Văn Hậu và cơ hội sống dậy tuổi 19

Văn Hậu đang tận hưởng và chắt chiu từng cơ hội, sau khi khó khăn lắm mới vượt qua các chấn thương. Ảnh: Đinh Hà .

Asian Cup 2027 có thể là nơi Đoàn Văn Hậu viết tiếp câu chuyện tưởng đã bị thời gian bỏ lại, và anh đang chạy đà tốt cho cơ hội ấy.

Phút 94 tại “bến Thượng Hải”, lượt trận thứ 3 Champions League Elite, Văn Hậu suýt khiến đêm đẹp của CLB Công an Hà Nội khép lại trong tiếc nuối... Pha phá bóng lỗi của anh mở ra cơ hội dứt điểm cận thành cho Cảng Thượng Hải. May cho Hậu và các đồng đội, chủ nhà lại bỏ lỡ.

Sẽ thật đáng tiếc nếu CAHN đánh rơi chiến thắng lịch sử vì tình huống ấy. Bởi trước đó, chính Văn Hậu đã chơi đầy nỗ lực trong ngày mang băng đội trưởng. Chỉ một pha xử lý bất cẩn có thể khiến tất cả những gì anh làm được suốt hơn 90 phút bị lu mờ.

Gần 7 năm trước, khi khoác áo Heerenveen, Văn Hậu từng được dạy hai khẩu lệnh tiếng Anh: “Man on!” và “Time!”. Một câu báo hiệu đối phương đang áp sát phía sau, buộc cầu thủ phải xử lý thật nhanh. Câu còn lại có nghĩa anh vẫn còn khoảng trống, có thể bình tĩnh quan sát và đưa ra quyết định.

Giờ nghe lại hai tiếng gọi ấy, người ta dễ liên tưởng đến chính hành trình của Văn Hậu. Đã có những năm tháng chấn thương cứ “áp sát”, tước đi quyền được chơi bóng. Đã có những danh hiệu anh phải nhìn đồng đội nâng cao từ ngoài sân cỏ. Nhưng sau tất cả, Hậu cũng trở lại.

Ở tuổi 27, anh đang có thêm một cơ hội để làm những điều từng tưởng như đã mãi bỏ lỡ.

Văn Hậu góp công giúp CAHN hạ nhà ĐKVĐ Chinese Super League. Ảnh: CLB Công An Hà Nội.

Thanh xuân ấy đẹp biết mấy

Cao lớn, mạnh mẽ, toàn diện trong lối chơi và cũng đầy bản lĩnh, Văn Hậu từng là tài năng trẻ được kỳ vọng bậc nhất. Đỉnh cao của tuổi trẻ ấy hẳn là trận chung kết SEA Games 2019 khi anh lập cú đúp giúp Việt Nam giành tấm huy chương vàng lịch sử sau 60 năm chờ đợi.

Ít tháng trước đó, Văn Hậu còn thu hút nhiều ánh nhìn tại Asian Cup khi mới 19 tuổi. Lần đầu dự giải đấu lớn nhất châu Á cấp đội tuyển, anh góp mặt trong cả 5 trận của Việt Nam, với 4 lần đá chính. Ở trận quan trọng nhất vòng bảng gặp Yemen, Hậu thậm chí được Soccerway chấm 8,4 điểm, cao nhất đội.

Đến vòng 1/8 gặp Jordan, anh có pha dứt điểm khiến thủ môn kỳ cựu Amer Shafi phải trổ tài cứu thua. Khi lùi về phần sân nhà, Hậu góp sức ngăn chặn Musa Al-Taamari, mũi công nguy hiểm nhất của đối thủ. Việt Nam hòa 1-1 sau 120 phút rồi thắng 4-2 trên chấm luân lưu.

Văn Hậu là cầu thủ trẻ thứ ba ở Asian Cup 2019. Ảnh: Minh Chiến.

Sau trận ấy, Fox Sports Asia đưa Văn Hậu vào danh sách 10 gương mặt nổi bật nhất vòng 1/8, đánh giá cao sự chững chạc. Anh tiếp tục chơi ở tứ kết gặp Nhật Bản, và dù Việt Nam phải dừng bước, Hậu tiếp tục được Fox Sports chọn vào top 5 cầu thủ U21 nổi bật cả giải.

