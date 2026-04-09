Ông Phạm Quang Ngọc được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên bầu ông Phạm Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, giữ chức Bí thư tỉnh ủy thay cho ông Nguyễn Hữu Nghĩa đã được Quốc hội bầu giữ chức Tổng Kiểm toán nhà nước.

Chiều 9/4, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên đã họp và bầu chức danh Bí thư Tỉnh ủy, giới thiệu nhân sự bầu Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND.

Với sự nhất trí cao của các đại biểu, ông Phạm Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Phạm Quang Ngọc, sinh ngày 20/1/1973, quê quán tại xã Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. Ông có trình độ chuyên môn: Cử nhân Sinh học, Thạc sĩ Khoa học Môi trường, Tiến sĩ Chăn nuôi.

Cũng tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên thống nhất, giới thiệu ông Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026 để bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh Hưng Yên, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị cũng thống nhất giới thiệu ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Bí thư Tỉnh ủy để HĐND bầu chức danh Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên, nhiệm kỳ 2026-2031.