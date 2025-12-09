Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Ông Phạm Nhật Vượng lọt top 80 người giàu nhất thế giới

  • Thứ ba, 9/12/2025 11:25 (GMT+7)
  • 23 phút trước

Thị giá VIC vượt 160.000 đồng/cổ phiếu sau chia tách đã kéo tài sản ông Phạm Nhật Vượng lên 28,6 tỷ USD. Hiện Forbes xếp ông ở vị trí thứ 79 trong danh sách người giàu nhất thế giới.

Ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Vingroup hiện xếp thứ 79 trong danh sách tỷ phú giàu nhất hành tinh. Ảnh: VIC.

Trong phiên giao dịch sáng nay, cổ phiếu VIC của Vingroup tiếp tục tăng mạnh và vượt ngưỡng 160.000 đồng/cổ phiếu. Thậm chí, trong phiên có thời điểm thị giá VIC tăng kịch biên độ 7% lên 163.300 đồng, đánh dấu phiên tăng mạnh thứ 3 liên tiếp kể từ phiên giao dịch không hưởng quyền để chia cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 1:1 (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu VIC nhận 1 cổ phiếu mới).

Diễn biến tích cực kể trên đã kéo tài sản của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng tăng vọt, hiện lên tới 28,6 tỷ USD, theo dữ liệu của Forbes.

Trong 24 giờ qua, tài sản của người giàu nhất Việt Nam đã tăng thêm 3 tỷ USD - mức tăng chỉ xếp sau tỷ phú người Mỹ Larry Ellison, nhà đồng sáng lập và hiện giữ chức Chủ tịch, Giám đốc Công nghệ (CTO) của Tập đoàn Oracle.

Với khối tài sản hiện tại, ông Phạm Nhật Vượng đứng thứ 79 trong danh sách những người giàu nhất thế giới do Forbes theo dõi, là vị trí chưa doanh nhân người Việt Nam nào đạt được. Còn ở trong nước, quy mô tài sản của ông Vượng lớn hơn bất kỳ doanh nghiệp niêm yết nào của Việt Nam.

Việc khối tài sản tăng mạnh cũng giúp ông chủ Vingroup củng cố vị trí người giàu thứ 2 Đông Nam Á, chỉ sau tỷ phú Indonesia Prajogo Pangestu, nhà sáng lập và Chủ tịch của Tập đoàn Barito Pacific, một tập đoàn đa ngành hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực hóa dầu, năng lượng, khai thác than và năng lượng tái tạo. Vị tỷ phú Indonesia hiện sở hữu khối tài sản 40,6 tỷ USD và xếp thứ 47 trong danh sách những người giàu nhất hành tinh.

Đà tăng liên tiếp của cổ phiếu VIC cũng đẩy vốn hóa Tập đoàn Vingroup lên trên 1,2 triệu tỷ đồng, lớn hơn tổng vốn hóa của 3 ngân hàng quốc doanh Vietcombank, VietinBank và BIDV cộng lại.

Năm 2025, cổ phiếu VIC là tâm điểm thị trường chứng khoán Việt Nam khi tăng dựng đứng từ vùng 40.000 đồng/cổ phiếu hồi đầu năm lên 275.000 đồng/cổ phiếu vào đầu tháng 12 (trước điều chỉnh). Sau khi chia cổ phiếu thưởng tỷ lệ 1:1 hôm 5/12, giá mỗi cổ phiếu VIC được điều chỉnh về quanh mức 142.000 đồng/cổ phiếu, sau đó tăng tiếp lên vùng trên 160.000 đồng/cổ phiếu hiện tại.

Đà tăng của VIC thời gian được hỗ trợ bởi loạt thông tin tích cực. Tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng liên tục mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh. Chỉ trong tháng 10, ông Vượng cùng gia đình thành lập nhiều công ty trong các lĩnh vực khác nhau như VinMetal (thép), Vin New Horizon (dưỡng lão), V-Film (giải trí). Sang tháng 11, ông cũng thành lập và góp 71% vào VinSpace - công ty có ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất máy bay, tàu vũ trụ, vệ tinh viễn thông, vận tải hàng hóa hàng không.

Trong dịp 19/12 sắp tới, ít nhất 4 dự án trọng điểm sẽ được Vingroup khởi công với tổng mức đầu tư hơn 600.000 tỷ đồng.