Đó là những ngày tháng mà dường như cánh cửa nào cũng rộng mở với Văn Hậu.

Chỉ vài tháng sau Asian Cup, Hậu giong buồm sang Hà Lan. Thể hình hiếm gặp với cầu thủ Việt, cùng chuyên môn đã được khẳng định, anh đủ cơ sở để nung nấu giấc mơ châu Âu. Nhưng, rất nhiều yếu tố đã khiến nó sớm khép lại sau một mùa giải. Bên cạnh chuyện chuyên môn, hòa nhập, còn có tác động rất lớn của đại dịch toàn cầu và vấn đề thể trạng.

Sau khi hồi hương, anh gặp những vấn đề nghiêm trọng ở đầu gối dẫn tới phẫu thuật cuối năm 2020. Từ tháng 9/2023, chấn thương gót chân khiến Văn Hậu phải rời xa sân cỏ trong thời gian rất dài. Anh điều trị tại Singapore và Hàn Quốc, lại phải phẫu thuật rồi lại phải chờ đợi. Asian Cup 2023, diễn ra đầu năm 2024, trôi qua mà không có tên anh.

Ánh sáng trời Âu lóe lên rồi vụt tắt với Văn Hậu. Ảnh: SC Heerenveen.

Tháng 1/2025, vợ của Hậu, Doãn Hải My đăng video ghi lại cảnh chồng địu con trai đi chơi thủy cung. Dưới phần bình luận có người hỏi trêu: “Cậu này sinh năm 1999 mà đã giải nghệ rồi à?”. Hải My đáp: “Chồng em chưa bao giờ ngưng điều trị và tập phục hồi một ngày nào đâu ạ”.

Nghe chạnh lòng. Chàng trai từng được báo chí châu Á ngợi khen năm 19 tuổi, từng sang Hà Lan với bao kỳ vọng, nay phải đối diện câu hỏi về khả năng tiếp tục sự nghiệp.

Ngày 6/1/2025, khi vẫn phải dùng hai chiếc nạng sau điều trị, Văn Hậu viết một bức thư gửi chính mình của năm 2026. Không còn những ước mơ về danh hiệu hay hợp đồng lớn, anh chỉ mong điều giản dị: được tập luyện, được ra sân trở lại.

Gọi giấc mơ về

Mãi đến cuối năm 2025, sau hơn hai năm dưỡng thương, Hậu mới tái xuất. Tháng 3/2026, anh được trở lại tuyển Việt Nam và góp công vào hành trình bảo vệ chức vô địch ASEAN Cup.

Có lẽ những năm tháng phải ngồi ngoài đã khiến Văn Hậu hiểu thời gian quý giá đến nhường nào. Trả lời phỏng vấn VOV tháng 8/2026, tức đã trở lại và đã vô địch ASEAN Cup lần hai, Hậu vẫn bảo chỉ việc được tập luyện cũng đủ khiến anh vui.

Nhưng bóng đá không phải nhà hảo tâm. Nó không nhìn vào những cam go Hậu từng trải mà dành cho anh sự ưu ái: Tháng 9/2026, Văn Hậu nhận thẻ đỏ sau pha phạm lỗi nguy hiểm với Doãn Ngọc Tân, bị treo giò 4 trận quốc nội. Ít ngày sau, anh mất bóng trước vùng cấm trong trận CAHN thua Gamba Osaka 1-4, góp phần dẫn đến bàn thua thứ ba.

Hệ quả, khi HLV Kim Sang-sik công bố danh sách dự FIFA ASEAN Cup 2026, Văn Hậu không có tên, dù mới góp sức vào chức vô địch trước đó.

Việc vắng mặt ở FIFA ASEAN Cup khiến Văn Hậu quyết tâm hơn, và cũng cẩn trọng hơn. Ảnh: Minh Chiến.

Những vấp váp ấy nhắc rằng trở lại sân cỏ là một chuyện, tìm lại phong độ đỉnh cao lại là chuyện khác. Hậu vẫn lấy lại sự ổn định, kiểm soát tốt hơn các pha va chạm và hạn chế những quyết định nóng vội. Anh không thể mãi thuyết phục người khác bằng câu chuyện mình đã vượt qua chấn thương ra sao. Điều quan trọng hơn là chứng minh bản thân đủ sức trở thành chỗ dựa cho đồng đội.

Bởi vậy, chiến thắng trước Cảng Thượng Hải ngày 27/10 là một tín hiệu đáng mừng. CAHN hành quân đến Trung Quốc sau hai thất bại liên tiếp tại AFC Champions League Elite. Trước một đối thủ gây sức ép lớn, Văn Hậu được trao băng đội trưởng và có mặt ở cả những tình huống lên bóng lẫn các pha phòng ngự.

Ngay phút thứ 8, anh phối hợp một chạm với Brayan Perea, góp phần tạo nên pha tấn công nguy hiểm. Khi Cảng Thượng Hải đẩy cao đội hình, Hậu làm chắc phần việc quen thuộc: tranh chấp, bọc lót và nói chung là bảo vệ khung thành.

Thống kê sau trận ghi nhận 14 hành động phòng ngự của anh, gồm 9 lần phá bóng, 2 pha cắt bóng, 2 lần chặn cú sút và 1 tình huống tắc bóng thành công. Văn Hậu còn thu hồi bóng 6 lần, thắng 4 trên 6 pha tranh chấp tay đôi.

Tuy nhiên, với một hậu vệ, những con số đẹp chưa kể hết câu chuyện. Đối nghịch những pha can thiệp giúp đội nhà thoát hiểm, là những quyết định sai khiến công sức cả trận đứng trước nguy cơ đổ sông đổ biển. Và chúng có thể xuất hiện, đan xen, bất kỳ lúc nào nếu thiếu tập trung.

Tình huống phút 94 là một lời nhắc như thế. Văn Hậu đã chơi tốt trong phần lớn thời gian, nhưng muốn trở thành chỗ dựa thực sự, anh cần giữ tỉnh táo đến những giây cuối cùng.

“Time!”

Điều đáng mừng là Hậu đang được chơi bóng, được va chạm với những đối thủ chất lượng rất cao ở đấu trường châu lục, thay vì chỉ sống bằng ký ức về chính mình!

Và vừa hay, Asian Cup 2027 đang đến gần. Văn Hậu có thể chơi trung vệ lệch trái lẫn hậu vệ trái, sở hữu thể hình tốt, kinh nghiệm quốc tế và khả năng hỗ trợ tấn công. Đó đều là những phẩm chất có thể khiến ban huấn luyện cân nhắc.

Tất nhiên, không ai có thể bảo đảm cho Văn Hậu một suất dự Asian Cup.

Anh vẫn phải cạnh tranh với những đồng đội khác, đáp ứng yêu cầu chiến thuật và quan trọng nhất là duy trì thể trạng ổn định. Nhưng nếu tiếp tục chơi tốt, bớt những pha vào bóng nóng vội và hạn chế sai sót, Hậu hoàn toàn có lý do để hi vọng.

Nếu tận dụng được thời cơ, Văn Hậu vẫn có thể viết nên chương cuối đẹp cho sự nghiệp của mình. Ảnh: CLB Công An Hà Nội.

Năm 2019, HLV Park Hang-seo tin tưởng một hậu vệ 19 tuổi giàu sức mạnh, khát vọng và chẳng ngại đối đầu với những tên tuổi lớn. Năm 2027, nếu HLV Kim Sang-sik lựa chọn anh, đó sẽ là niềm tin dành cho cầu thủ từng trải hơn, hiểu rõ cơ thể mình hơn và đã nếm đủ những ngọt đắng của bóng đá.

Có lẽ, đó mới là điều đẹp nhất trong cơ hội “sống dậy tuổi 19”.

Không phải để Văn Hậu trẻ lại 8 năm, hay để mọi thứ quay về thời điểm anh còn khiến châu Á ngạc nhiên bằng tài năng. Những năm tháng đã qua không thể lấy lại, cũng chẳng có cách nào xóa đi các chấn thương và sai lầm. Điều anh có thể làm là tìm lại sức sống, sự tự tin và khát vọng của chàng trai năm ấy, để kết hợp cùng những bài học mà tuổi 19 chưa từng có. Phải thực sự dùng được chúng, để không còn nuối tiếc!