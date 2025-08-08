Ông Trump cho phép đầu tư tiền số từ quỹ hưu trí

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ký sắc lệnh hành pháp cho phép người dân đầu tư tiền mã hóa, bất động sản và quỹ đầu tư tư nhân thông qua chương trình hưu trí 401(k).

Sắc lệnh mới của ông Trump cho phép đưa tiền mã hóa, bất động sản và quỹ đầu tư tư nhân vào danh mục đầu tư hưu trí của người Mỹ. Ảnh: Reuters.

Theo một quan chức cấp cao trong chính quyền tiết lộ với Financial Times, sắc lệnh mới yêu cầu Bộ Lao động bãi bỏ các quy định trước đây vốn hạn chế mạnh tay việc đầu tư các loại tài sản phi truyền thống trong quỹ hưu trí 401(k).

Thay vào đó, sắc lệnh tạo điều kiện để các công ty quản lý quỹ dễ dàng đưa tiền mã hóa, bất động sản thương mại, quỹ đầu tư mạo hiểm và quỹ đầu tư tư nhân vào danh mục lựa chọn.

Hiện quỹ hưu trí 401(k) đang nắm giữ khoảng 9.000 tỷ USD tài sản của hàng chục triệu người lao động Mỹ. Trong nhiều thập kỷ, các danh mục đầu tư trong quỹ này chủ yếu giới hạn ở cổ phiếu, trái phiếu và các quỹ chi phí thấp theo chỉ số như S&P 500.

Giờ đây, với sắc lệnh mới, thị trường tiền số và các tài sản thay thế khác có thể tiếp cận nguồn vốn khổng lồ từ các nhà đầu tư cá nhân, đồng thời mở cánh cửa để tiền số tiến vào hệ thống tài chính dòng chính.

Tuy nhiên, bên cạnh cơ hội là rủi ro không nhỏ. Khi danh mục đầu tư hưu trí được đa dạng hóa ngoài các kênh truyền thống, người lao động Mỹ sẽ phải đối mặt với những thách thức mới như thanh khoản thấp, chi phí cao và đòn bẩy tài chính lớn. Tiền mã hóa, dù đã tăng vọt lên mức kỷ lục từ đầu năm đến nay, vẫn là thị trường biến động mạnh với những chu kỳ bùng nổ rồi sụp đổ suốt thập kỷ qua.

Trong khi giá trị tiền số tăng vọt dưới thời ông Trump, gia đình ông cũng sở hữu cổ phần lớn trong các công ty đầu tư hàng tỷ USD vào loại tài sản này. Giới lãnh đạo các tập đoàn liên quan đến tài sản số cũng được cho là nhóm ủng hộ trung thành và hào phóng nhất với chiến dịch của ông.

Một số nguồn tin còn tiết lộ rằng việc thêm tiền mã hóa vào sắc lệnh chính là yếu tố then chốt khiến ông Trump “gật đầu” ký văn bản này.

“Thị trường tư nhân có lẽ chưa đủ sức để thuyết phục chính quyền thông qua sắc lệnh này nếu không có tiền số”, một cố vấn cấp cao nhận định. “Tiền số hiện được ưa chuộng hơn rất nhiều so với các thương vụ đầu tư tư nhân đầy đòn bẩy và tranh cãi”.

Sắc lệnh của ông Trump được ban hành khi các nhóm đầu tư tư nhân đang đẩy mạnh vận động hành lang nhằm tranh thủ cơ hội nới lỏng sau thời gian dài bị “bóp nghẹt” dưới chính quyền ông Joe Biden. Chính quyền tiền nhiệm đã cố gắng hạn chế các khoản đầu tư rủi ro thâm nhập vào hệ thống hưu trí nhằm bảo vệ lợi ích và hạn chế rủi ro cho người lao động.

Bên cạnh đó, giới tài chính đánh giá đây là một "cú hích" lớn cho ngành đầu tư tư nhân, đặc biệt khi các quỹ như Blackstone, Apollo, KKR hay BlackRock đã và đang xây dựng liên minh với các nhà quản lý quỹ hưu trí.

Trong bối cảnh việc huy động vốn từ các quỹ hưu trí truyền thống gặp khó, họ kỳ vọng nguồn tiền từ quỹ 401(k) sẽ mang lại hàng trăm tỷ USD tài sản mới cho ngành.

Mặc dù sắc lệnh chưa lập tức tạo ra khung pháp lý rõ ràng cho các nhà quản lý quỹ hưu trí, giới chuyên gia cho rằng nó sẽ là “lá chắn chính trị” để Quốc hội và các cơ quan chức năng từng bước sửa luật, mở rộng bảo vệ pháp lý và thúc đẩy việc đầu tư các tài sản thay thế vào quỹ hưu trí một cách chính thức.