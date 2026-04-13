Ông Nguyễn Mạnh Quyền được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên

Ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2026-2031.

Chiều 13/4, HĐND tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức kỳ họp thứ nhất để bầu các chức danh chủ chốt của UBND tỉnh; đồng thời xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.

Ông Nguyễn Mạnh Quyền được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên, nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: Khánh Linh.

Kết quả, các đại biểu tín nhiệm bầu ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên, nhiệm kỳ 2026-2031.

Các đại biểu HĐND tỉnh Hưng Yên cũng bầu các Phó chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên, gồm các ông: Nguyễn Lê Huy, Lê Quang Hoà, Phạm Văn Nghiêm, Lại Văn Hoàn, Nguyễn Hùng Nam.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Mạnh Quyền cho biết đây vừa là niềm vinh dự và cũng là trách nhiệm lớn lao trước Đảng bộ, chính quyền, cử tri và Nhân dân trong tỉnh. Ông Quyền hứa sẽ phát huy trí tuệ, cùng tập thể UBND tỉnh kế thừa và phát huy những thành quả mà các thế hệ đi trước dày công xây dựng; đồng thời nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đưa Hưng Yên phát triển xứng tầm với những tiềm năng, lợi thế vốn có.

Với vị trí địa lý thuận lợi, có sự liên kết chặt chẽ với Thủ đô Hà Nội và các địa phương trong vùng, tỉnh Hưng Yên đang từng bước khẳng định vai trò là một cực tăng trưởng quan trọng của vùng Đồng bằng sông Hồng và vùng Thủ đô, đặc biệt trong phát triển công nghiệp, dịch vụ, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Ông Quyền cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Trung ương; sự hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm của các lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ; sự phối hợp chặt chẽ của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cùng sự đồng hành, ủng hộ của cán bộ, đảng viên, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trong tỉnh.

Ông Trần Quốc Văn được tín nhiệm bầu tái cử chức Chủ tịch HĐND tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: Khánh Linh.

Trước đó, các đại biểu cũng đã tiến hành bầu kiện toàn HĐND tỉnh khóa mới với kết quả ông Trần Quốc Văn, Chủ tịch HĐND tỉnh Hưng Yên khoá XVII được tín nhiệm bầu tái cử giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Hưng Yên khoá XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng thời, các đại biểu HĐND tỉnh Hưng Yên đã bầu các Phó chủ tịch HĐND tỉnh khoá XVIII, gồm các ông, bà: Lê Xuân Tiến, Đặng Thanh Giang, Trần Thị Tuyết Hương, Vũ Ngọc Trì.

Ông Nguyễn Mạnh Quyền (sinh năm 1975, quê tại xã Ứng Hòa, TP Hà Nội) có trình độ chuyên môn Tiến sĩ Quản lý hành chính công, trình độ lý luận chính trị Cao cấp. Trước khi giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí công tác như: Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội; Chủ tịch, Bí thư Huyện ủy Quốc Oai; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội; Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội. Tháng 3, Tỉnh ủy Hưng Yên tổ chức Hội nghị triển khai quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ. Tại hội nghị này, đại diện Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định điều động, chỉ định ông Nguyễn Mạnh Quyền tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Phó bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên nhiệm kỳ 2025-2030.