Ông Nguyễn Đức Thụy chứng kiến Ninh Bình thua ngược

CLB Hà Nội ngược dòng đánh bại Ninh Bình 2-1 ở vòng 6 V.League 2026/27 tối 30/10, với bàn quyết định của cầu thủ Việt kiều Aymeric Faurand Tournaire ở phút 90+2.

Ông Nguyễn Đức Thụy có mặt trực tiếp trên sân Hàng Đẫy. Ảnh: Minh Dân.

CLB Hà Nội bước vào cuộc tiếp đón Ninh Bình trên sân Hàng Đẫy mà không có sự chỉ đạo trực tiếp của HLV trưởng Harry Kewell do án treo giò. Đội chủ nhà chủ động kiểm soát bóng, nhưng Ninh Bình mới là đội tận dụng cơ hội tốt hơn trong hiệp một. Phút 16, hàng phòng ngự CLB Hà Nội để lộ khoảng trống, tạo điều kiện cho tuyển thủ U23 Việt Nam Nguyễn Lê Phát đi bóng vào trung lộ rồi dứt điểm đánh bại thủ môn Quan Văn Chuẩn.

Sau bàn thua, các cầu thủ Hà Nội nỗ lực đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ nhưng gặp khó trước hàng thủ được tổ chức chặt chẽ của đối phương. Cơ hội đáng chú ý nhất của đội chủ nhà đến ở phút 36, khi Phạm Xuân Mạnh bật cao đánh đầu sau quả phạt góc bên cánh trái. Bóng vượt qua thủ môn Đặng Văn Lâm nhưng hậu vệ bên phía Ninh Bình kịp phá bóng ngay trên vạch vôi. Hiệp đầu khép lại với lợi thế dẫn 1-0 nghiêng về Ninh Bình.

Sang hiệp hai, CLB Hà Nội đẩy cao đội hình và gia tăng sức ép tìm bàn gỡ. Phút 61, Nguyễn Văn Quyết tung cú sút chân trái nguy hiểm từ ngoài vùng cấm, buộc thủ môn Văn Lâm phải bay người cứu thua.

Sức ép của đội chủ nhà được cụ thể hóa ở phút 64. Nguyễn Hai Long đi bóng lắt léo ở trung lộ trước khi có đường chuyền "dọn cỗ" cho Yuval Sade dứt điểm ở cự ly gần, đánh bại Văn Lâm và đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Yuval Sade ghi bàn gỡ hòa cho CLB Hà Nội. Ảnh: Hà Nội FC.

Sau bàn gỡ hòa 1-1, hai đội chơi thận trọng hơn và không tạo ra nhiều cơ hội rõ rệt. Phút 72, Nguyễn Hoàng Đức thử vận may bằng cú sút xa nhưng bóng chạm người cầu thủ Hà Nội rồi đi hết đường biên ngang.

Đến phút 80, Ninh Bình suýt có bàn thắng khi Friday dứt điểm chéo góc, buộc thủ môn Quan Văn Chuẩn phải cản phá. Văn Thuận băng vào đá bồi nhưng Sade kịp phá bóng ngay trên vạch vôi.

Khi trận đấu tưởng chừng khép lại với tỷ số hòa, cầu thủ Việt kiều Pháp Aymeric Faurand Tournaire bất ngờ tỏa sáng ở phút 90+2. Tiền vệ của Hà Nội tung cú sút xa quyết đoán, đánh bại Đặng Văn Lâm, ấn định chiến thắng 2-1 cho đội chủ nhà.

Chiến thắng trước Ninh Bình giúp CLB Hà Nội có thêm 3 điểm quan trọng sau khởi đầu thiếu ổn định ở đầu mùa giải năm nay. Trong khi đó, Ninh Bình nhận thất bại thứ hai liên tiếp tại V.League, sau trận thua CLB Công an TP.HCM ở vòng 5. Kết quả này khiến thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm tiếp tục bỏ lỡ cơ hội bám đuổi ngôi đầu bảng của SLNA.

Bảng xếp hạng V.League 2026/27 sau lượt trận tối 30/10. Đồ họa: VPF.