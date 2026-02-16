Ông Obama chỉ trích 'trò hề' video của ông Trump

Lần đầu phản ứng trước video phân biệt chủng tộc gây tranh cãi của ông Trump, ông Obama đã lên tiếng cảnh báo sự xuống cấp của diễn ngôn chính trị Mỹ và hệ lụy cho đảng Cộng hòa.

Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama. Ảnh: TNS.

Phát biểu trong cuộc phỏng vấn phát sóng hôm 14/2 với người dẫn chương trình podcast thiên tả Brian Tyler Cohen, Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama chỉ trích “màn hề lố bịch” trên chính trường sau khi Tổng thống Donald Trump đăng tải một video mang nội dung phân biệt chủng tộc, trong đó ông và phu nhân Michelle Obama bị cắt ghép hình ảnh thành khỉ.

Ông khẳng định phần lớn người dân Mỹ “cảm thấy hành vi này vô cùng đáng lo ngại” và cảnh báo điều đó có thể gây bất lợi cho đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, theo BBC.

Đây là lần đầu tiên ông Obama lên tiếng kể từ khi đoạn video xuất hiện trên tài khoản Truth Social của ông Trump hôm 5/2. Video dài khoảng một phút, quảng bá các thuyết âm mưu xoay quanh thất bại của ông Trump trước người tiền nhiệm Joe Biden trong cuộc bầu cử năm 2020.

Ở cuối clip, hình ảnh vợ chồng ông Obama - vị tổng thống và đệ nhất phu nhân da màu đầu tiên trong lịch sử Mỹ - bị ghép khuôn mặt lên thân khỉ trong khoảng một giây.

Bài đăng lập tức vấp phải làn sóng chỉ trích rộng khắp từ cả hai đảng. Ban đầu, Nhà Trắng bác bỏ phản ứng dữ dội, cho rằng đó là “sự phẫn nộ giả tạo”, nhưng sau đó lại quy trách nhiệm cho sai sót của một nhân viên và gỡ bỏ nội dung.

Trong cuộc phỏng vấn, ông Obama cho rằng diễn ngôn chính trị Mỹ đã “trượt dốc đến mức độ cay nghiệt chưa từng thấy”. Người dẫn chương trình nhắc thẳng đến video gây tranh cãi và đặt câu hỏi: “Làm thế nào để chúng ta có thể quay trở lại từ điểm mà mình đã rơi xuống?”

Không nêu đích danh ông Trump, ông Obama đáp rằng đa số người Mỹ “nhận thấy hành vi này vô cùng đáng lo ngại”.

Ông cho biết trong các chuyến đi khắp nước Mỹ, ông vẫn gặp nhiều người “tin vào sự tử tế, lịch thiệp và lòng tốt”. Theo ông, trên mạng xã hội và truyền hình đang diễn ra một “màn hề ồn ào”, nơi những chuẩn mực từng được coi trọng - sự đúng mực, ý thức về vị thế và sự tôn trọng đối với chức vụ công - dường như không còn được đề cao.

Ông cũng dự báo những thông điệp kiểu này có thể gây tổn hại cho đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới, nhấn mạnh rằng “rốt cuộc, câu trả lời sẽ đến từ người dân Mỹ”.

Về phần mình, ông Trump nói với báo giới rằng ông vẫn bảo lưu các cáo buộc gian lận bầu cử trong video, nhưng khẳng định ông không xem đoạn clip có nội dung xúc phạm ở phần cuối.

Trong cuộc phỏng vấn ngày 14/2, ngoài vấn đề trên, ông Obama cũng đề cập đến nhiều chủ đề khác trong cuộc phỏng vấn, từ việc ủng hộ các cuộc biểu tình ôn hòa phản đối hoạt động của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE), đến vấn đề phân chia lại đơn vị bầu cử và dự án thư viện tổng thống của ông, dự kiến khai trương tại Chicago vào năm tới.