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Thể thao

Ông Polking thay áo đen giống HLV Kim Sang-sik

  • Thứ tư, 4/11/2026 05:44 (GMT+7)
  • 8 phút trước

Sau hiệp một, HLV Alexandre Polking thay áo trắng thành áo đen trong trận hòa không bàn thắng của CLB Công an Hà Nội với Kyoto Sanga tối 3/11.

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Đối đầu đại diện Nhật Bản ở lượt trận 4 vòng phân hạng miền Đông AFC Champions League Elite, HLV Polking ban đầu mặc áo trắng trong hiệp một. Ảnh: Minh Dân.
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Đội bóng của ông chơi khá tốt trong hiệp một trước đối thủ mạnh, tạo ra không ít cơ hội. Đặc biệt, riêng tiền đạo Leo Artur có ít nhất hai tình huống dứt điểm nguy hiểm nhưng đều dứt điểm bất thành.
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Sau hiệp một, ông Polking thay áo trắng, chuyển sang mặc áo đen. Hành động của ông gợi nhớ người đồng nghiệp Kim Sang-sik, người cũng thường xuyên mặc áo đen để lấy may. Ông Kim từng nhiều lần thừa nhận mình và đội bóng của mình may mắn hơn khi mặc áo đen.
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Không rõ ông Polking có cùng ý tưởng với người đồng nghiệp không, nhưng đội Công an Hà Nội thì vẫn tiếp tục tấn công dồn dập trong hiệp hai. Dù vậy, họ thực sự đã trải qua ngày thi đấu không may.
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Đại diện V.League sau đó buộc phải tung Nguyễn Đình Bắc cùng một loạt nội binh vào sân.
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Nhưng hết người này đến người khác bên phía CLB Công an Hà Nội vẫn bỏ lỡ. Thống kê sau trận cho thấy đội chủ nhà cầm bóng nhiều hơn, dứt điểm tương đương. Đó là thế trận rất ấn tượng trước đối thủ mạnh từ Nhật Bản. Họ chỉ thiếu một bàn thắng.
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Dẫu vậy, đội bóng Việt Nam có lẽ vẫn hài lòng được với kết quả này. Họ tạm có 4 điểm sau 4 lượt trận, xếp hạng 11 trên 16 đội ở bảng miền Đông AFC Champions League Elite. Tính riêng Đông Nam Á, CLB Công an Hà Nội hiện chỉ kém Johor Darul Ta'zim (Malaysia) và đứng trên cả 3 CLB Thái Lan khác.
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Xếp hạng bảng miền Đông AFC Champions League 2026/27 sau lượt trận tối 3/11. CLB Công an Hà Nội đứng hạng 11. Đồ họa: Livescore.

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