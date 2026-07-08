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Thế giới

Ông Trump: Bà Meloni là 'người tốt', nhưng đã mắc sai lầm

  • Thứ tư, 8/7/2026 04:05 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Tổng thống Trump đã gọi Thủ tướng Ý Giorgia Meloni là “người tốt”, bất chấp việc ông từng ám chỉ trên mạng xã hội trước đó rằng ông cần một lệnh cấm tiếp xúc với bà.

Phát biểu trong cuộc gặp song phương với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tại Ankara ngày 7/7, ông Trump nói: "Thực sự, tôi nghĩ bà ấy là một người tốt, chúng tôi đã có một tuần tốt đẹp. Trước đó, chúng tôi từng có mối quan hệ không mấy êm ấm. Mọi chuyện trở nên hơi xấu đi vì bà ấy từ chối giúp đỡ chúng tôi".

"Tôi nghĩ bà ấy thực sự là người tốt. Nhưng tôi cho rằng bà ấy đã mắc sai lầm", ông nói thêm, đề cập đến việc chính phủ Ý từ chối hỗ trợ Mỹ trong cuộc chiến tại Iran.

Ông Trump cho biết bản thân không "gây áp lực lớn" để yêu cầu sự giúp đỡ, nhưng việc bà Meloni từ chối để Italy tham gia đã "làm mối quan hệ giữa tôi và bà ấy xấu đi đôi chút".

Trước đó, ngày 6/7, ông Trump đăng tải bức ảnh chụp cùng Thủ tướng Italy kèm dòng chữ "cần lệnh cấm tiếp xúc". Dù vậy, chính phủ Italy đã không hồi đáp hay phản ứng lại bài đăng của ông Trump. Động thái này của ông Trump được thực hiện ngay trước thềm hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra trong ngày 7-8/7 tại Ankara (Thổ Nhĩ Kỳ).

Ông Trump và bà Meloni từng được xem là hai đồng minh thân cận và có mối quan hệ tốt đẹp. Dù vậy, mối quan hệ này đã xấu đi trong thời gian gần đây, chủ yếu đến từ những bất đồng quan điểm trong cuộc chiến do Mỹ và Israel tiến hành tại Iran. Bà Meloni đã từ chối cho phép máy bay quân sự Mỹ sử dụng căn cứ không quân của Italy tại Sicily để bay tới Trung Đông.

Trước đây, hai nhà lãnh đạo từng công khai thể hiện sự đánh giá tích cực dành cho nhau. Tháng 10/2025, ông Trump còn từng gọi bà Meloni là "một phụ nữ trẻ rất xinh đẹp".

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