Mới nhất, UBND TP.HCM đã chấp thuận chủ trương đầu tư và lựa chọn CTCP Đầu tư và Phát triển đường sắt cao tốc VinSpeed (thuộc Vingroup) làm nhà đầu tư thực hiện dự án đường sắt Bến Thành - Cần Giờ. Dự án có tổng mức đầu tư sơ bộ 102.430 tỷ đồng, chưa bao gồm 12.784 tỷ đồng chi phí giải phóng mặt bằng do ngân sách Nhà nước chi trả.

Theo báo cáo tài chính gần nhất, Vingroup có tổng tài sản hơn 1,08 triệu tỷ đồng vào cuối quý III, tăng 30% so với đầu năm. Tập đoàn giữ vững vị trí doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam.

Vốn hóa Vingroup lớn hơn Vietcombank, VietinBank, BIDV cộng lại

Cổ phiếu Vingroup tiếp tục tăng trần, nâng vốn hóa lên gần 1,2 triệu tỷ đồng. Quy mô này thậm chí lớn hơn tổng vốn hóa của 3 ngân hàng quốc doanh là Vietcombank, VietinBank, BIDV.

19 giờ trước

Diễn biến mới tại doanh nghiệp được Vingroup cho vay lãi suất 0%

Thép Pomina lên kế hoạch họp cổ đông bất thường trong tháng 12, giữa lúc doanh nghiệp gây chú ý vì được Vingroup cấp khoản vay lãi suất 0% và chọn làm nhà cung cấp ưu tiên.

10:57 7/12/2025

Tài sản ông Phạm Nhật Vượng biến động ra sao khi được cập nhật lại

Sau khi Forbes cập nhật lại dữ liệu liên quan ngày giao dịch không hưởng quyền của cổ phiếu VIC, tài sản Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng đã bật lên mức kỷ lục mới.

10:53 7/12/2025

  • Phạm Nhật Vượng

    Phạm Nhật Vượng

    Phạm Nhật Vượng là doanh nhân ở Việt Nam. Ông hiện là Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup, tập đoàn đa ngành hoạt động trong các lĩnh vực bất động sản, du lịch – khách sạn, vui chơi giải trí, y tế, giáo dục, thương mại điện tử… Ông Vượng khởi nghiệp tại Ukraina. Với 10.000 USD vay từ bạn bè, ông và vợ mở nhà hàng Việt Nam. Đến năm 1995, Phạm Nhật Vượng bắt đầu làm mỳ gói với thương hiệu Mivina. Năm 2000, ông Vượng đầu tư về Việt Nam, bắt đầu từ Nha Trang. Theo thống kê của Fobes, tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng hiện tại là 4 tỷ USD, là người giàu thứ 541 trên thế giới. Ông Vượng là một trong hai tỷ phú USD của Việt Nam được Forbes vinh danh.

    Bạn có biết: Tỷ phú Phạm Nhật Vượng lần đầu tiên được vinh danh là tỷ phú USD của Việt Nam trên bảng xếp hạng Forbes vào năm 2013, đứng ở vị trí 974 thế giới với tổng tài sản 1,5 tỷ USD.

    • Ngày sinh: 5/8/1968
    • Tài sản: 4 tỷ USD
    • Vợ: Phạm Thu Hương
    • Con: 3

  • Larry Ellison

    Larry Ellison

    Lawrence Joseph "Larry" Ellison là nhà đồng sáng lập và giám đốc điều hành của tập đoàn Oracle, chuyên về phần mềm quản trị. Tháng 10/2018, theo định giá của tạp chí Forbes, Larry là người giàu thứ 5 trên thế giới với tổng giá trị tài sản khoảng 60,5 tỷ USD.

    • Ngày sinh: 17/8/1944
    • Nơi sinh: Lower East Side, Manhattan, New York, Mỹ
    • Tài sản: 60,5 tỷ USD (10/2018)
    • Vợ: Adda Quinn (1967-1974), Nancy Wheeler Jenkins (1977-1978), Barbara Boothe (1983-1986), Melanie Craft (2003-2010)
    • Con: 2

  • Tập đoàn Vingroup

    Tập đoàn Vingroup

    Tiền thân Tập đoàn Vingroup là Tập đoàn Technocom thành lập tại Ukraine trong lĩnh vực thực phẩm. Từ năm 2000, Vingroup đầu tư về Việt Nam và trở thành nhà phát triển bất động sản lớn nhất trong nước. Hiện công ty phát triển nhiều lĩnh vực khác như sản xuất ôtô, điện thoại, y tế, giáo dục…

    • Thành lập: 1993
    • Sáng lập: Phạm Nhật Vượng và cộng sự
    • Mã cổ phiếu: VIC

