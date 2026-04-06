Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Bí thư Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa làm Tổng Kiểm toán Nhà nước

  • Thứ hai, 6/4/2026 18:13 (GMT+7)
Quốc hội khóa XVI bầu ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, giữ chức Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Tân Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa. Ảnh: VTC.

Chiều 6/4, tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI thông qua Nghị quyết bầu Tổng Kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ 2026-2031 với 485/485 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành. Ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên được bầu giữ chức Tổng Kiểm toán nhà nước nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa sinh năm 1972, quê quán Hà Nội, có trình độ Tiến sĩ Tài chính - Ngân hàng, Thạc sĩ Quản lý chính sách Kinh tế, Đại học chuyên ngành Kinh tế; Cao cấp lý luận chính trị.

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, XIV; Đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Trong thời gian công tác tại Ngân hàng Nhà nước, ông Nguyễn Hữu Nghĩa từng giữ các chức vụ Phó trưởng phòng Thanh toán vay nợ quốc tế, Sở Giao dịch; Phó trưởng phòng rồi Trưởng phòng Chiến lược phát triển ngân hàng Trung ương, Vụ Chiến lược phát triển ngân hàng; Phó chánh thanh tra ngân hàng; Vụ trưởng Vụ Dự báo, thống kê tiền tệ; Chánh thanh tra, giám sát ngân hàng.

Tháng 5/2018, ông Nguyễn Hữu Nghĩa làm Vụ trưởng Vụ Kinh tế Tổng hợp, Ban Kinh tế Trung ương. Sau đó ông được Ban Bí thư bổ nhiệm ông giữ chức Phó trưởng ban Kinh tế Trung ương.

Tháng 6/2021, Bộ Chính trị phân công, điều động, chỉ định ông Nguyễn Hữu Nghĩa tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên (cũ) nhiệm kỳ 2020-2025.

Tháng 6/2025, Bộ Chính trị chỉ định ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên (cũ), giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên (mới).

Tiểu sử tân Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa

46 phút trước

Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV là ông Ngô Văn Tuấn. Các Phó tổng Kiểm toán Nhà nước gồm các ông Doãn Anh Thơ, Bùi Quốc Dũng, Trần Minh Khương và bà Hà Thị Mỹ Dung.

Quốc hội khóa XVI có 6 Phó chủ tịch

Ngoài 3 Phó chủ tịch Quốc hội tái đắc cử, Quốc hội khóa XVI có 3 tân Phó chủ tịch là ông Nguyễn Hồng Diên, ông Nguyễn Doãn Anh và bà Nguyễn Thị Hồng.

1 giờ trước

Thế Sự

Tổng kiểm toán Hưng Yên Tỉnh ủy Hưng Yên Nguyễn Hữu Nghĩa

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý