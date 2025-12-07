Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tài sản ông Phạm Nhật Vượng biến động ra sao khi được cập nhật lại

Sau khi Forbes cập nhật lại dữ liệu liên quan ngày giao dịch không hưởng quyền của cổ phiếu VIC, tài sản Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng đã bật lên mức kỷ lục mới.

Chủ tịch Vingroup đang sở hữu 25,6 tỷ USD tài sản ròng. Ảnh: Bloomberg.

Ngày 5/12, dữ liệu thời gian thực từ Forbes ghi nhận một cú lao dốc mạnh trong giá trị tài sản ròng của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng. Con số giảm lên tới 10,1 tỷ USD, đưa tổng tài sản của người giàu nhất Việt Nam xuống còn 14,2 tỷ USD, tương đương mức giảm ròng gần 42% chỉ trong vòng 24 giờ.

Sự thay đổi đột ngột này kéo vị doanh nhân Việt Nam từ nhóm 100 người giàu nhất thế giới rơi xuống vị trí 190 trên bảng xếp hạng toàn cầu.

Thực tế, việc ông Vượng mất hơn 10 tỷ USD tài sản chỉ trong một ngày theo thống kê của Forbes xuất phát từ cơ chế kỹ thuật của ngày giao dịch không hưởng quyền cổ phiếu VIC.

Cụ thể, phiên 5/12 là phiên giao dịch không hưởng quyền cho đợt chia cổ phiếu thưởng tỷ lệ 1:1 của Vingroup. Theo phương án phân phối, doanh nghiệp sẽ phát hành thêm 3,85 tỷ cổ phiếu theo tỷ lệ 1:1, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được nhận thêm 1 cổ phiếu mới.

Dưới góc độ kỹ thuật, khi doanh nghiệp phát hành cổ phiếu mới, giá tham chiếu của VIC phải điều chỉnh giảm tương ứng với tỷ lệ phát hành để phản ánh mức pha loãng, từ 267.000 đồng/cổ phiếu (giá đóng cửa phiên 4/12) xuống 133.500 đồng/cổ phiếu (giá tham chiều 5/12).

Với Forbes, hệ thống theo dõi đã kịp thời cập nhật giá điều chỉnh này, nhưng lại chưa bổ sung số lượng cổ phiếu mới trong phần sở hữu của ông Phạm Nhật Vượng. Sự “khập khiễng” dữ liệu giữa giá và khối lượng khiến tổng tài sản quy đổi tạm thời bị thu hẹp bất thường, dù trên thực tế giá trị kinh tế mà ông nắm giữ không hề biến động tiêu cực.

pham nhat vuong anh 1

Tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng giảm mạnh hôm 5/12 do Forbes chưa cập nhật chính xác quy mô. Ảnh: Forbes.

Tính đến ngày 7/12, sau khi số liệu được điều chỉnh đầy đủ, Forbes cho biết quy mô tài sản của Chủ tịch Vingroup hiện lên tới 25,6 tỷ USD, cao nhất từ trước đến nay. So với đầu năm, tài sản của ông Vượng đã tăng tới 4 lần.

Con số này cũng giúp vị doanh nhân Việt Nam leo lên vị trí 91 trong nhóm “siêu giàu” thế giới, ngang hàng với những tên tuổi nổi tiếng như François Pinault (Chủ tịch Tập đoàn Kering, đơn vị sở hữu loạt thương hiệu thời trang xa xỉ như Saint Laurent, Alexander McQueen, Gucci), Henry Nicholas III (nhà đồng sáng lập Broadcom)…

Tính riêng lượng sở hữu trực tiếp gần 780 triệu cổ phiếu VIC, giá trị phần tài sản này đã lên tới 111.400 tỷ đồng, tương đương 4,2 tỷ USD.

