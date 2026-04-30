Ông Trump cân nhắc rút bớt quân đồn trú

Nhà Trắng xem xét giảm hiện diện quân sự tại Đức, động thái được cho là nhằm gây sức ép lên các đồng minh NATO trong căng thẳng leo thang với Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington đang xem xét khả năng cắt giảm số lượng binh sĩ đồn trú tại Đức và sẽ sớm đưa ra quyết định cuối cùng.

“Chúng tôi đang nghiên cứu, đánh giá phương án giảm lực lượng tại Đức. Quyết định cuối cùng sẽ sớm được công bố”, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social ngày 29/4.

Tuyên bố này được đưa ra chỉ một ngày sau khi ông Trump công khai chỉ trích Thủ tướng Đức Friedrich Merz liên quan đến xung đột Trung Đông. Trước đó, ngày 27/4, lãnh đạo Đức cho rằng Mỹ thiếu một chiến lược rõ ràng và đang bị Iran “làm mất uy tín”.

Hiện phía Đức chưa đưa ra bình luận chính thức về thông tin trên.

Theo Cơ quan Nghiên cứu Quốc hội Mỹ, tính đến năm 2024, Mỹ duy trì hơn 35.000 binh sĩ tại hơn 40 căn cứ quân sự ở Đức. Một số ước tính từ truyền thông châu Âu cho thấy con số hiện nay có thể lên tới gần 50.000 quân.

Đức từ lâu giữ vai trò then chốt trong mạng lưới quân sự của Mỹ tại châu Âu, là nơi đặt trụ sở Bộ Tư lệnh châu Âu (USEUCOM), đồng thời sở hữu các trung tâm y tế, hậu cần, bảo dưỡng và kho vũ khí quan trọng của không quân Mỹ.

Kể từ nhiệm kỳ đầu, ông Trump nhiều lần chỉ trích Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và cảnh báo khả năng thu hẹp hiện diện quân sự tại các quốc gia đồng minh châu Âu.

Động thái mới nhất cho thấy Washington đang gia tăng sức ép đối với các đồng minh bị cho là chưa ủng hộ Mỹ trong căng thẳng với Iran, cũng như không tham gia các nỗ lực tháo gỡ phong tỏa và tuần tra tại eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược của thế giới hiện do Tehran kiểm soát.

Tuần trước, hãng tin Reuters dẫn lời một quan chức Mỹ giấu tên cho biết Lầu Năm Góc đã xem xét các phương án trừng phạt những đồng minh NATO bị đánh giá là “thiếu hợp tác” trong chiến dịch liên quan đến Iran.

Một email nội bộ của Lầu Năm Góc cũng cho thấy sự bất bình trước việc một số đồng minh từ chối cho Mỹ tiếp cận căn cứ, sử dụng không phận - những yếu tố được coi là mức hợp tác tối thiểu trong NATO.

Văn bản này đề cập tới nhiều biện pháp đáp trả, trong đó có khả năng đình chỉ tư cách thành viên NATO đối với các quốc gia “không hợp tác”, bao gồm cả Tây Ban Nha.