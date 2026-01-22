Ông Putin nói Mỹ phải chi 1 tỷ USD nếu muốn mua Greenland

Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Moscow không can dự vào những tranh cãi, bất đồng xoay quanh vấn đề Greenland.

Tổng thống Nga Vladimir Putin chủ trì cuộc họp tại Điện Kremlin ở Moscow, Nga, ngày 11/12/2025. Ảnh: Sputnik.

Theo RT, ngày 21/1, phát biểu trong cuộc họp Hội đồng An ninh Quốc gia Nga tại Điện Kremlin, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định tham vọng của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong việc thâu tóm Greenland “không liên quan đến Nga”. Ông Putin cho rằng Mỹ và các đồng minh NATO tự giải quyết vấn đề này.

“Những gì xảy ra với Greenland chắc chắn không liên quan đến chúng tôi. Tôi nghĩ họ sẽ tự giải quyết với nhau”, ông Putin nói, nhấn mạnh Nga đứng ngoài cuộc tranh chấp này.

Phát biểu của ông Putin nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi đây được xem là phát ngôn đầu tiên của Tổng thống Nga liên quan đến vấn đề Greenland. Tuyên bố được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tái khẳng định mong muốn mua Greenland trong bài phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ở Davos (Thụy Sĩ), đồng thời loại trừ khả năng sử dụng vũ lực đối với Greenland.

Nhà lãnh đạo Nga còn lấy dẫn chứng về một số ví dụ lịch sử, như khi Copenhagen bán Quần đảo Virgin cho Mỹ hồi năm 1916, hay Nga bán Alaska cho Mỹ hồi năm 1867 với giá 7,2 triệu USD .

Theo ông Putin, nếu thương vụ Greenland diễn ra, mức giá hiện nay có thể lên tới khoảng 1 tỷ USD và “Mỹ hoàn toàn có thể chi trả” khoản tiền này.

Dù ông Trump từng viện dẫn “mối đe dọa từ Nga” như một lý do cho việc Mỹ cần sáp nhập Greenland, nhưng ông nhà lãnh đạo Nga không lên tiếng chỉ trích lập luận này.

Ông Putin từng đưa ra nhận định trong năm 2025 rằng việc Mỹ quan tâm tới Greenland không bất ngờ bởi Washington từng có vài lần lên kế hoạch sáp nhập hòn đảo này trước đây.

Hiện tại, Điện Kremlin giữ cách tiếp cận vấn đề Greenland khá thận trọng. Người phát ngôn của Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, cho rằng việc Mỹ kiểm soát Greenland, nếu xảy ra, sẽ có tác động sâu rộng, song không đưa ra đánh giá đúng sai một cách cụ thể.

Cách tiếp cận thận trọng này phù hợp với những nỗ lực của Nga nhằm cải thiện quan hệ với Mỹ dưới thời Tổng thống Trump, đặc biệt trong bối cảnh Moscow đang tham gia vào tiến trình nhằm chấm dứt xung đột tại Ukraine.

Trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cũng khẳng định Moscow không có kế hoạch can thiệp vào vấn đề Greenland.

Trong bối cảnh những toan tính địa chính trị đan xen, câu chuyện Greenland không chỉ là tham vọng về lãnh thổ, mà còn là phép thử mới đối với liên minh giữa Mỹ và châu Âu.