Lần đầu Mỹ có động thái 'ưu tiên' Ukraine trong lịch trình đàm phán

Theo hãng thông tấn TASS của Nga, nhóm kỹ thuật của Mỹ có kế hoạch gặp đại diện của Ukraine tại Riyadh (Saudi Arabia) trước 1 ngày so với lịch trình cuộc tham vấn với phía Nga.

Phái đoàn Mỹ và Nga trong cuộc đàm phán tại Riyadh, Saudi Arabia, ngày 18/2/2025. Ảnh: REUTERS/TTXVN.

Theo đó, trích dẫn một số nguồn tin, phóng viên Jennifer Jacobs của CBS News đăng tải trên tài khoản cá nhận mạng xã hội X nội dung: "Nhóm kỹ thuật của Mỹ dự định sẽ gặp các quan chức Ukraine vào Chủ Nhật (23/3) tại Riyadh, Saudi Arabia, trước các cuộc thảo luận vào thứ Hai (24/3) với người Nga". Theo bà Jacobs, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Cố vấn An ninh Quốc gia Mike Waltz sẽ không tham dự các cuộc đàm phán trực tiếp.

Phóng viên này cũng chỉ ra rằng: "Nếu có sự tiến triển tại Riyadh với nhóm Nga, nhóm kỹ thuật Mỹ có thể gặp lại nhóm Ukraine vào cuối ngày thứ Hai (24/3)".

Theo Diplomatic, Washington đang muốn đạt được những tiến triển nhanh chóng để sớm công bố thỏa thuận ngừng bắn càng sớm càng tốt. Tờ báo này cũng tiết lộ rằng Mỹ hy vọng sẽ tổ chức một cuộc họp ba bên vào ngày 25/3 tới.

Trợ lý Tổng thống Nga, ông Yury Ushakov trước đó cho biết các đại diện Nga và Mỹ sẽ tổ chức tham vấn tại Riyadh vào ngày 24/3. Phái đoàn Nga sẽ do Phái đoàn Nga sẽ do Chủ tịch Ủy ban các vấn đề quốc tế của Hội đồng Liên bang Grigory Karasin và Cố vấn Giám đốc Cơ quan An ninh Liên bang (FSB) Sergey Beseda dân đầu.

Theo báo Izvestia (Nga) ngày 21/3, Nga đang chuẩn bị kỹ lưỡng cho vòng đàm phán tiếp theo với Mỹ dự kiến diễn ra vào ngày 24/3 tới tại Riyadh, Saudi Arabia. Phía Nga đã tập hợp một phái đoàn chuyên gia cấp cao nhằm bảo vệ và khẳng định lập trường của mình trong các cuộc thảo luận sắp tới. Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban Hội đồng Liên bang về các vấn đề quốc tế Sergey Kislyak đã bày tỏ sự tin tưởng vào đội ngũ đàm phán: "Tôi tin chắc rằng chúng tôi có một đội ngũ rất mạnh. Họ sẽ khẳng định và đưa ra lập trường của chúng tôi một cách rõ ràng, chính xác".

Một trong những vấn đề trọng tâm của cuộc đàm phán sẽ là khả năng khôi phục sáng kiến Biển Đen. Tuy nhiên, bối cảnh đàm phán vẫn còn nhiều phức tạp. Trong khi EU đang nỗ lực tìm cách tham gia vào bàn đàm phán, họ vẫn duy trì các phát ngôn mang tính "đối đầu", báo Izvestia lưu ý.

Konstantin Blokhin, nghiên cứu viên cao cấp tại Trung tâm Nghiên cứu An ninh của Viện Hàn lâm Khoa học Nga, nhận định rằng thời điểm hiện tại, Nga và Mỹ có nhiều điểm chung hơn so với giữa Washington và Brussels hay Washington và Kyiv. "Hai bên có thể thảo luận không chỉ về giải pháp cho cuộc xung đột ở Ukraine mà còn về các đảm bảo an ninh cho Nga", ông Blokhin nói với Izvestia.

Dù vậy, Svetlana Savranskaya, Giám đốc Chương trình Nga tại Đại học George Washington (Mỹ), cảnh báo về những rủi ro có thể xảy ra. Chuyên gia này cho rằng chính quyền Mỹ có khả năng sẽ có lập trường cứng rắn hơn đáng kể nếu các cuộc đàm phán kéo dài.

