Ông Phạm Nhật Vượng lọt top 80 người giàu nhất thế giới

Thị giá VIC vượt 160.000 đồng/cổ phiếu sau chia tách đã kéo tài sản ông Phạm Nhật Vượng lên 28,6 tỷ USD. Hiện Forbes xếp ông ở vị trí thứ 79 trong danh sách người giàu nhất thế giới.

Ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Vingroup hiện xếp thứ 79 trong danh sách tỷ phú giàu nhất hành tinh. Ảnh: VIC.

Trong phiên giao dịch sáng nay, cổ phiếu VIC của Vingroup tiếp tục tăng mạnh và vượt ngưỡng 160.000 đồng/cổ phiếu. Thậm chí, trong phiên có thời điểm thị giá VIC tăng kịch biên độ 7% lên 163.300 đồng, đánh dấu phiên tăng mạnh thứ 3 liên tiếp kể từ phiên giao dịch không hưởng quyền để chia cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 1:1 (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu VIC nhận 1 cổ phiếu mới).

Diễn biến tích cực kể trên đã kéo tài sản của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng tăng vọt, hiện lên tới 28,6 tỷ USD , theo dữ liệu của Forbes.

Trong 24 giờ qua, tài sản của người giàu nhất Việt Nam đã tăng thêm 3 tỷ USD - mức tăng chỉ xếp sau tỷ phú người Mỹ Larry Ellison, nhà đồng sáng lập và hiện giữ chức Chủ tịch, Giám đốc Công nghệ (CTO) của Tập đoàn Oracle.

Với khối tài sản hiện tại, ông Phạm Nhật Vượng đứng thứ 79 trong danh sách những người giàu nhất thế giới do Forbes theo dõi, là vị trí chưa doanh nhân người Việt Nam nào đạt được. Còn ở trong nước, quy mô tài sản của ông Vượng lớn hơn bất kỳ doanh nghiệp niêm yết nào của Việt Nam.

Việc khối tài sản tăng mạnh cũng giúp ông chủ Vingroup củng cố vị trí người giàu thứ 2 Đông Nam Á, chỉ sau tỷ phú Indonesia Prajogo Pangestu, nhà sáng lập và Chủ tịch của Tập đoàn Barito Pacific, một tập đoàn đa ngành hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực hóa dầu, năng lượng, khai thác than và năng lượng tái tạo. Vị tỷ phú Indonesia hiện sở hữu khối tài sản 40,6 tỷ USD và xếp thứ 47 trong danh sách những người giàu nhất hành tinh.

Đà tăng liên tiếp của cổ phiếu VIC cũng đẩy vốn hóa Tập đoàn Vingroup lên trên 1,2 triệu tỷ đồng , lớn hơn tổng vốn hóa của 3 ngân hàng quốc doanh Vietcombank, VietinBank và BIDV cộng lại.

Năm 2025, cổ phiếu VIC là tâm điểm thị trường chứng khoán Việt Nam khi tăng dựng đứng từ vùng 40.000 đồng/cổ phiếu hồi đầu năm lên 275.000 đồng/cổ phiếu vào đầu tháng 12 (trước điều chỉnh). Sau khi chia cổ phiếu thưởng tỷ lệ 1:1 hôm 5/12, giá mỗi cổ phiếu VIC được điều chỉnh về quanh mức 142.000 đồng/cổ phiếu, sau đó tăng tiếp lên vùng trên 160.000 đồng/cổ phiếu hiện tại.

Đà tăng của VIC thời gian được hỗ trợ bởi loạt thông tin tích cực. Tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng liên tục mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh. Chỉ trong tháng 10, ông Vượng cùng gia đình thành lập nhiều công ty trong các lĩnh vực khác nhau như VinMetal (thép), Vin New Horizon (dưỡng lão), V-Film (giải trí). Sang tháng 11, ông cũng thành lập và góp 71% vào VinSpace - công ty có ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất máy bay, tàu vũ trụ, vệ tinh viễn thông, vận tải hàng hóa hàng không.

Trong dịp 19/12 sắp tới, ít nhất 4 dự án trọng điểm sẽ được Vingroup khởi công với tổng mức đầu tư hơn 600.000 tỷ đồng .

Mới nhất, UBND TP.HCM đã chấp thuận chủ trương đầu tư và lựa chọn CTCP Đầu tư và Phát triển đường sắt cao tốc VinSpeed (thuộc Vingroup) làm nhà đầu tư thực hiện dự án đường sắt Bến Thành - Cần Giờ. Dự án có tổng mức đầu tư sơ bộ 102.430 tỷ đồng , chưa bao gồm 12.784 tỷ đồng chi phí giải phóng mặt bằng do ngân sách Nhà nước chi trả.

Theo báo cáo tài chính gần nhất, Vingroup có tổng tài sản hơn 1,08 triệu tỷ đồng vào cuối quý III, tăng 30% so với đầu năm. Tập đoàn giữ vững vị trí doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam.