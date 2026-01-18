Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Ông Trump áp thuế 10% lên những nước phản đối Mỹ kiểm soát Greenland

  • Chủ nhật, 18/1/2026 07:03 (GMT+7)
  • 4 giờ trước

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ tính thuế nhập khẩu 10% từ ngày 1/2 đối với hàng hóa từ 8 quốc gia châu Âu vì sự phản đối của họ đối với việc Mỹ kiểm soát Greenland.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Theo đó, Đan Mạch, Na Uy, Thụy Điển, Pháp, Đức, Vương quốc Anh, Hà Lan và Phần Lan sẽ phải đối mặt với mức thuế này và sẽ tăng lên 25% vào ngày 1/6 nếu không đạt được một thỏa thuận về việc "mua lại hoàn toàn và toàn bộ Greenland" bởi Mỹ.

Hiện chưa rõ làm thế nào ông Trump có thể áp đặt các mức thuế này theo luật pháp Mỹ, mặc dù ông có thể viện dẫn các quyền năng kinh tế khẩn cấp hiện đang bị thách thức tại Tòa án Tối cao Mỹ.

Trong bài đăng trên Truth Social, ông Trump nói rằng các mức thuế của ông là sự trả đũa cho các chuyến thăm gần đây tới Greenland của các đại diện từ Anh, Hà Lan, Phần Lan và cho sự phản đối chung đối với những nỗ lực của ông nhằm mua lại vùng lãnh thổ bán tự trị của đồng minh NATO là Đan Mạch.

Ông cho biết Greenland là thiết yếu cho hệ thống phòng thủ tên lửa "Vòm Vàng" (Golden Dome) của Mỹ, và lập luận rằng NgaTrung Quốc có thể cố gắng chiếm lĩnh hòn đảo này.

Trong khi đó, các nhà lãnh đạo châu Âu đã nói rằng chỉ có Đan Mạch và Greenland mới có quyền quyết định các vấn đề liên quan đến lãnh thổ, và Đan Mạch cho biết tuần này rằng họ đang tăng cường hiện diện quân sự tại Greenland với sự hợp tác của các đồng minh.

Nghệ thuật đàm phán "phủ đầu" của Donald Trump

Nhiều năm về trước, ông Donald Trump từng là tác giả sách, đồng tác giả cuốn The Art of the Deal năm 1987 (xuất bản tiếng Việt với tên Nghệ thuật đàm phán).

Cuốn sách kể chi tiết về thời thơ ấu và các giao dịch bất động sản của Trump cùng với những lời khuyên kinh doanh ngắn gọn. Tác phẩm cũng cho thấy nhiều chiến thuật được ông Trump thực hiện trong các hành động thuế quan gần đây.

https://baotintuc.vn/the-gioi/tong-thong-my-ap-thue-10-len-8-quoc-gia-chau-au-do-tranh-chap-greenland-20260118060130863.htm

