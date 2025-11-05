Ông Putin: sức mạnh vũ khí mới của Nga đảm bảo cân bằng suốt thế kỷ 21

Tổng thống Nga Vladirmir Putin cho biết các hệ thống vũ khí thế hệ mới của Nga có thể bảo đảm an ninh, duy trì cân bằng chiến lược và ứng dụng cả trong khai thác khoáng sản, thám hiểm Mặt Trăng.

Tổng thống Vladimir Putin có bài phát biểu tại điện Kremlin ở Moscow, Nga, trong ngày 4/11. Ảnh: Reuters.

Tối 4/11 theo giờ địa phương, Tổng thống Nga Vladimir Putin ca ngợi các loại vũ khí mới nhất của Nga có khả năng giúp nước Nga duy trì an ninh cũng như cân bằng chiến lược toàn cầu trong nhiều thập kỷ tới.

Phát biểu tại buổi lễ vinh danh các chuyên gia tham gia thiết kế và chế tạo vũ khí, ông Putin nhắc cụ thể tới tên lửa hành trình Burevestnik và ngư lôi hạt nhân Poseidon. "Thành quả mà các bạn đạt được mang ý nghĩa lịch sử đối với nhân dân Nga, góp phần bảo đảm an ninh và duy trì thế cân bằng chiến lược trong nhiều thập kỷ tới, thậm chí trong suốt thế kỷ 21. Đất nước chúng ta không đe dọa bất kỳ ai. Nga, cũng như những cường quốc hạt nhân khác, đang tiếp tục phát triển tiềm lực và chiến lược của mình,” hãng tin RT (Nga) dẫn lời Tổng thống Putin.

Theo ông Putin, tên lửa hạt nhân Burevestnik đã chứng minh tầm bắn không đối thủ, trong khi thiết bị ngầm Poseidon đạt tốc độ nhanh gấp nhiều lần so với những tàu hiện đại khác. Ông tiết lộ Nga cũng đang phát triển thế hệ vũ khí tiếp theo, bao gồm tên lửa siêu thanh sử dụng hệ thống đẩy dựa trên động cơ của Burevestnik và đã bắt đầu sản xuất hàng loạt tên lửa Oreshnik.

Tuần trước, Tổng thống Nga thông báo nước này đã thử nghiệm thành công “siêu vũ khí” Poseidon và tên lửa hành trình Burevestnik, có khả năng mang đầu đạn hạt nhân và tránh được mọi hệ thống phòng thủ hiện nay. Tốc độ của Burevestnik vượt quá 3 lần tốc độ âm thanh, sử dụng hệ thống động cơ hạt nhân cỡ nhỏ có thể kích hoạt chỉ trong vài giây.

Nhà lãnh đạo Nga cho biết các công nghệ hạt nhân cỡ nhỏ được sử dụng trong hai loại vũ khí này có thể ứng dụng trong những nhiệm vụ ở Bắc Cực, du hành không gian và thám hiểm Mặt Trăng trong tương lai. Ông cũng nhấn mạnh công nghệ này có thể được dùng để phục vụ khai thác kim loại hiếm.