Bên cạnh đó, ông Vượng còn nắm giữ gián tiếp hàng trăm triệu cổ phiếu VIC thông qua nhiều pháp nhân liên quan như CTCP Tập đoàn Đầu tư Việt Nam, CTCP Đầu tư và Phát triển Đường sắt cao tốc VinSpeed, CTCP Di chuyển Xanh và Thông minh, CTCP Quản lý và Đầu tư Bất động sản VMI (nay là Hưng Long)..., qua đó củng cố vị thế cổ đông lớn nhất và có ảnh hưởng mạnh nhất tới tập đoàn.

Trong môi trường kinh tế hiện nay, đầu tư đã trở thành khái niệm không mấy xa lạ với hầu hết mọi người. Để độc giả có thể tiếp cận những xu hướng đầu tư mới nhất, Tri Thức - Znews xây dựng chủ đề Đầu tư qua sách - nơi ghi lại những cuốn sách, câu chuyện, xu hướng đầu tư đã và đang diễn ra. Trong đó, các lĩnh vực đầu tư phổ biến bao gồm bất động sản, chứng khoán, ngoại hối và tiền ảo... Ngoài các câu chuyện về đầu tư, Đầu tư qua sách còn bao gồm các kiến thức về quản lý gia sản, tài chính cá nhân.

  • Phạm Nhật Vượng

    Phạm Nhật Vượng

    Phạm Nhật Vượng là doanh nhân ở Việt Nam. Ông hiện là Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup, tập đoàn đa ngành hoạt động trong các lĩnh vực bất động sản, du lịch – khách sạn, vui chơi giải trí, y tế, giáo dục, thương mại điện tử… Ông Vượng khởi nghiệp tại Ukraina. Với 10.000 USD vay từ bạn bè, ông và vợ mở nhà hàng Việt Nam. Đến năm 1995, Phạm Nhật Vượng bắt đầu làm mỳ gói với thương hiệu Mivina. Năm 2000, ông Vượng đầu tư về Việt Nam, bắt đầu từ Nha Trang. Theo thống kê của Fobes, tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng hiện tại là 4 tỷ USD, là người giàu thứ 541 trên thế giới. Ông Vượng là một trong hai tỷ phú USD của Việt Nam được Forbes vinh danh.

    Bạn có biết: Tỷ phú Phạm Nhật Vượng lần đầu tiên được vinh danh là tỷ phú USD của Việt Nam trên bảng xếp hạng Forbes vào năm 2013, đứng ở vị trí 974 thế giới với tổng tài sản 1,5 tỷ USD.

    • Ngày sinh: 5/8/1968
    • Tài sản: 4 tỷ USD
    • Vợ: Phạm Thu Hương
    • Con: 3

  • Tiền mã hóa

    Tiền mã hóa (cryptocurrency), hay thường được gọi là "tiền ảo", là một tài sản kỹ thuật số được thiết kế làm phương tiện trao đổi sử dụng cơ chế mã hóa để đảm bảo các giao dịch, kiểm soát việc tạo ra các đơn vị bổ sung và xác minh việc chuyển giao tài sản. Tiền mã hóa được phân loại như là một tập con của các loại tiền tệ kỹ thuật số.

    Bạn có biết: Bitcoin là tiền mã hóa phân tán đầu tiên được tạo ra vào năm 2009 và kể từ đó rất nhiều đơn vị tiền mã hóa tương tự khác được tạo ra. Các đơn vị tiền tệ này sử dụng hệ thống quản lý phi tập trung thay vì các hệ thống trung tâm như các đơn vị tiền tệ điện tử vàngân hàng khác.

  • Tập đoàn Vingroup

    Tập đoàn Vingroup

    Tiền thân Tập đoàn Vingroup là Tập đoàn Technocom thành lập tại Ukraine trong lĩnh vực thực phẩm. Từ năm 2000, Vingroup đầu tư về Việt Nam và trở thành nhà phát triển bất động sản lớn nhất trong nước. Hiện công ty phát triển nhiều lĩnh vực khác như sản xuất ôtô, điện thoại, y tế, giáo dục…

    • Thành lập: 1993
    • Sáng lập: Phạm Nhật Vượng và cộng sự
    • Mã cổ phiếu: VIC

