo ngay tại địa điểm diễn ra đàm phán Mỹ-Iran, cho biết Tổng thống Donald Trump đã trao cho phái đoàn Mỹ thẩm quyền để tìm kiếm một giải pháp ngoại giao cho hàng loạt vấn đề.

“Chưa từng có thời điểm nào trong lịch sử mà lãnh đạo Iran và Mỹ gặp nhau ở cấp độ cao như vậy”, ông Vance mở đầu.

Lần đầu tiên lãnh đạo cấp cao Mỹ - Iran đàm phán trực tiếp Cuộc đàm phán Mỹ và Iran diễn ra tại khu nghỉ dưỡng Bürgenstock với sự tham gia của các nhà trung gian Qatar và Pakistan. Phó Tổng thống Mỹ JD Vance, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf và Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đều có mặt tại cuộc gặp.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance (phải) gặp Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif trước thềm cuộc đàm phán với Iran tại Khu nghỉ dưỡng Buergenstock (Thụy Sĩ) ngày 21/6. Ảnh: Reuters.

Trong cuộc họp báo trước thềm đàm phán với Iran, ông Vance quy trách nhiệm cho Tehran, gọi nước này là một “tác nhân gây bất ổn trong khu vực”.

Tuy nhiên, ông cho biết các bên đã đạt được những tiến triển “rất đáng kể” trong vài giờ qua.

Theo ông Vance, hai nước đang nhìn thấy “một tương lai chung, nơi mọi người có thể cùng hợp tác để thúc đẩy hòa bình và thịnh vượng”.

Ông cũng cho biết Tổng thống Trump đã yêu cầu phái đoàn Mỹ “mở ra một chương mới” nhằm chuyển biến quan hệ với người dân Iran.

Phái đoàn Mỹ gồm Phó Tổng thống Mỹ JD Vance, Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và con rể của Tổng thống Donald Trump, ông Jared Kushner. Ảnh: Reuters.

Phó tổng thống Mỹ khẳng định Mỹ đã làm “nhiều hơn bất kỳ chính phủ nào trên thế giới trong vài tháng qua” để chấm dứt xung đột tại Lebanon.

“Hòa bình không bao giờ là điều dễ dàng. Hòa bình luôn đòi hỏi nỗ lực, các bên phải có sự nhượng bộ nhất định”, ông nói.

Cuộc đàm phán diễn ra tại khu nghỉ dưỡng Bürgenstock với sự tham gia của các nhà trung gian Qatar và Pakistan.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cùng Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf đều có mặt tại cuộc gặp.

Ngoại trưởng Iran Seyyed Abbas Araqchi (giữa) tại khu nghỉ dưỡng Buergenstock (Thụy Sĩ) ngày 21/6. Ảnh: Reuters.

Iran bước vào đàm phán với quân bài mạnh

Trước thềm các cuộc đàm phán, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, ông Esmaeil Baghaei, tuyên bố tại Thụy Sĩ: "Chúng tôi sẽ thúc đẩy việc thực thi các cam kết từ phía đối tác và làm rõ phương thức họ hoàn thành nghĩa vụ. Nếu bất kỳ phần nào trong cam kết không được thực hiện, toàn bộ thỏa thuận sẽ gặp khó khăn".

Ông Baghaei nhấn mạnh Mỹ cần sớm triển khai các biện pháp cần thiết, nếu không sẽ làm tổn hại đến thỏa thuận.

Cùng ngày 21/6, Tổng thống Iran - ông Masoud Pezeshkian nêu thêm chi tiết về thỏa thuận với Mỹ, cho biết 6 tỉ USD tài sản bị phong tỏa hiện do Qatar nắm giữ sẽ được hoàn trả theo thỏa thuận sơ bộ với Mỹ.

“Hầu hết điều khoản trong biên bản ghi nhớ đều có lợi cho chúng ta, và những thành quả từ các cuộc đối thoại, đàm phán này sẽ sớm được thể hiện rõ”, hãng thông tấn Tasnim dẫn lời ông Pezeshkian.

Tổng thống Pezeshkian tuyên bố nước này không từ bỏ quyền làm giàu uranium, nhưng cũng cam kết không theo đuổi mục tiêu chế tạo vũ khí hạt nhân.

“Mỹ yêu cầu Iran không chế tạo bom nguyên tử. Đây chẳng phải điều mới mẻ gì và chúng tôi cũng có thể tuyên bố bằng văn bản rằng Iran không có ý định chế tạo bom. Tuy nhiên, chúng tôi không từ bỏ quyền làm giàu uranium và phía bên kia sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận quyền này", ông Pezeshkian nói thêm.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi bắt tay Ngoại trưởng Thụy Sĩ Ignazio Cassis tại khu nghỉ dưỡng Buergenstock (Thụy Sĩ) trước thềm cuộc đàm phán cấp cao nhằm thúc đẩy thỏa thuận chấm dứt xung đột Trung Đông, ngày 21/6. Ảnh: Reuters.

Phía Iran cũng nói rằng các cuộc giao tranh đang diễn ra tại Lebanon giữa Israel và Hezbollah sẽ là nội dung trọng tâm trong các cuộc đàm phán Iran-Mỹ tại Thụy Sĩ.

“Chế độ phục quốc Do Thái vẫn tiếp tục vi phạm các cam kết của họ tại Lebanon. Đây sẽ là chủ đề thảo luận chính trong các cuộc đàm phán hôm nay”, theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei.

Tehran khẳng định chủ quyền đối với eo biển Hormuz và tuyên bố sẽ siết chặt kiểm soát đối với các hoạt động hàng hải tại đây.

Với vai trò là tuyến đường huyết mạch vận chuyển phần lớn dầu thô thế giới, eo biển Hormuz vẫn là công cụ răn đe vật lý quan trọng nhất của Iran.

Bằng cách nắm giữ quyền kiểm soát nguồn cung năng lượng kết hợp với hạ tầng cáp quang biển - "hệ thần kinh" của nền kinh tế số, Tehran đang buộc Mỹ và các cường quốc phải cân nhắc thận trọng.

Thực tế cho thấy, những đợt phong tỏa trước đây tại Hormuz đã đẩy giá năng lượng lên mức kỷ lục, gây ra những bất ổn nghiêm trọng cho nền kinh tế toàn cầu.

Phái đoàn Iran đã hạ cánh xuống Thụy Sĩ để đàm phán với Mỹ Truyền thông nhà nước Iran ngày thứ Bảy đưa tin, phái đoàn Iran đã đến Zurich, Thụy Sĩ, để tham gia đàm phán với Mỹ. Các cuộc đối thoại dự kiến diễn ra tại khu nghỉ dưỡng trên núi Bürgenstock, dưới sự dẫn đầu của trưởng đoàn đàm phán Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf.