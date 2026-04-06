Tiểu sử tân Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa

|
NGUYỄN HỮU NGHĨA
Tổng kiểm toán Nhà nước
Sinh ngày 13/3/1972 tại xã Thư Lâm, Hà Nội
- Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, XIV
- Đại biểu Quốc hội khóa XVI
Kỹ sư Nông nghiệp; Cao cấp Lý luận chính trị
10/1993-5/1998
Chuyên viên, Phó trưởng phòng Thanh toán vay nợ quốc tế, Sở Giao dịch, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
5/1998-10/2000
Phó trưởng phòng Tổng hợp, Văn phòng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
11/2000-6/2002
Đi học Thạc sĩ ở nước ngoài
7/2002-4/2006
Phó trưởng phòng, Trưởng phòng Chiến lược phát triển ngân hàng Trung ương, Vụ Chiến lược phát triển ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
5/2006-11/2008
Phó chánh thanh tra Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
12/2008-7/2012
Vụ trưởng Vụ Dự báo, Thống kê tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
7/2012-4/2016
Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
5/2016-5/2018
Vụ Trưởng, Trợ lý Thống đốc Ngân hàng Nhà nước; cử biệt phái giữ hàm Vụ trưởng Vụ Kinh tế tổng hợp, Ban Kinh tế Trung ương
5/2018-1/2019
Vụ trưởng Vụ Kinh tế tổng hợp, Ban Kinh tế Trung ương
1/2019-1/2021
Phó trưởng ban Kinh tế Trung ương
1/2021-6/2021
Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII
15/6/2021
Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên
1/2026
Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV
4/2026
Tổng Kiểm toán Nhà nước