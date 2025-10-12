Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Ông Phạm Nhật Vượng và những cổ đông đặc biệt của Vingroup

Không chỉ nắm giữ trực tiếp gần 400 triệu cổ phiếu VIC, tỷ phú Phạm Nhật Vượng còn liên quan hơn 1,8 tỷ cổ phiếu thông qua hàng loạt pháp nhân trong hệ sinh thái Vingroup.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng đang nắm giữ trực tiếp và gián tiếp hơn 2,2 tỷ cổ phiếu Vingroup. Ảnh: VIC.

Ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup (HoSE: VIC), mới đây đã hoàn tất thủ tục chuyển quyền sở hữu hơn 60 triệu cổ phiếu VIC sang CTCP Năng lượng VinEnergo nhằm góp thêm vốn cổ phần.

Trước giao dịch, ông Vượng nắm giữ gần 450 triệu cổ phiếu VIC, tương đương 11,59% vốn điều lệ của tập đoàn. Sau khi thương vụ chuyển quyền sở hữu hoàn tất, tỷ lệ sở hữu trực tiếp tại Vingroup của ông Vượng giảm còn hơn 10%, tương ứng gần 390 triệu cổ phiếu.

Thực tế, ngoài gần 390 triệu cổ phiếu VIC nắm giữ trực tiếp, vị doanh nhân còn sở hữu gián tiếp hàng tỷ cổ phiếu VIC thông qua các doanh nghiệp trong hệ sinh thái mà ông đang nắm quyền chi phối. Những công ty này đều có mối liên kết chặt chẽ với hoạt động đầu tư, sản xuất và dịch vụ của tập đoàn Vingroup.

Một số cái tên đáng chú ý gồm CTCP Tập đoàn Đầu tư Việt Nam (Vietnam Investment Group - VIG), CTCP Di chuyển Xanh và Thông minh GSM, CTCP Quản lý & Đầu tư Bất động sản VMI (nay đổi tên thành CTCP Quản lý và Đầu tư Bất động sản Hưng Long), CTCP Năng lượng VinEnergo, CTCP Đầu tư và Phát triển Đường sắt cao tốc VinSpeed.

Trong đó, Tập đoàn Đầu tư Việt Nam được xem là công ty đầu tư cá nhân chủ chốt của ông Phạm Nhật Vượng, nắm giữ 2 khoản đầu tư quan trọng nhất gồm 32,5% cổ phần của Vingroup và 32,9% vốn của VinFast Auto Ltd. Thông qua Asian Star Trading & Investment - công ty đầu tư có trụ sở tại Singapore - ông Vượng còn gián tiếp sở hữu 14,3% vốn của VinFast Auto. Bên cạnh đó, Vingroup hiện cũng đang nắm giữ 50,7% cổ phần tại hãng xe điện này.

Vào cuối năm 2022 và đầu năm 2023, ông Vượng đã dùng lần lượt 243,5 triệu cổ phiếu và 50,7 triệu cổ phiếu VIC thuộc sở hữu cá nhân để góp vốn thành lập hai doanh nghiệp mới là VMI và GSM. Trong khi VMI hoạt động theo mô hình chia nhỏ sản phẩm bất động sản Vinhomes cho nhà đầu tư nhỏ lẻ, GSM lại chuyên cung cấp dịch vụ cho thuê ôtô, xe máy điện và gọi xe điện VinFast.

Cổ đông Số lượng (triệu cổ phiếu) Tỷ lệ tại Vingroup (%)
Ông Phạm Nhật Vượng 389,8 10
CTCP Tập đoàn Đầu tư Việt Nam 1.260,1 32,5
CTCP Quản lý & Đầu tư Bất động sản VMI (Hưng Long) 243,5 6,3
CTCP Năng lượng VinEnergo 165,7 4,3
CTCP Đầu tư và Phát triển Đường sắt cao tốc VinSpeed 135,6 3,5
CTCP Di chuyển Xanh và Thông minh GSM 50,7 1,3

Chỉ trong nửa đầu năm nay, hệ sinh thái doanh nghiệp gắn với tên tuổi tỷ phú Phạm Nhật Vượng tiếp tục mở rộng nhanh chóng với hàng loạt pháp nhân mới ra đời, điển hình là CTCP Năng lượng VinEnergo và CTCP Đầu tư và Phát triển Đường sắt cao tốc Vinspeed.

VinEnergo, thành lập ngày 12/3, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất điện và thiết bị điện. Tại đây, ông Vượng trực tiếp nắm 71% cổ phần, hai con trai là Phạm Nhật Quân Anh và Phạm Nhật Minh Hoàng mỗi người sở hữu 5%, phần còn lại thuộc về Vingroup.

Sau giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phiếu gần nhất, VinEnergo đang nắm giữ lên tới 165,7 triệu cổ phiếu VIC, chiếm 4,27% vốn điều lệ của Vingroup.

Đến tháng 5, ông tiếp tục rót vốn vào VinSpeed - doanh nghiệp được định hướng phát triển hạ tầng đường sắt tốc độ cao với vốn điều lệ ban đầu 6.000 tỷ đồng. Ngay sau khi thành lập, VinSpeed đã đăng ký tham gia đầu tư vào 3 dự án đường sắt cao tốc gồm dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam; Hà Nội - Quảng Ninh; TP.HCM - Cần Giờ, đánh dấu bước đi đầu tiên của hệ sinh thái Vingroup vào lĩnh vực giao thông đường sắt.

Sau khi ông Vượng thực hiện 2 đợt chuyển quyền sở hữu cổ phiếu, VinSpeed đang nắm 135,6 triệu cổ phiếu VIC, tương đương 3,5% vốn Vingroup.

Ngoài góp cổ phần bằng cổ phiếu, tỷ phú Phạm Nhật Vượng còn rót tiền vào một loạt công ty khác như VinRobotics và VinMotion - có vốn điều lệ ngang nhau 1.000 tỷ đồng, cùng cơ cấu cổ đông gồm Vingroup nắm 51%, ông Phạm Nhật Vượng 39%, hai người con trai của ông mỗi người 5%. Cả hai đều hoạt động trong lĩnh vực sản xuất robot công nghiệp và robot thông minh - mảnh ghép cho tham vọng tự động hóa và công nghệ cao của hệ sinh thái Vingroup.

Bên cạnh đó, ông Vượng còn nắm 90% cổ phần tại doanh nghiệp chuyên cung cấp dịch vụ cho thuê xe điện Green Future. Hiện công ty này do ông Phạm Nhật Minh Hoàng - con trai thứ 2 của ông Vượng - đảm nhiệm vai trò Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật. Doanh nghiệp này từng mang tên FGF và đổi tên thành Green Future vào tháng 3/2025.

Minh Khánh

cổ phần phạm nhật vượng cổ phiếu vingroup Phạm Nhật Vượng Tiền mã hóa Vingroup VinFast vingroup phạm nhật vượng tỷ phú vinfast vmi

  • Phạm Nhật Vượng

    Phạm Nhật Vượng

    Phạm Nhật Vượng là doanh nhân ở Việt Nam. Ông hiện là Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup, tập đoàn đa ngành hoạt động trong các lĩnh vực bất động sản, du lịch – khách sạn, vui chơi giải trí, y tế, giáo dục, thương mại điện tử… Ông Vượng khởi nghiệp tại Ukraina. Với 10.000 USD vay từ bạn bè, ông và vợ mở nhà hàng Việt Nam. Đến năm 1995, Phạm Nhật Vượng bắt đầu làm mỳ gói với thương hiệu Mivina. Năm 2000, ông Vượng đầu tư về Việt Nam, bắt đầu từ Nha Trang. Theo thống kê của Fobes, tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng hiện tại là 4 tỷ USD, là người giàu thứ 541 trên thế giới. Ông Vượng là một trong hai tỷ phú USD của Việt Nam được Forbes vinh danh.

    Bạn có biết: Tỷ phú Phạm Nhật Vượng lần đầu tiên được vinh danh là tỷ phú USD của Việt Nam trên bảng xếp hạng Forbes vào năm 2013, đứng ở vị trí 974 thế giới với tổng tài sản 1,5 tỷ USD.

    • Ngày sinh: 5/8/1968
    • Tài sản: 4 tỷ USD
    • Vợ: Phạm Thu Hương
    • Con: 3

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

  • Tập đoàn Vingroup

    Tập đoàn Vingroup

    Tiền thân Tập đoàn Vingroup là Tập đoàn Technocom thành lập tại Ukraine trong lĩnh vực thực phẩm. Từ năm 2000, Vingroup đầu tư về Việt Nam và trở thành nhà phát triển bất động sản lớn nhất trong nước. Hiện công ty phát triển nhiều lĩnh vực khác như sản xuất ôtô, điện thoại, y tế, giáo dục…

    • Thành lập: 1993
    • Sáng lập: Phạm Nhật Vượng và cộng sự
    • Mã cổ phiếu: VIC

  • VinFast

    VinFast

    VinFast là công ty thuộc tập đoàn VinGroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Đầu tháng 9/2017, VinGroup công bố thành lập dự án VinFast. Hai mẫu xe đầu tiên của VinFast là Lux A2.0 và Lux SA2.0 đã xuất hiện tại Paris Motoshow 2018.

    • Thành lập: 2017
    • Người sáng lập: Phạm Nhật Vượng
    • Trực thuộc: VinGroup

