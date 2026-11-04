Ông Polking thay áo đen giống HLV Kim Sang-sik

Sau hiệp một, ông Polking thay áo trắng, chuyển sang mặc áo đen. Hành động của ông gợi nhớ người đồng nghiệp Kim Sang-sik, người cũng thường xuyên mặc áo đen để lấy may. Ông Kim từng nhiều lần thừa nhận mình và đội bóng của mình may mắn hơn khi mặc áo đen.