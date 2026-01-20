Ông Putin ngụp lặn trong hồ băng

Điện Kremlin cho biết Tổng thống Putin đã thực hiện nghi thức tắm nước lạnh truyền thống nhân lễ Hiển linh của Chính thống giáo, đây là phong tục được ông duy trì thực hiện đều đặn nhiều năm qua.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngâm mình trong hồ băng dịp lễ Hiển linh của Chính thống giáo tại hồ Seliger, vùng Tver, Nga, ngày 19/1/2018. Ảnh: Sputnik.

Theo TASS, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã kỷ niệm lễ Hiển linh của Chính thống giáo bằng nghi thức ngâm mình trong làn nước băng giá, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết ngày 19/1.

“Ông Vladimir Putin đã tắm nước lạnh, như ông vẫn làm hàng năm. Dĩ nhiên, lễ Hiển linh là một ngày lễ lớn đối với Tổng thống, cũng như với tất cả các tín đồ Chính thống giáo đang làm việc tại Điện Kremlin”, ông Peskov thông tin tới các phóng viên.

Theo ông Peskov, đây là một truyền thống được nhiều người gìn giữ. “Tuy nhiên, không phải tất cả mọi người đều thực hiện nghi thức này. Đó là vấn đề thuộc về lựa chọn cá nhân”, ông Peskov nói thêm.

Ông Putin năm nay 73 tuổi. Đối với ông, việc ngâm mình trong hồ nước băng giá không phải hành động phô trương, mà được xem là sự tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống Kitô giáo. Tổng thống Nga được biết đến là người có đời sống tôn giáo và luôn cố gắng duy trì thể trạng tốt. Điều này cho phép ông thực hiện những nghi thức vốn được xem là khắc nghiệt.

Điện Kremlin lần đầu xác nhận ông Putin thực hiện nghi thức ngụp lặn trong hồ băng dịp lễ Hiển linh vào năm 2018, khi ông đang công tác tại St. Petersburg. Khi đó, ông đã ngâm mình trong một hố băng tại hồ Seliger, khi đến thăm tu viện Nilov ở vùng Tver.

Ông Peskov từng cho biết năm 2018 không phải lần đầu Tổng thống Nga thực hiện nghi thức này, các năm trước đó ông đã thực hiện nghi thức “trong không gian riêng tư”.

Kể từ đó, các hoạt động của ông Putin trong dịp lễ Hiển linh luôn thu hút sự chú ý của công chúng, đặc biệt sau khi Điện Kremlin công bố video năm 2021 ghi lại cảnh ông mặc áo khoác da cừu, đi ủng nỉ, tiến đến hố băng hình thánh giá, làm dấu thánh và ngâm mình trong làn nước lạnh giá.

Trong Chính thống giáo, việc tắm nước lạnh trong các hố băng hình thánh giá vào ngày lễ Hiển linh tượng trưng cho sự thanh tẩy và tái hiện điển tích Chúa Jesus rửa tội trên sông Jordan.

Tại Nga, nghi thức tắm Hiển linh thường được tổ chức vào đêm 19/1 và được xem là một phong tục phổ biến. Giáo hội Chính thống giáo Nga ủng hộ truyền thống này, miễn là nó được thực hiện với sự tôn kính và không gây nguy hiểm cho sức khỏe.