Ông trùm thực phẩm chức năng giả chi tiền hối lộ, gây thiệt hại 304 tỷ

Nhóm bị can tổ chức sản xuất, tiêu thụ lượng thực phẩm chức năng giả đặc biệt lớn, lập 2 hệ thống sổ sách để che giấu doanh thu, lợi nhuận và chi hàng tỷ đồng hối lộ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ban hành kết luận điều tra và đề nghị truy tố 14 bị can trong vụ án sản xuất buôn bán hàng giả, đưa, nhận hối lộ, cố ý làm lộ bí mật công tác xảy ra tại Công ty cổ phần Dược phẩm liên danh Mediphar và các đơn vị, tổ chức liên quan.

Tại vụ án này, Cơ quan điều tra (CQĐT) đã đề nghị truy tố bị can Nguyễn Năng Mạnh (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty MediUSA) về các tội "Đưa hối lộ", "Vi phạm quy định kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" và "Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm".

Các bị can Khúc Minh Vũ, Lê Thị Toan và Đỗ Mạnh Hoàng (từ trái sang phải).

Liên quan, các bị can Nguyễn Hữu Tuân (cựu cán bộ Ban Giám sát quản lý về Hải quan, trước đây là Phó trưởng phòng giám quản 5, Cục Giám sát quản lý về hải quan), Nguyễn Thế Việt (cựu Phó trưởng ban giám sát quản lý về hải quan, trước đây là Phó cục trưởng Cục Giám sát quản lý về hải quan, Cục Hải quan) và bị can Phan Công Chiến (cựu Trưởng phòng Quản lý kinh doanh dược, Cục Quản lý dược, Bộ Y tế) cùng bị đề nghị truy tố về tội "Nhận hối lộ".

Đáng chú ý là bị can Nguyễn Hữu Tuân từng có tiền án, tiền sự về tội "Tổ chức, cưỡng ép người khác trốn đi nước ngoài trái phép" năm 2004.

CQĐT cũng đề nghị truy tố bị can Nguyễn Danh Dũng (cựu cán bộ công an) về tội "Cố ý làm lộ bí mật công tác". Ngoài ra, 9 bị can khác bị đề nghị truy tố về các tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" và "Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm".

Theo kết luận điều tra, từ năm 2016, bị can Nguyễn Đăng Mạnh, Nguyễn Mạnh Hoàng, Khúc Minh Vũ tổ chức, điều hành 12 công ty, 2 nhà máy MediPhar, MediUSA sản xuất, tiêu thụ thực phẩm chức năng giả với số lượng đặc biệt lớn, chủng loại đa dạng.

Bị can Mạnh sử dụng loạt doanh nghiệp này để hợp thức quy trình từ nhập nguyên liệu đầu vào đến sản xuất, tiêu thụ thực phẩm chức năng giả trên phạm vi cả nước.

Bị can Nguyễn Thế Việt, cựu Cục phó Giám sát quản lý về Hải quan (trái) và bị can Nguyễn Năng Mạnh.

Đối với nhóm mặt hàng do các công ty của Mạnh tự sản xuất, tiêu thụ, quá trình nghiên cứu, phát triển sản phẩm, các bị can không thử nghiệm quy trình sản xuất, công thức và chất lượng theo quy định.

Thay vào đó, Nguyễn Năng Mạnh chỉ đạo cấp dưới sử dụng công thức sản phẩm của nhóm công ty đã được cấp phép công bố trước đó hoặc công thức sản phẩm của các công ty khác đang lưu hành trên thị trường để chỉnh sửa, bổ sung (thêm, bớt thành phần, hàm lượng) thành sản phẩm mới.

Quá trình nghiên cứu, phát triển sản phẩm, các bị can không thử nghiệm quy trình sản xuất, công thức và chất lượng sản phẩm theo quy định. Việc kiểm nghiệm sản phẩm cũng chỉ thực hiện mang tính hình thức, chỉ kiểm nghiệm một số sản phẩm đơn giản, đảm bảo đạt một số chỉ tiêu đơn giản để đối phó với các Đoàn kiểm tra.

Đối với các sản phẩm sản xuất theo đặt hàng (gia công), bị can Mạnh và bị can Hoàng thống nhất chỉ đạo cấp dưới làm lệnh sản xuất cắt giảm thành phần, hàm lượng nguyên liệu so với công bố hoặc ghi trên vỏ hộp.

CQĐT đã ra Quyết định trưng cầu giám định đối với 190 sản phẩm thực phẩm chức năng bị thu giữ. Kết quả, 88 sản phẩm có một hoặc một số chỉ tiêu chất lượng chủ yếu tạo nên công dụng sản phẩm đạt dưới 70% so với công bố, là hàng giả. Số sản phẩm giả này trị giá hơn 539 tỷ đồng , qua đó thu lời bất chính hơn 264 tỷ đồng .

Theo kết luận điều tra, trong thời gian từ năm 2021 đến năm 2024, Nguyễn Năng Mạnh cùng Đỗ Mạnh Hoàng và Khúc Minh Vũ chỉ đạo Phạm Thị Hường (Trưởng phòng kế toán), Lê Thị Toan (Thủ quỹ) và một số kế toán viên tại Công ty MediPhar, Công ty MediUSA, Công ty MegaLife và Công ty Hùng Phương thực hiện lập, sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán, che giấu doanh thu bán hàng thực tế, không kê khai nộp thuế, gây thiệt hại tài sản nhà nước hơn 304 tỷ đồng .

Ngoài ra, để sản xuất và tiêu thụ thực phẩm chức năng giá rẻ trên thị trường, Nguyễn Năng Mạnh, Đỗ Mạnh Hoàng và Khúc Minh Vũ thống nhất chi tổng số hơn 4,9 tỷ đồng cho nhiều cá nhân.

Trong đó, đưa hối lộ cho bị can Nguyễn Hữu Tuân số tiền 1,5 tỷ đồng , hối lộ bị can Nguyễn Thế Việt 800 triệu đồng và đưa hối lộ bị can Phan Công Chiến số tiền 50 triệu đồng… Bị can Mạnh còn chi 3,4 tỷ cho lãnh đạo và nhân viên Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế)... trong việc thẩm định, hậu kiểm và cấp phép công bố sản phẩm hàng hóa.