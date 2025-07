Ông Trump áp thuế 50% với Brazil, 15% với Hàn Quốc

Đêm 30/7 (giờ địa phương), ông Trump công bố hai thỏa thuận thương mại lớn, áp thuế 50% với hàng hóa từ Brazil và 15% với Hàn Quốc.

Ngày 30/7, ông Trump ra sắc lệnh áp thuế 50% lên hàng Brazil và chốt mức thuế với Hàn Quốc. Cùng ngày, ông cũng tuyên bố áp thuế 25% lên Ấn Độ. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 30/7 cho biết Nhà Trắng đang gấp rút hoàn tất chính sách thương mại trước hạn chót 1/8. Cùng ngày, ông ký loạt sắc lệnh hành pháp mới, bao gồm áp thuế 50% đối với Brazil, tăng thuế đồng, đình chỉ ưu đãi thuế cho hàng hóa giá rẻ gửi qua đường hàng không vào Mỹ.

Theo đó, Mỹ sẽ áp mức thuế 50% đối với tất cả hàng hóa nhập khẩu từ Brazil từ ngày 1/8, với lý do đe dọa đến "an ninh quốc gia, chính sách đối ngoại và nền kinh tế Mỹ". Đây là mức tăng thêm 40% so với thuế hiện hành.

Tuy nhiên, lệnh áp thuế loại trừ nhiều mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Brazil như nước cam, máy bay Embraer, dầu mỏ, than đá, khoáng sản, hóa chất và hạt điều. Ngược lại, cà phê sẽ là mặt hàng chịu thuế cao hơn.

Thông tin này khiến nhiều doanh nghiệp Brazil thở phào, khi trước đó giới chức nước này đã tích cực vận động Washington miễn trừ cho các mặt hàng xuất khẩu chiến lược.

"Chúng ta không rơi vào kịch bản tồi tệ nhất. Kết quả này dễ chịu hơn dự kiến", Bộ trưởng Tài chính Brazil Rogerio Ceron phát biểu.

Dù vậy, các chuyên gia cảnh báo vẫn còn quá sớm để lạc quan. Cựu Thứ trưởng Thương mại Brazil Welber Barral cho biết Brazil xuất khẩu khoảng 3.000 mặt hàng sang Mỹ, nhưng chỉ một phần nhỏ được miễn thuế.

"Chắc chắn sẽ có tác động", ông nói, đồng thời lưu ý sắc lệnh không miễn thuế cho hai mặt hàng xuất khẩu quan trọng là thịt bò và cà phê.

Cũng trong ngày 30/7, ông Trump cho biết Mỹ đã đạt được thỏa thuận thương mại với Hàn Quốc. Theo đó, Mỹ sẽ áp thuế 15% với hàng hóa từ quốc gia Đông Á, đổi lại Hàn Quốc cam kết đầu tư 350 tỷ USD vào Mỹ và mua 100 tỷ USD sản phẩm năng lượng Mỹ.

"Tôi vui mừng thông báo rằng Mỹ đã đạt được một thỏa thuận thương mại toàn diện với Hàn Quốc", ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social. Chính phủ Hàn Quốc hiện chưa đưa ra phản hồi, và Reuters chưa thể xác minh các điều khoản của thỏa thuận.

Ngoài ra, theo thỏa thuận, Hàn Quốc sẽ mở cửa thị trường cho hàng hóa Mỹ, bao gồm ôtô, xe tải và nông sản, mà không áp dụng bất kỳ loại thuế nhập khẩu nào.

Cũng trên nền tảng Truth Social, ông Trump tiết lộ đã thiết lập khung thỏa thuận thương mại sơ bộ với Pakistan, trong đó có điều khoản khai thác trữ lượng dầu mỏ tại đây cùng một công ty Mỹ chưa nêu tên.

Bên cạnh 2 thỏa thuận thương mại, ông Trump quyết định áp mức thuế 50% đối với các sản phẩm đồng bán thành phẩm, bao gồm ống, dây, tấm đồng và các sản phẩm phái sinh có hàm lượng đồng cao, từ ngày 1/8. Các sản phẩm đã bị đánh thuế theo chính sách thuế ôtô trước đó sẽ được miễn trừ.

Nhà Trắng cho biết quyết định này nhằm "thiết lập sân chơi công bằng" và hỗ trợ ngành đồng nội địa trong bối cảnh cạnh tranh quốc tế gia tăng.

Tuy nhiên, thuế không áp dụng với đồng tinh luyện - nguyên liệu quan trọng trong nhiều ngành sản xuất. Theo Bộ Thương mại Mỹ, năm 2024, Mỹ nhập khẩu 17 tỷ USD đồng, trong đó riêng từ Chile là 6 tỷ USD .