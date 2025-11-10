Ông Sarkozy ra tù

Tòa án tại Paris, Pháp, vừa đồng ý cho cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy được ra tù sớm và để ông ở diện tại ngoại có kiểm soát trong thời gian ông theo đuổi việc kháng cáo.

Ông Nicolas Sarkozy xuất hiện bên vợ, bà Carla Bruni, trước khi lên xe cảnh sát tới nhà tù trong ngày 21/10. Ảnh: Reuters.

Theo Guardian, cựu tổng thống Pháp sẽ được trả tự do trong ngày 10/11 (theo giờ địa phương).

Sau khi thông tin được công bố, Louis Sarkozy, con trai ông Sarkozy, bày tỏ sự hoan nghênh quyết định của tòa án bằng cách đăng tải một bức ảnh thời thơ ấu chụp cùng cha mình, kèm theo lời bình luận ngắn gọn: “Tự do muôn năm!”

Luật sư của ông Sarkozy khẳng định việc ông được tạm thời trả lại tự do sẽ là bước đầu tiên trong quá trình kháng cáo của ông đối với bản án đã được tòa tuyên trước đó.

Trong quá trình đệ đơn xin tòa đồng ý cho ông Sarkozy được ra tù sớm, các luật sư của ông khẳng định cuộc sống trong tù, đặc biệt là việc bị giam biệt lập, là thử thách rất khó khăn đối với ông.

Luật sư của ông cũng cho biết các tù nhân khác đã la hét, nói những lời đe dọa nghiêm trọng đối với ông. Ông Sarkozy cũng phải chứng kiến những điều bất ổn của cuộc sống trong tù, chẳng hạn việc phạm nhân tự làm hại bản thân. Vì vậy, luật sư của ông khẳng định việc tòa để ông được trả tự do sớm sẽ an toàn hơn cho chính ông.

Ngày 21/10, cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy, 70 tuổi, đã được cảnh sát đưa tới nhà tù La Santé ở Paris (Pháp) để bắt đầu thụ án 5 năm tù vì nhận tài trợ bất hợp pháp cho chiến dịch tranh cử năm 2007.

Trong tù, cựu tổng thống Pháp được giam biệt lập để đảm bảo an ninh. Buồng giam rộng khoảng 9 m2, có nhà tắm và nhà vệ sinh riêng. Ông Sarkozy không được dùng điện thoại di động, nhưng ông được gặp người thân hai lần mỗi tuần.

Tòa án tại Pháp yêu cầu ông Sarkozy phải thi hành án ngay, không chờ kết quả kháng cáo, do mức độ nghiêm trọng của tội danh. Theo quy định, cựu tổng thống chỉ được phép nộp đơn xin tạm tha để theo đuổi hoạt động kháng cáo sau khi đã vào tù.