Ông Nguyễn Khắc Văn làm Tổng biên tập báo Sài Gòn Giải Phóng

Ông Nguyễn Khắc Văn, Phó tổng giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM, quyền Tổng biên tập báo Sài Gòn Giải Phóng được bổ nhiệm làm Tổng biên tập báo Sài Gòn Giải Phóng.

Chiều 1/7, Thành ủy TP.HCM tổ chức hội nghị công bố quyết định thành lập các phòng chức năng, đơn vị sự nghiệp và 3 cơ quan báo chí trực thuộc Cơ quan Báo và Phát Thanh, Truyền hình TP.HCM.

Tổng biên tập báo Sài Gòn Giải Phóng Nguyễn Khắc Văn. Ảnh: Quang Định/Tuổi Trẻ.

Dự hội nghị, về phía Trung ương có ông Nguyễn Huy Ngọc, Vụ trưởng Vụ Địa phương 3, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương. Về phía TP.HCM có Phó bí thư Thành ủy Văn Thị Bạch Tuyết, Phó chủ tịch UBND TP Nguyễn Mạnh Cường; ông Dương Anh Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM và ông Lê Văn Minh, Thành ủy viên, Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM cùng dự.

Tại hội nghị, Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM Đặng Quốc Toàn công bố các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM về bổ nhiệm ban biên tập báo Sài Gòn Giải Phóng.

Theo đề án của Thành ủy TP.HCM trước đó, báo Sài Gòn Giải Phóng là đơn vị tự chủ nhóm 1, thực hiện chức năng, nhiệm vụ của báo chí theo quy định Luật Báo chí; tuyên truyền, cổ động chính trị, truyền thông chính sách; các chuyên đề, ấn phẩm báo chí chuyên sâu về kinh tế - du lịch, văn hóa - giáo dục - khoa học.

Báo Sài Gòn Giải Phóng thành lập trên cơ sở các sản phẩm báo chí hiện có của báo Sài Gòn Giải Phóng và kế thừa ấn phẩm của các cơ quan báo, tạp chí TP.HCM sau khi giải thể, kết thúc hoạt động.

Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Khắc Văn - Phó tổng giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM, quyền Tổng biên tập báo Sài Gòn Giải Phóng - làm Tổng biên tập báo Sài Gòn Giải Phóng.

Ông Nguyễn Khắc Văn sinh năm 1968, quê quán Quảng Trị, có trình độ cử nhân ngành tin học, thạc sĩ báo chí - truyền thông; cao cấp lý luận chính trị - hành chính.

Ông Nguyễn Huy Ngọc, vụ trưởng Vụ Địa phương 3, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương và Phó Bí thư Thành ủy TP Văn Thị Bạch Tuyết trao quyết định cho Ban Biên tập báo Sài Gòn Giải Phóng. Ảnh: Quang Định/Sài Gòn Giải Phóng.

Đồng thời Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM cũng bổ nhiệm các Phó tổng biên tập báo Sài Gòn Giải Phóng gồm: ông Nguyễn Ngọc Anh (Phó tổng biên tập báo Sài Gòn Giải Phóng), ông Phạm Văn Trường (Phó tổng biên tập báo Sài Gòn Giải Phóng), bà Bùi Thị Hồng Sương (Phó tổng biên tập báo Sài Gòn Giải Phóng), ông Trương Đức Nghĩa (Phó tổng biên tập báo Sài Gòn Giải Phóng), bà Phạm Thị Vân Anh (Phó tổng biên tập báo Phụ Nữ TP.HCM), ông Dương Văn Quang (Phó tổng biên tập báo Người Lao Động), ông Nguyễn Đức Hiển (Phó tổng biên tập báo Pháp Luật TP.HCM), ông Nguyễn Khắc Cường (Phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ) và bà Trần Gia Bảo (Phó tổng biên tập báo Tuổi Trẻ).