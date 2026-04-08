Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Ông Nguyễn Hải Ninh giữ chức Chánh văn phòng Trung ương Đảng

  • Thứ tư, 8/4/2026 12:38 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Bộ Chính trị điều động ông Nguyễn Hải Ninh giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Sáng 8/4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao quyết định của Bộ Chính trị về việc phân công, điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Hải Ninh giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Nguyen Hai Ninh anh 1

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao quyết định cho Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc và Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Hải Ninh.

Tân Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nguyễn Hải Ninh sinh năm 1976, quê quán tỉnh Hưng Yên. Ông có trình độ Tiến sĩ Luật; Cao cấp lý luận chính trị.

Ông Nguyễn Hải Ninh là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII (dự khuyết), XIII, XIV.

Trong quá trình công tác, ông Nguyễn Hải Ninh từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó vụ trưởng Vụ Pháp luật, Ban Nội chính Trung ương; Phó vụ trưởng Vụ Pháp luật và Cải cách tư pháp, Văn phòng Trung ương Đảng; Vụ trưởng, Thư ký của Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Tháng 11/2014, ông Nguyễn Hải Ninh được luân chuyển tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk. Một tháng sau đó, ông làm Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2011-2016.

Từ tháng 7/2016 tới 3/2019, ông là Phó chủ tịch rồi Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2016-2021. Đến tháng 3/2019, ông Nguyễn Hải Ninh được luân chuyển về Trung ương và giữ chức Phó chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Tháng 4/2021, Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định ông tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại Kỳ họp bất thường lần thứ 8 (tháng 8/2024), Quốc hội khóa XV phê chuẩn bổ nhiệm ông Nguyễn Hải Ninh giữ chức Bộ trưởng Tư pháp.

https://vtcnews.vn/ong-nguyen-hai-ninh-giu-chuc-chanh-van-phong-trung-uong-dang-ar1009449.html

Anh Văn/VTC News

Nguyễn Hải Ninh Tô Lâm Nguyễn Hải Ninh Văn phòng Trung ương Trung ương Đảng Bộ Chính trị Bộ Tư pháp

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý