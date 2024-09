Ông Trump, bà Harris 'cùng một khung hình' khi nước Mỹ tưởng niệm 11/9

Ông Trump và bà Harris trao đổi cái bắt tay lịch sự trong lễ tưởng niệm ngày 11/9, dù khoảng 10 tiếng trước họ còn gọi nhau bằng những từ như “nỗi xấu hổ”, “tệ hại” và “bất tài”.

Phó tổng thống Kamala Harris và cựu Tổng thống Donald J. Trump đã cùng Tổng thống Joe Biden và các quan chức, lãnh đạo khác tham gia hành trình thăm viếng các địa điểm từng xảy ra vụ tấn công khủng bố ngày 11/9/2001 để tưởng nhớ gần 3.000 người thiệt mạng cùng ngày cách đây 23 năm.

Ngay buổi sáng hôm sau cuộc tranh luận nảy lửa, bà Harris và ông Trump đã bắt tay nhau một cách lịch sự tại Ground Zero - từng là nơi tọa lạc của tòa tháp đôi Trung tâm Thương mại Thế giới ở New York. Đây là lần thứ hai họ gặp nhau ngoài đời, theo New York Times.

Sau đó, hai người cùng đứng chung trong lều, lắng nghe gia đình các nạn nhân đọc tên người thân đã mất. Đứng giữa họ là ông Biden và cựu Thị trưởng New York Michael R. Bloomberg. Bên kia của ông Trump là Thượng nghị sĩ JD Vance của Ohio, đối tác tranh cử của ông.

New York Times cho rằng cảnh tượng đoàn kết sau đêm tranh luận gay gắt nói trên chỉ là màn trình diễn trước ống kính máy quay. Giữa bà Harris và ông Trump, cũng như giữa ông Biden và ông Trump, chẳng hề có chút sứt mẻ tình cảm nào vì vốn chẳng có gì từ trước.

Cái bắt tay của ông Trump và bà Harris. Ảnh: NBC News.

Ngay đêm trước đó, ông Trump đã gọi ông Biden là "người yếu đuối, đáng thương" đến mức "chẳng hay biết mình còn sống không" và đã biến mất khỏi tầm nhìn của công chúng kể từ khi ngừng chạy đua vào Nhà Trắng.

Nhưng cảnh tượng đoàn kết ấy cũng nêu bật đặc điểm của ngày 11/9 - dấu mốc đau thương mà ngay cả những người đang cạnh tranh gay gắt trong nền chính trị chia rẽ sâu sắc của Mỹ đều cảm thấy họ cần phải ít nhất cùng đứng chung một chiếc lều trong một giờ. Hiểu rằng việc vắng mặt sẽ đi kèm cái giá chính trị, cả hai bên đều bỏ qua sự dè dặt để xuất hiện tại buổi lễ.

Cái bắt tay giữa bà Harris và ông Trump dường như được ông Bloomberg làm trung gian xúc tiến. Khi hai người chỉ đứng cách nhau vài chục cm, cựu Thị trưởng đã chạm vào người Phó tổng thống để kéo bà lại gần chào cựu Tổng thống.

Bà Harris vui vẻ bắt tay ông Trump, giống cách bà đã làm vào đầu cuộc tranh luận ở Philadelphia vào tối hôm trước. Hai người nói với nhau vài câu, sau đó ông Trump mỉm cười và dùng tay kia vỗ nhẹ vào tay bà 2 lần, dường như là một cử chỉ bày tỏ sự thân thiện.

Theo New York Times, khoảng thời gian “tạm đình chiến” giữa 2 người sẽ rất ngắn ngủi. Trong ngày 12/9, bà Harris dự kiến ​​tổ chức các cuộc mít tinh ở Bắc Carolina, còn đối tác của bà là Thống đốc Tim Walz của Minnesota sẽ đến thăm Michigan. Trong khi đó, ông Trump và ông Vance sẽ tổ chức buổi gây quỹ lần lượt ở Los Angeles và New York.