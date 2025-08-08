Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Ông Trump cho phép đầu tư tiền số từ quỹ hưu trí

  • Thứ sáu, 8/8/2025 11:46 (GMT+7)
Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ký sắc lệnh hành pháp cho phép người dân đầu tư tiền mã hóa, bất động sản và quỹ đầu tư tư nhân thông qua chương trình hưu trí 401(k).

Sắc lệnh mới của ông Trump cho phép đưa tiền mã hóa, bất động sản và quỹ đầu tư tư nhân vào danh mục đầu tư hưu trí của người Mỹ. Ảnh: Reuters.

Theo một quan chức cấp cao trong chính quyền tiết lộ với Financial Times, sắc lệnh mới yêu cầu Bộ Lao động bãi bỏ các quy định trước đây vốn hạn chế mạnh tay việc đầu tư các loại tài sản phi truyền thống trong quỹ hưu trí 401(k).

Thay vào đó, sắc lệnh tạo điều kiện để các công ty quản lý quỹ dễ dàng đưa tiền mã hóa, bất động sản thương mại, quỹ đầu tư mạo hiểm và quỹ đầu tư tư nhân vào danh mục lựa chọn.

Hiện quỹ hưu trí 401(k) đang nắm giữ khoảng 9.000 tỷ USD tài sản của hàng chục triệu người lao động Mỹ. Trong nhiều thập kỷ, các danh mục đầu tư trong quỹ này chủ yếu giới hạn ở cổ phiếu, trái phiếu và các quỹ chi phí thấp theo chỉ số như S&P 500.

Giờ đây, với sắc lệnh mới, thị trường tiền số và các tài sản thay thế khác có thể tiếp cận nguồn vốn khổng lồ từ các nhà đầu tư cá nhân, đồng thời mở cánh cửa để tiền số tiến vào hệ thống tài chính dòng chính.

Tuy nhiên, bên cạnh cơ hội là rủi ro không nhỏ. Khi danh mục đầu tư hưu trí được đa dạng hóa ngoài các kênh truyền thống, người lao động Mỹ sẽ phải đối mặt với những thách thức mới như thanh khoản thấp, chi phí cao và đòn bẩy tài chính lớn. Tiền mã hóa, dù đã tăng vọt lên mức kỷ lục từ đầu năm đến nay, vẫn là thị trường biến động mạnh với những chu kỳ bùng nổ rồi sụp đổ suốt thập kỷ qua.

Trong khi giá trị tiền số tăng vọt dưới thời ông Trump, gia đình ông cũng sở hữu cổ phần lớn trong các công ty đầu tư hàng tỷ USD vào loại tài sản này. Giới lãnh đạo các tập đoàn liên quan đến tài sản số cũng được cho là nhóm ủng hộ trung thành và hào phóng nhất với chiến dịch của ông.

Một số nguồn tin còn tiết lộ rằng việc thêm tiền mã hóa vào sắc lệnh chính là yếu tố then chốt khiến ông Trump “gật đầu” ký văn bản này.

“Thị trường tư nhân có lẽ chưa đủ sức để thuyết phục chính quyền thông qua sắc lệnh này nếu không có tiền số”, một cố vấn cấp cao nhận định. “Tiền số hiện được ưa chuộng hơn rất nhiều so với các thương vụ đầu tư tư nhân đầy đòn bẩy và tranh cãi”.

Sắc lệnh của ông Trump được ban hành khi các nhóm đầu tư tư nhân đang đẩy mạnh vận động hành lang nhằm tranh thủ cơ hội nới lỏng sau thời gian dài bị “bóp nghẹt” dưới chính quyền ông Joe Biden. Chính quyền tiền nhiệm đã cố gắng hạn chế các khoản đầu tư rủi ro thâm nhập vào hệ thống hưu trí nhằm bảo vệ lợi ích và hạn chế rủi ro cho người lao động.

Bên cạnh đó, giới tài chính đánh giá đây là một "cú hích" lớn cho ngành đầu tư tư nhân, đặc biệt khi các quỹ như Blackstone, Apollo, KKR hay BlackRock đã và đang xây dựng liên minh với các nhà quản lý quỹ hưu trí.

