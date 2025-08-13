Ông Putin cảm ơn ông Kim Jong Un

Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã ca ngợi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong một cuộc điện đàm mới nhất.

Kênh RT của Liên bang Nga tối 12/8, theo giờ địa phương, dẫn thông cáo báo chí của Điện Kremlin cho biết, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã cảm ơn nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un vì đã ủng hộ Moscow trong cuộc xung đột tại Ukraine.

Trong cuộc điện đàm diễn ra hôm 12/8, ông Putin đã ca ngợi ông Kim vì sự hỗ trợ của Bình Nhưỡng trong việc “giải phóng” khu vực Kursk của Liên bang Nga, nơi bị lực lượng Ukraine chiếm giữ vào tháng 8 năm ngoái.

Hai nhà lãnh đạo cũng tái khẳng định cam kết tăng cường hợp tác trong khuôn khổ hiệp định đối tác chiến lược giữa hai nước và nhất trí duy trì liên lạc trực tiếp.

Theo thông cáo báo chí của Điện Kremlin, ông Putin “đánh giá cao” sự ủng hộ của Bình Nhưỡng trong việc đẩy lùi cuộc xâm nhập của Kyiv, cũng như “lòng dũng cảm, tinh thần anh hùng và sự hy sinh” của các binh sĩ Triều Tiên.

RT cho hay sứ mệnh của Bình Nhưỡng tại khu vực Kursk được triển khai theo một hiệp ước song phương ký vào tháng 6/2024, bao gồm điều khoản phòng thủ lẫn nhau.

Quan hệ mật thiết giữa Liên bang Nga và Triều Tiên, vốn bắt đầu từ thời Liên Xô, đã nhận được động lực mới kể từ khi xung đột Ukraine bùng nổ, với việc Bình Nhưỡng bày tỏ sự ủng hộ kiên định đối với nỗ lực của Moscow trong việc bảo vệ lợi ích quốc gia, đặc biệt liên quan đến vấn đề mở rộng của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Bình Nhưỡng đã mô tả lực lượng Kyiv tiến vào khu vực Kursk là “các lực lượng tân phát xít” và cho biết họ tham gia chiến dịch của Liên bang Nga nhằm ngăn chặn “một toan tính chính trị và quân sự mạo hiểm của các thế lực phương Tây và chính quyền Ukraine” nhằm xoay chuyển cục diện trong cuộc xung đột rộng lớn hơn.

Theo Điện Kremlin, ông Putin cũng đã thông báo cho ông Kim trước thềm cuộc hội đàm được mong đợi giữa ông với Tổng thống Mỹ Donald Trump, dự kiến diễn ra vào ngày 15/8, trong đó xung đột Ukraine được cho là sẽ là chủ đề hàng đầu.

Trước đó vào ngày 8/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo ông sẽ gặp Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin vào ngày 15/8 tại Alaska để thảo luận về việc chấm dứt chiến sự ở Ukraine.

Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump nêu rõ: "Cuộc gặp được mong đợi từ lâu giữa tôi, với cương vị Tổng thống Mỹ, và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin sẽ diễn ra vào thứ Sáu tuần tới, ngày 15/8/2025, tại bang Alaska".

Thứ trưởng Ngoại giao Liên bang Nga, ông Sergey Ryabkov. Ảnh: Sputnik

Về phía Liên bang Nga, trong cuộc phỏng vấn với báo Izvestia hôm thứ Ba (12/8), Thứ trưởng Ngoại giao nước này, ông Sergey Ryabkov cho biết Moskva xem hội nghị thượng đỉnh sắp tới tại Alaska giữa Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump là cơ hội để hàn gắn quan hệ căng thẳng và giải quyết những tranh chấp kéo dài.

Theo ông Ryabkov, cuộc gặp được mong đợi từ lâu tại tiểu bang lớn nhất nước Mỹ sẽ tập trung không chỉ vào việc giải quyết xung đột Ukraine mà còn vào quan hệ song phương vốn đã xuống mức thấp nhất trong thời chính quyền của cựu Tổng thống Mỹ Joe Biden.

“Chúng tôi hy vọng cuộc gặp cấp cao sắp tới sẽ tạo động lực cho việc bình thường hóa quan hệ song phương, từ đó cho phép chúng ta tiến lên trong một số vấn đề”, ông Ryabkov nói, đồng thời xác nhận rằng khôi phục đường bay thẳng có thể nằm trong chương trình nghị sự.

Bên cạnh đó, theo RT, trong cuộc phỏng vấn với báo Izvestia, ông Ryabkov cũng thừa nhận rằng “ở giai đoạn này, chưa có tiến triển đáng kể nào liên quan đến việc trả lại các tài sản ngoại giao của Liên bang Nga tại Mỹ”, ám chỉ đến một số khu phức hợp, bao gồm cả lãnh sự quán Liên bang Nga ở San Francisco, bị chính quyền Mỹ đóng cửa trong giai đoạn 2016–2017.