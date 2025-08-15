Ông Trump bị kiện

Brian Schwalb, tổng chưởng lý Washington, hôm 15/8 đã nộp đơn kiện lên tòa án liên bang tại Washington, nhằm phản đối việc chính quyền Trump tiếp quản Sở Cảnh sát Thủ đô.

Tổng thống Trump. Ảnh: Reuters.

Đơn kiện này được cho là thách thức cả mệnh lệnh mà Tổng thống Donald Trump đưa ra hồi đầu tuần cũng như lệnh của Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi - tuyên bố quyền kiểm soát liên bang đối với lực lượng cảnh sát thủ đô Washington D.C, theo NBC News.

Hôm 11/8, ông Trump thông báo đặt Sở Cảnh sát Thủ đô (MPD) dưới sự kiểm soát trực tiếp của chính quyền liên bang và triển khai Vệ binh Quốc gia tới thành phố.

Ông tuyên bố "hôm nay là ngày giải phóng Washington và chúng ta sẽ giành lại thủ đô của mình".

Tổng thống Mỹ cũng đề cập khả năng tăng cường kiểm soát của chính quyền liên bang với các thành phố khác như Baltimore, New York và Oakland.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh ông Trump đưa ra một bức tranh đáng lo ngại về tình hình an ninh ở Washington, bắt nguồn từ thông tin chưa rõ ràng về tình trạng tội phạm và vô gia cư của thành phố, đồng minh của ông cho hay.

Văn phòng của ông Schwalb lập luận rằng những mệnh lệnh trên vượt quá giới hạn cho phép, vốn theo quy định chỉ có thể được thực hiện tạm thời trong trường hợp khẩn cấp.

“Bằng việc tuyên bố tiếp quản MPD một cách thù địch, chính quyền đang lạm dụng quyền hạn tạm thời và có giới hạn theo Đạo luật Tự quản, xâm phạm quyền tự quản và gây nguy hiểm cho sự an toàn của cư dân cũng như du khách ở D.C”, ông Schwalb, thành viên đảng Dân chủ, nói.

“Hành động trái pháp luật của chính quyền là sự xúc phạm đến phẩm giá và quyền tự chủ của 700.000 người Mỹ coi D.C là quê hương. Đây là mối đe dọa nghiêm trọng nhất đối với quyền Tự quản mà D.C từng đối mặt, và chúng tôi đang đấu tranh để ngăn chặn nó”.

Hôm 14/8, bà Bondi thông báo giám đốc Cơ quan Phòng chống Ma túy (DEA) Terry Cole sẽ giữ chức “ủy viên cảnh sát khẩn cấp” của MPD trong suốt thời gian lực lượng liên bang tiếp quản, thay thế cảnh sát trưởng Pamela Smith.

Văn phòng ông Schwalb cho biết Tổng thống Trump chỉ có thẩm quyền yêu cầu hỗ trợ từ D.C cho “mục đích liên bang”. Quốc hội Mỹ cũng chưa từng trao quyền cho phép ông thay thế cảnh sát trưởng D.C.