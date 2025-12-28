Ông Phan Chánh Dưỡng: Lúc trẻ tôi chỉ mơ làm thầy giáo

Chuyên gia Phan Chánh Dưỡng đánh giá cao cuốn sách “Giấc mơ hóa rồng xanh” vì khơi dậy ước mơ quốc gia từ góc nhìn của một cậu bé 12 tuổi tên Nước Non.

Ông Phan Chánh Dưỡng. Ảnh: Đại học Fulbright.

Tại sự kiện mắt sách Giấc mơ hóa rồng xanh - Thương hiệu Việt Nam 2045 ngày 27/12, chuyên gia kinh tế Phan Chánh Dưỡng đánh giá đây là một tác phẩm đặc biệt khi thông qua nhân vật cậu bé 12 tuổi để truyền tải khát vọng phát triển đất nước trong tương lai.

Lấy cảm hứng từ Hoàng tử bé của Saint-Exupéry, tác giả Trần Tuệ Tri đã mượn góc nhìn trẻ thơ để kể câu chuyện về tương lai đất nước trong Giấc mơ hóa Rồng Xanh. Tác phẩm theo chân cậu bé Nước Non trên chuyến phiêu lưu vượt thời gian đến năm 2045.

Tại đây, cậu gặp những người bạn mới như Lắp Ráp, anh trai Gió, chị gái Cảng, ông già Cô Đơn… Mỗi nhân vật mang theo những câu chuyện, trải nghiệm và trăn trở riêng. Với sự giúp đỡ của họ, cậu bé tìm hiểu về cuộc sống của con người ở tương lai, các ngành kinh tế mũi nhọn của Việt Nam và khám phá ra ước mơ của mình.

Theo chuyên gia Phan Chánh Dưỡng, việc chọn hình tượng một đứa trẻ ở tuổi bắt đầu mơ ước là cách dẫn chuyện khéo léo, giúp người đọc suy ngẫm lại về chính mình và rộng hơn là khát vọng quốc gia. “Hồi nhỏ, tôi sống ở vùng quê nghèo. Khi đó, tôi chỉ dám ước mơ làm thầy giáo vì không thấy ước mơ nào lớn hơn; quanh làng tôi, ông thầy giáo là người được kính trọng nhất”, ông chia sẻ.

Sách Giấc mơ hóa rồng xanh của tác giả Trần Tuệ Tri. Ảnh: Khánh Linh.

Từ một giấc mơ cá nhân, cuốn sách khơi gợi hành trình trưởng thành của lý tưởng từ ước mơ cho bản thân đến ước mơ cho cộng đồng và đất nước. Đặc biệt, ở Chương 8, tác phẩm đặt vấn đề cần thiết phải “thử nghiệm chính sách”, một khái niệm mà ông Dưỡng đánh giá cao. Ông cho rằng chính sách nhà nước phải bắt nguồn từ thực tiễn, sẵn sàng điều chỉnh theo nguyện vọng của nhân dân, thay vì cứng nhắc theo lý thuyết hay áp đặt.

Cựu thành viên nhóm Tư vấn Kinh tế cho cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt cũng nhấn mạnh vai trò của sự kiên trì. Dù xuất phát từ một ước mơ trẻ con, nếu gắn với thực tiễn và có sự kiên định, từng bước đúng - sai nối tiếp sẽ dẫn đến sáng tạo và sáng tạo sẽ giúp hiện thực hóa giấc mơ.

Trần Tuệ Tri cho biết bản thân đã ấp ủ hơn 2 năm để hoàn thiện cuốn sách. “Tôi lấy bối cảnh năm 2045 vì đó là dấu mốc kỷ niệm 100 năm thành lập đất nước. Câu chuyện trong Giấc mơ hóa Rồng Xanh không phải là tưởng tượng xa xôi. Nó được viết giữa một Việt Nam đang thay đổi từng ngày, đang sáng tạo ra những điều mới mẻ để đóng góp cho nhân loại”, bà Tuệ Tri chia sẻ.