Về phía Mỹ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao nước này, bà Tammy Bruce từng tuyên bố tại một cuộc họp báo thường kỳ rằng văn phòng chính sách đối ngoại Mỹ không có ý định tiết lộ tên của các thành viên trong phái đoàn Mỹ đi đến Saudi Arabia để đàm phán với Nga. Tuy nhiên, vào ngày 20/3, đặc phái viên Mỹ về Ukraine, ông Keith Kellogg đã nói với ABC News rằng phái đoàn sẽ bao gồm các thành viên trong nhóm của ông, đại diện từ nhóm của Cố vấn An ninh quốc gia Waltz và có sự góp mặt của người đứng đầu đội ngũ hoạch định chính sách của Bộ Ngoại giao, ông Michael Anton.

Phái đoàn của Mỹ dự kiến ​​cũng sẽ có sự tham gia của ông Andrew Peek, Giám đốc cấp cao phụ trách các vấn đề châu Âu tại Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng.

Phái đoàn Mỹ và Ukraine trong cuộc đàm phán tại Jeddah, Saudi Arabia, ngày 11/3/2025. Ảnh: THX/TTXVN.

Về phía Ukraine, theo tờ Kyiv Independent, vào ngày 21/3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Heorhii Tykhyi cho biết trong một cuộc họp báo tại Kyiv rằng các phái đoàn Ukraine và Nga sẽ không tương tác trực tiếp trong cuộc hội đàm ngày 24/3 tại Saudi Arabia.

Tuyên bố của ông Tykhyi được đưa ra sau khi đặc phái viên về Ukraine Keith Kellogg thông báo rằng Mỹ có kế hoạch tổ chức các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Moskva và Kyiv tại Saudi Arabia, với sự tham gia của đại diện Nga và Ukraine trong các phòng riêng biệt. Ông Tykhyi cũng cho biết Ukraine không rõ liệu Mỹ sẽ sử dụng hình thức nào để đàm phán với Nga tại Riyadh.

"Đây là lựa chọn của họ. Nhưng chúng tôi đang chuẩn bị cho các cuộc đàm phán ở Saudi Arabia với tư cách là cuộc đàm phán song phương Ukraine - Mỹ", người phát ngôn cho biết.

Ông Tykhyi nói thêm rằng Ngoại trưởng Ukraine Andriy Sybiha sẽ không tham gia vòng đàm phán tiếp theo với phía Mỹ. Đến nay, đại diện của Ukraine tham gia đàm phán với Mỹ vẫn chưa được công bố chính thức.

Các phái đoàn Ukraine và Mỹ đã gặp nhau lần cuối tại Saudi Arabia vào ngày 11/3, nơi Ukraine đã đồng ý với một lệnh ngừng bắn do Mỹ hậu thuẫn. Tuy nhiên, trong nội dung được tiết lộ về cuộc điện đàm giữa hai tổng thống Trump và Putin vào ngày 18/2, phía Nga không đồng ý với lệnh ngừng bắn hoàn toàn, nhưng đồng ý về một lệnh ngừng bắn 30 ngày vào các cơ sở năng lượng của nhau.

Trong một động thái liên quan, theo Kyiv Independent, vào ngày 21/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cho biết rằng trong khuôn khổ các cuộc đàm phán chấm dứt chiến tranh, các bên sẽ có thỏa thuận phân chia lãnh thổ.

"Sớm thôi, chúng ta sẽ có lệnh ngừng bắn hoàn toàn, và sau đó chúng ta sẽ có một hợp đồng", ông Trump phát biểu trong một cuộc họp báo, đồng thời nói thêm rằng thỏa thuận trong tương lai bao gồm cả việc "phân chia đất đai".

"Vấn đề này đang được đàm phán ngay lúc này", Trump nói mà không nêu rõ hình thức đàm phán.

Trước đó, vào năm 2014, Nga đã sáp nhập vùng Crimea vào lãnh thổ nước này. Sau khi cuộc xung đột giữa Nga – Ukraine nổ ra vào năm 2022, Moskva cũng tuyên bố sáp nhập 4 khu vực Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia và Kherson của Ukraine. Tổng thống Volodymyr Zelensky đã từ chối công nhận sự chiếm đóng của Nga đối với các vùng lãnh thổ trên trong bất kỳ cuộc đàm phán hòa bình nào. Ông Zelensky gọi đó là "ranh giới đỏ" mà Kyiv sẽ không vượt qua. Hiến pháp Ukraine quy định rằng "lãnh thổ của Ukraine trong biên giới hiện tại là không thể chia cắt và bất khả xâm phạm".

Đầu tuần này, hãng tin Semafor đưa tin rằng chính quyền Tổng thống Trump đang cân nhắc việc công nhận Crimea là một phần của thỏa thuận hòa bình. Tuy nhiên, đến nay, Washington vẫn chưa xác nhận tuyên bố này.