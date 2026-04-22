Ông Phạm Nhật Vượng: VinFast sẽ có lãi EBITDA năm 2027

HĐQT Vingroup sẽ trình cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 với mục tiêu doanh thu 485.000 tỷ đồng, cao nhất lịch sử thị trường chứng khoán Việt Nam.

Ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch HĐQT Vingroup, tại phiên họp cổ đông sáng nay. Ảnh: VIC.

Sáng 22/4, Tập đoàn Vingroup (HoSE: VIC) đã tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 để thông qua các kế hoạch kinh doanh năm 2026.

VinFast sẽ có lãi EBITDA năm 2027

Trong phần thảo luận của phiên họp, cổ đông đã đặt câu hỏi về việc khi nào VinFast có thể hòa vốn EBITDA (lãi trước khấu hao và lãi vay), đồng thời khi nào VinFast có thể tự chủ sản xuất pin xe điện.

Trả lời, ông Phạm Nhật Vượng cho biết hiện tại tập đoàn đang tái cấu trúc hoạt động VinFast trên toàn cầu, theo kế hoạch, đến năm 2027 nhà sản xuất xe điện này sẽ có lãi EBITDA.

Về việc tự chủ sản xuất pin xe điện, Chủ tịch Vingroup cho biết hiện tập đoàn đang tự chủ một phần. Tuy nhiên, tập đoàn không có kế hoạch tự chủ hoàn toàn mảng này. Trong kế hoạch cung ứng pin, tập đoàn đặt ra 3 cấu phần gồm đi mua, hợp tác sản xuất và tự sản xuất, để giảm áp lực đầu tư cả nghiên cứu cũng như áp lực đầu tư nhà máy, hạ tầng. Đồng thời, việc này cũng giúp doanh nghiệp có động lực để cạnh tranh có sản phẩm tốt nhất, giá tốt nhất.

“Chúng tôi sẽ không bao giờ sản xuất pin một mình, phải có đối tác”, ông Vượng nói.

Trình cổ đông kế hoạch doanh thu lịch sử

Tính đến 9h, có 43 cổ đông tham dự trực tiếp cuộc họp, sở hữu 2,589 tỷ cổ phần, chiếm 33,72% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Cùng với đó là 80 cổ đông ủy quyền tham dự, đại diện sở hữu 4,068 tỷ cổ phần, chiếm 52,8% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Như vậy, đã có tổng cộng 123 cổ đông tham dự trực tiếp và ủy quyền tham dự phiên họp, sở hữu 6,666 tỷ cổ phần, chiếm 86,5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đủ điều kiện diễn ra phiên họp.

Tại phiên họp này, HĐQT Vingroup sẽ trình cổ đông thông qua một loạt tờ trình quan trọng liên quan hoạt động kinh doanh năm nay như: Tờ trình của HĐQT về tình hình kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026; Tờ trình thông qua Danh sách công ty kiểm toán độc lập; Tờ trình thông qua phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2025; Tờ trình về việc bầu HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 và Quy chế bầu cử HĐQT….

Đáng chú ý, ngay trước thời điểm diễn ra phiên họp, Vingroup đã bổ sung tờ trình điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2026 với các chỉ tiêu tăng vọt so với phương án ban đầu cũng như kết quả năm ngoái.

Cụ thể, doanh nghiệp của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đặt mục tiêu doanh thu năm nay khoảng 485.000 tỷ đồng , tăng thêm 35.000 tỷ so với kế hoạch công bố trước đó. Lợi nhuận sau thuế theo đó dự kiến đạt khoảng 35.000 tỷ đồng , cũng cao hơn 10.000 tỷ so với mục tiêu ban đầu.

VINGROUP DỰ KIẾN THU NỬA TRIỆU TỶ ĐỒNG NĂM 2026 Kết quả kinh doanh những năm gần đây của Vingroup. Nguồn: BCTC DN. Nhãn 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Kế hoạch Doanh thu Tỷ đồng 121894 130036 110490 125688 101794 161428 189068 331838 485000 Lợi nhuận sau thuế

6191 7717 4546 -7558 2044 2056 5276 11065 35000

Trước đó, theo tài liệu công bố hồi đầu tháng 4, Vingroup lên kế hoạch doanh thu 450.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 25.000 tỷ đồng - đều là các mức kỷ lục nếu hoàn thành.

Như vậy, chỉ sau thời gian ngắn, tập đoàn đã nâng đáng kể cả 2 chỉ tiêu trọng yếu, với mức tăng tương ứng khoảng 8% về doanh thu và 40% về lợi nhuận so với kế hoạch cũ.

Kế hoạch doanh thu kể trên không chỉ là kỷ lục của Vingroup mà còn là kỷ lục của một doanh nghiệp niêm yết tại thị trường Việt Nam.

Kế hoạch trên được Vingroup đưa ra sau khi Vinhomes - công ty con lớn nhất của tập đoàn, cũng là nhà phát triển bất động sản lớn nhất Việt Nam - công bố nâng kế hoạch kinh doanh năm 2026 với mục tiêu lợi nhuận tăng lên 60.000 tỷ đồng , cao hơn 10.000 tỷ so với mục tiêu ban đầu, củng cố vai trò “đầu tàu” lợi nhuận trong toàn hệ sinh thái.

Trước đó, mảng du lịch nghỉ dưỡng cũng có sự điều chỉnh đáng chú ý khi Vinpearl nâng mục tiêu lợi nhuận từ 1.500 tỷ lên 3.000 tỷ đồng .

Năm nay, Vingroup đặt mục tiêu tăng trưởng mạnh cho các đơn vị thành viên. Ngoài Vinhomes và Vinpearl, trong mảng công nghiệp, VinFast dự kiến bàn giao 300.000 ôtô điện, đồng thời nâng sản lượng xe máy điện lên ít nhất 2,5 lần so với năm trước, hướng tới tổng quy mô khoảng 1 triệu xe.