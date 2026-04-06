Tiểu sử tân Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa

  • Thứ hai, 6/4/2026 18:23 (GMT+7)
Quốc hội chiều 6/4 bầu ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, giữ chức Tổng Kiểm toán Nhà nước.

NGUYỄN HỮU NGHĨA

Tổng kiểm toán Nhà nước

Sinh ngày 13/3/1972 tại xã Thư Lâm, Hà Nội

- Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, XIV

- Đại biểu Quốc hội khóa XVI

Kỹ sư Nông nghiệp; Cao cấp Lý luận chính trị

10/1993-5/1998

Chuyên viên, Phó trưởng phòng Thanh toán vay nợ quốc tế, Sở Giao dịch, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

5/1998-10/2000

Phó trưởng phòng Tổng hợp, Văn phòng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

11/2000-6/2002

Đi học Thạc sĩ ở nước ngoài

7/2002-4/2006

Phó trưởng phòng, Trưởng phòng Chiến lược phát triển ngân hàng Trung ương, Vụ Chiến lược phát triển ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

5/2006-11/2008

Phó chánh thanh tra Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

12/2008-7/2012

Vụ trưởng Vụ Dự báo, Thống kê tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

7/2012-4/2016

Chánh Thanh tra, giám sát ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

5/2016-5/2018

Vụ Trưởng, Trợ lý Thống đốc Ngân hàng Nhà nước; cử biệt phái giữ hàm Vụ trưởng Vụ Kinh tế tổng hợp, Ban Kinh tế Trung ương

5/2018-1/2019

Vụ trưởng Vụ Kinh tế tổng hợp, Ban Kinh tế Trung ương

1/2019-1/2021

Phó trưởng ban Kinh tế Trung ương

1/2021-6/2021

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII

15/6/2021

Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên

1/2026

Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV

4/2026

Tổng Kiểm toán Nhà nước

Thanh Hà

XEM NHIỀU

Xem thêm

