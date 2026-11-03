CLB Công an Hà Nội hòa tiếc nuối đại diện Nhật Bản

Sau trận thắng Shanghai Port ở vòng trước, đại diện Việt Nam tiếp tục tạo bất ngờ khi cầm hòa Kyoto Sanga 0-0 tại lượt trận 4 bảng miền Đông AFC Champions League Elite tối 3/11.

Nếu Leo Artur (áo đỏ) chắt chiu hơn với các cơ hội của mình, CLB Công an Hà Nội đã có thể tạo nên địa chấn. Ảnh: Minh Chiến.

Kỳ vọng dành cho CLB Công an Hà Nội là rất lớn sau chiến thắng 3-2 trên đất Trung Quốc ở vòng trước. Đối đầu Kyota Sanga tại Hàng Đẫy là thử thách lớn cho đại diện Việt Nam bởi ở hai lượt trận đầu, đội toàn thua trước những tên tuổi từ Nhật Bản. Đối thủ Kyota Sanga cũng thắng hai trong ba trận đầu, được đánh giá mạnh hơn CLB Công an Hà Nội.

Tuy nhiên, thực tế trận đấu cho thấy CLB Công an Hà Nội không hề lép vế trước đối thủ. Đội mạnh nhất V.League chơi sòng phẳng, tạo ra hàng loạt cơ hội và khép lại trận đấu với tỷ lệ kiểm soát bóng 57% so với đối thủ. CLB Công an Hà Nội thậm chí sút trúng khung thành nhiều hơn đối thủ (5 so với 4). Đội khách chỉ nhỉnh hơn đại diện Việt Nam ở tổng số lần dứt điểm (12 so với 10).

Điều đáng tiếc duy nhất của chủ nhà là không thể có bàn thắng. Cơ hội đầu tiên đến với CLB Công an Hà Nội ở phút thứ 5 khi đội trưởng Đoàn Văn Hậu có cú phất bóng vượt tuyến, tạo cơ hội cho Brayan Perea dứt điểm trong bối cảnh thủ môn đối phương đã băng lên. Nhưng bóng lại không đi trúng đích.

Tình huống ấy chỉ là khởi đầu cho 90 phút mà khán giả chủ nhà đã phải tiếc nuối rất nhiều. Lần lượt Leo Artur, Alan và tiếp tục là Perea có cơ hội dứt điểm nhưng không thắng được thủ môn đối phương. Trong số này, ngôi sao Artur để lại tiếc nuối lớn nhất với hàng loạt tình huống dứt điểm ngon ăn, cả đối mặt lẫn sút xa ngoài vùng cấm.

Sang hiệp hai, CLB Công an Hà Nội tung hàng loạt ngôi sao nội binh như Nguyễn Đình Bắc, Lê Phạm Thành Long, Hoàng Văn Toản vào sân nhưng không thể tìm được bàn thắng. 90 phút ở Hàng Đẫy khép lại với tỷ số chung cuộc 0-0.

Đây mới là trận hòa đầu tiên của Kyoto Sanga, trận hòa thứ ba của một đại diện Nhật Bản ở AFC Champions League Elite mùa này. Cần biết, 5 trong 6 vị trí dẫn đầu vòng bảng miền Đông Champions League Elite đều đang thuộc về các CLB Nhật Bản. Trận hòa 0-0 của CLB Công an Hà Nội vì thế là kết quả rất ý nghĩa.

Đại diện Việt Nam hiện có 4 điểm sau 4 trận, chắc chắn kết thúc lượt trận này với thứ hạng cao hơn đa số đại diện Đông Nam Á khác. Đây tiếp tục là một chiến tích đáng khen cho Văn Hậu và đồng đội tại sân chơi đẳng cấp nhất châu lục.

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