Trong bối cảnh việc huy động vốn từ các quỹ hưu trí truyền thống gặp khó, họ kỳ vọng nguồn tiền từ quỹ 401(k) sẽ mang lại hàng trăm tỷ USD tài sản mới cho ngành.

Mặc dù sắc lệnh chưa lập tức tạo ra khung pháp lý rõ ràng cho các nhà quản lý quỹ hưu trí, giới chuyên gia cho rằng nó sẽ là “lá chắn chính trị” để Quốc hội và các cơ quan chức năng từng bước sửa luật, mở rộng bảo vệ pháp lý và thúc đẩy việc đầu tư các tài sản thay thế vào quỹ hưu trí một cách chính thức.

Công ty ông Trump mua 2 tỷ USD Bitcoin

Trump Media bất ngờ chi 2 tỷ USD mua Bitcoin, tuyên bố xây dựng “kho bạc tiền số” nhằm bảo vệ tự do tài chính và chuẩn bị phát hành token trong hệ sinh thái Truth Social.

09:33 22/7/2025

Bước ngoặt lịch sử của Bitcoin và tiền số Mỹ

Ngày 17/7, Hạ viện Mỹ thông qua 3 dự luật về stablecoin, đánh dấu bước ngoặt lớn cho ngành tài sản số sau nhiều năm chờ khung pháp lý liên bang.

09:21 18/7/2025

Ông Trump ban hành dự luật tiền số

Ngày 18/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump ký ban hành Genius Act, thiết lập khung pháp lý đầu tiên cho các loại tiền số neo theo giá tiền pháp định (stablecoin).

13:03 19/7/2025

Trong môi trường kinh tế hiện nay, đầu tư trở thành khái niệm phổ biến. Để độc giả có thể tiếp cận những xu hướng đầu tư mới nhất, Tri Thức - Znews xây dựng chủ đề Đầu tư qua sách - nơi ghi lại những cuốn sách, câu chuyện, xu hướng đầu tư đã và đang diễn ra trong nước và thế giới. Không chỉ tập trung vào các lĩnh vực đầu tư phổ biến như bất động sản, chứng khoán, trái phiếu, ngoại hối, tiền ảo... Đầu tư qua sách còn bao gồm các kiến thức về quản lý gia sản, tài chính cá nhân.

Phương Linh

quỹ đầu tư tư nhân Donald Trump Tiền mã hóa S&P 500 tiền mã hóa tiền số quỹ hưu trí 401(k) sắc lệnh ông Trump

  • Donald Trump

    Donald Trump

    Donald John Trump là tổng thống thứ 45 và 47 của Mỹ. Trước đó, ông nổi tiếng với vai trò là một tỷ phú doanh nhân, nhà sản xuất chương trình truyền hình. Tên tuổi của Trump được biết đến nhiều qua chương trình truyền hình thực tế The Apprentice với câu nói "You're fired" (bạn đã bị đuổi). Ngoài ra, ông còn có phần sở hữu trong các cuộc thi sắc đẹp như Hoa hậu Hoàn Vũ, Hoa hậu Mỹ...

    Bạn có biết: Trump đã hai lần là ứng cử viên cho Giải Emmy, xuất hiện trong các chương trình truyền hình và phim ảnh với tư cách là chính mình nhưng dưới góc độ hài hước.

    • Ngày sinh: 14/6/1946
    • Đảng phái: Đảng Cộng hòa
    • Tài sản: 4,6 tỷ USD (ước tính tháng 3/2025)
    • Vợ: Ivana Zelníčková (1977-1992), Marla Maples (1993-1999), Melania Knauss (2005-hiện tại)
    • Chiều cao: 1,88m

    FacebookWebsite

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

  • S&P 500

    S&P 500 (Standard & Poor's 500 Stock Index) là một chỉ số cổ phiếu dựa trên cổ phiếu phổ thông của 500 công ty có vốn hóa thị trường lớn nhất niêm yết trên NYSE hoặc NASDAQ. S&P 500 được phát triển và cập nhật bởi S&P Dow Jones Indices. chủ sở hữu lớn nhất là tập đoàn McGraw Hill Financial,

    • Thành lập: 1957
    • Sáng lập: S&P Dow Jones Indices

