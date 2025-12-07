Tài sản ông Phạm Nhật Vượng biến động ra sao khi được cập nhật lại

Sau khi Forbes cập nhật lại dữ liệu liên quan ngày giao dịch không hưởng quyền của cổ phiếu VIC, tài sản Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng đã bật lên mức kỷ lục mới.

Chủ tịch Vingroup đang sở hữu 25,6 tỷ USD tài sản ròng. Ảnh: Bloomberg.

Ngày 5/12, dữ liệu thời gian thực từ Forbes ghi nhận một cú lao dốc mạnh trong giá trị tài sản ròng của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng. Con số giảm lên tới 10,1 tỷ USD , đưa tổng tài sản của người giàu nhất Việt Nam xuống còn 14,2 tỷ USD , tương đương mức giảm ròng gần 42% chỉ trong vòng 24 giờ.

Sự thay đổi đột ngột này kéo vị doanh nhân Việt Nam từ nhóm 100 người giàu nhất thế giới rơi xuống vị trí 190 trên bảng xếp hạng toàn cầu.

Thực tế, việc ông Vượng mất hơn 10 tỷ USD tài sản chỉ trong một ngày theo thống kê của Forbes xuất phát từ cơ chế kỹ thuật của ngày giao dịch không hưởng quyền cổ phiếu VIC.

Cụ thể, phiên 5/12 là phiên giao dịch không hưởng quyền cho đợt chia cổ phiếu thưởng tỷ lệ 1:1 của Vingroup. Theo phương án phân phối, doanh nghiệp sẽ phát hành thêm 3,85 tỷ cổ phiếu theo tỷ lệ 1:1, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận thêm 1 cổ phiếu mới.

Dưới góc độ kỹ thuật, khi doanh nghiệp phát hành cổ phiếu mới, giá tham chiếu của VIC phải điều chỉnh giảm tương ứng với tỷ lệ phát hành để phản ánh mức pha loãng, từ 267.000 đồng/cổ phiếu (giá đóng cửa phiên 4/12) xuống 133.500 đồng/cổ phiếu (giá tham chiều 5/12).

Với Forbes, hệ thống theo dõi đã kịp thời cập nhật giá điều chỉnh này, nhưng lại chưa bổ sung số lượng cổ phiếu mới trong phần sở hữu của ông Phạm Nhật Vượng. Sự “khập khiễng” dữ liệu giữa giá và khối lượng khiến tổng tài sản quy đổi tạm thời bị thu hẹp bất thường, dù trên thực tế giá trị kinh tế mà ông nắm giữ không hề biến động tiêu cực.

Tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng giảm mạnh hôm 5/12 do Forbes chưa cập nhật chính xác quy mô. Ảnh: Forbes.

Tính đến ngày 7/12, sau khi số liệu được điều chỉnh đầy đủ, Forbes cho biết quy mô tài sản của Chủ tịch Vingroup hiện lên tới 25,6 tỷ USD , cao nhất từ trước đến nay. So với đầu năm, tài sản của ông Vượng đã tăng tới 4 lần.

Con số này cũng giúp vị doanh nhân Việt Nam leo lên vị trí 91 trong nhóm “siêu giàu” thế giới, ngang hàng với những tên tuổi nổi tiếng như François Pinault (Chủ tịch Tập đoàn Kering, đơn vị sở hữu loạt thương hiệu thời trang xa xỉ như Saint Laurent, Alexander McQueen, Gucci), Henry Nicholas III (nhà đồng sáng lập Broadcom)…

Tính riêng lượng sở hữu trực tiếp gần 780 triệu cổ phiếu VIC, giá trị phần tài sản này đã lên tới 111.400 tỷ đồng , tương đương 4,2 tỷ USD .

Bên cạnh đó, ông Vượng còn nắm giữ gián tiếp hàng trăm triệu cổ phiếu VIC thông qua nhiều pháp nhân liên quan như CTCP Tập đoàn Đầu tư Việt Nam, CTCP Đầu tư và Phát triển Đường sắt cao tốc VinSpeed, CTCP Di chuyển Xanh và Thông minh, CTCP Quản lý và Đầu tư Bất động sản VMI (nay là Hưng Long)..., qua đó củng cố vị thế cổ đông lớn nhất và có ảnh hưởng mạnh nhất tới tập đoàn.