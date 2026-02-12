Ông Netanyahu thuyết phục ông Trump mở rộng nội dung đàm phán với Iran

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tiếp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Nhà Trắng hôm 11/2, trong bối cảnh Washington và Tehran chuẩn bị cho vòng đàm phán tiếp theo về vấn đề hạt nhân.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Nhà Trắng. Ảnh: Reuters

Sau cuộc họp, viết trên mạng xã hội, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết hai bên đã có “một cuộc gặp rất tốt” và khẳng định mối quan hệ giữa Mỹ và Israel tiếp tục ở mức “rất vững chắc”. Ông nói rằng chưa có quyết định cuối cùng nào được đưa ra, ngoài việc ông nhấn mạnh cần tiếp tục các cuộc đàm phán với Iran để xem liệu có thể đạt được một thỏa thuận hay không.

Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo rằng nếu không đạt được kết quả ngoại giao, thì phải chờ xem điều gì sẽ xảy ra. Tổng thống Mỹ nhắc lại tiền lệ trước đây khi Iran từ chối thỏa thuận và phải hứng chịu chiến dịch quân sự mà ông gọi là “Búa đêm”, cho rằng động thái đó đã không mang lại kết quả tốt cho Iran. Ông bày tỏ hy vọng lần này Tehran sẽ “hợp lý và có trách nhiệm hơn”.

Trong cuộc gặp, ông Netanyahu đã tìm cách thuyết phục Mỹ mở rộng nội dung đàm phán, bao gồm cả chương trình tên lửa đạn đạo của Iran và việc Tehran hậu thuẫn các lực lượng ủy nhiệm trong khu vực như Hamas và Hezbollah. Israel lo ngại Washington có thể theo đuổi một thỏa thuận hạt nhân giới hạn, không bao quát các mối đe dọa an ninh khác.

Trước đó, phía Iran tuyên bố sẵn sàng thảo luận về việc hạn chế chương trình hạt nhân để đổi lấy việc dỡ bỏ trừng phạt, nhưng khẳng định năng lực tên lửa là “không thể thương lượng”. Trước đó, ông Trump từng cảnh báo sẽ sử dụng biện pháp cứng rắn nếu Tehran không đạt được thỏa thuận với Washington.

Ngoài vấn đề Iran, hai nhà lãnh đạo cũng trao đổi về tình hình Gaza. Ông Trump cho biết đã thảo luận về “những tiến triển lớn” đang đạt được tại Gaza và trong toàn khu vực, đồng thời khẳng định “thực sự đang có hòa bình ở Trung Đông”.