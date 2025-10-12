Ông Phạm Nhật Vượng và những cổ đông đặc biệt của Vingroup

Không chỉ nắm giữ trực tiếp gần 400 triệu cổ phiếu VIC, tỷ phú Phạm Nhật Vượng còn liên quan hơn 1,8 tỷ cổ phiếu thông qua hàng loạt pháp nhân trong hệ sinh thái Vingroup.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng đang nắm giữ trực tiếp và gián tiếp hơn 2,2 tỷ cổ phiếu Vingroup. Ảnh: VIC.

Ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup (HoSE: VIC), mới đây đã hoàn tất thủ tục chuyển quyền sở hữu hơn 60 triệu cổ phiếu VIC sang CTCP Năng lượng VinEnergo nhằm góp thêm vốn cổ phần.

Trước giao dịch, ông Vượng nắm giữ gần 450 triệu cổ phiếu VIC, tương đương 11,59% vốn điều lệ của tập đoàn. Sau khi thương vụ chuyển quyền sở hữu hoàn tất, tỷ lệ sở hữu trực tiếp tại Vingroup của ông Vượng giảm còn hơn 10%, tương ứng gần 390 triệu cổ phiếu.

Thực tế, ngoài gần 390 triệu cổ phiếu VIC nắm giữ trực tiếp, vị doanh nhân còn sở hữu gián tiếp hàng tỷ cổ phiếu VIC thông qua các doanh nghiệp trong hệ sinh thái mà ông đang nắm quyền chi phối. Những công ty này đều có mối liên kết chặt chẽ với hoạt động đầu tư, sản xuất và dịch vụ của tập đoàn Vingroup.

Một số cái tên đáng chú ý gồm CTCP Tập đoàn Đầu tư Việt Nam (Vietnam Investment Group - VIG), CTCP Di chuyển Xanh và Thông minh GSM, CTCP Quản lý & Đầu tư Bất động sản VMI (nay đổi tên thành CTCP Quản lý và Đầu tư Bất động sản Hưng Long), CTCP Năng lượng VinEnergo, CTCP Đầu tư và Phát triển Đường sắt cao tốc VinSpeed.

Trong đó, Tập đoàn Đầu tư Việt Nam được xem là công ty đầu tư cá nhân chủ chốt của ông Phạm Nhật Vượng, nắm giữ 2 khoản đầu tư quan trọng nhất gồm 32,5% cổ phần của Vingroup và 32,9% vốn của VinFast Auto Ltd. Thông qua Asian Star Trading & Investment - công ty đầu tư có trụ sở tại Singapore - ông Vượng còn gián tiếp sở hữu 14,3% vốn của VinFast Auto. Bên cạnh đó, Vingroup hiện cũng đang nắm giữ 50,7% cổ phần tại hãng xe điện này.

Vào cuối năm 2022 và đầu năm 2023, ông Vượng đã dùng lần lượt 243,5 triệu cổ phiếu và 50,7 triệu cổ phiếu VIC thuộc sở hữu cá nhân để góp vốn thành lập hai doanh nghiệp mới là VMI và GSM. Trong khi VMI hoạt động theo mô hình chia nhỏ sản phẩm bất động sản Vinhomes cho nhà đầu tư nhỏ lẻ, GSM lại chuyên cung cấp dịch vụ cho thuê ôtô, xe máy điện và gọi xe điện VinFast.

Cổ đông Số lượng (triệu cổ phiếu) Tỷ lệ tại Vingroup (%) Ông Phạm Nhật Vượng 389,8 10 CTCP Tập đoàn Đầu tư Việt Nam 1.260,1 32,5 CTCP Quản lý & Đầu tư Bất động sản VMI (Hưng Long) 243,5 6,3 CTCP Năng lượng VinEnergo 165,7 4,3 CTCP Đầu tư và Phát triển Đường sắt cao tốc VinSpeed 135,6 3,5 CTCP Di chuyển Xanh và Thông minh GSM 50,7 1,3

Chỉ trong nửa đầu năm nay, hệ sinh thái doanh nghiệp gắn với tên tuổi tỷ phú Phạm Nhật Vượng tiếp tục mở rộng nhanh chóng với hàng loạt pháp nhân mới ra đời, điển hình là CTCP Năng lượng VinEnergo và CTCP Đầu tư và Phát triển Đường sắt cao tốc Vinspeed.

VinEnergo, thành lập ngày 12/3, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất điện và thiết bị điện. Tại đây, ông Vượng trực tiếp nắm 71% cổ phần, hai con trai là Phạm Nhật Quân Anh và Phạm Nhật Minh Hoàng mỗi người sở hữu 5%, phần còn lại thuộc về Vingroup.

Sau giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phiếu gần nhất, VinEnergo đang nắm giữ lên tới 165,7 triệu cổ phiếu VIC, chiếm 4,27% vốn điều lệ của Vingroup.

Đến tháng 5, ông tiếp tục rót vốn vào VinSpeed - doanh nghiệp được định hướng phát triển hạ tầng đường sắt tốc độ cao với vốn điều lệ ban đầu 6.000 tỷ đồng . Ngay sau khi thành lập, VinSpeed đã đăng ký tham gia đầu tư vào 3 dự án đường sắt cao tốc gồm dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam; Hà Nội - Quảng Ninh; TP.HCM - Cần Giờ, đánh dấu bước đi đầu tiên của hệ sinh thái Vingroup vào lĩnh vực giao thông đường sắt.

Sau khi ông Vượng thực hiện 2 đợt chuyển quyền sở hữu cổ phiếu, VinSpeed đang nắm 135,6 triệu cổ phiếu VIC, tương đương 3,5% vốn Vingroup.

Ngoài góp cổ phần bằng cổ phiếu, tỷ phú Phạm Nhật Vượng còn rót tiền vào một loạt công ty khác như VinRobotics và VinMotion - có vốn điều lệ ngang nhau 1.000 tỷ đồng , cùng cơ cấu cổ đông gồm Vingroup nắm 51%, ông Phạm Nhật Vượng 39%, hai người con trai của ông mỗi người 5%. Cả hai đều hoạt động trong lĩnh vực sản xuất robot công nghiệp và robot thông minh - mảnh ghép cho tham vọng tự động hóa và công nghệ cao của hệ sinh thái Vingroup.

Bên cạnh đó, ông Vượng còn nắm 90% cổ phần tại doanh nghiệp chuyên cung cấp dịch vụ cho thuê xe điện Green Future. Hiện công ty này do ông Phạm Nhật Minh Hoàng - con trai thứ 2 của ông Vượng - đảm nhiệm vai trò Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật. Doanh nghiệp này từng mang tên FGF và đổi tên thành Green Future vào tháng 3/2025.