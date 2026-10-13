Ông Mai Hữu Tín: Xây dựng thế hệ doanh nhân không chỉ biết làm giàu

Chủ tịch HUBA cho rằng TP.HCM cần xây dựng thế hệ doanh nhân không chỉ có năng lực làm giàu mà còn mang khát vọng đóng góp cho sự phát triển của thành phố và đất nước.

Chia sẻ tại Lễ kỷ niệm 22 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam nhằm tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân TP.HCM tiêu biểu năm 2026, ông Mai Hữu Tín, Chủ tịch Liên đoàn Doanh nghiệp TP.HCM (HUBA), cho rằng danh hiệu này trước hết là sự ghi nhận những thành quả doanh nghiệp đã tạo dựng, nhưng ý nghĩa phía sau còn lớn hơn thế.

Theo ông Tín, một doanh nghiệp có thể lớn lên bằng doanh thu, tài sản và thị phần; nhưng để đi xa, doanh nghiệp phải lớn lên bằng uy tín và niềm tin của khách hàng, người lao động, đối tác, xã hội. Vì thế, một doanh nhân tiêu biểu không chỉ được nhìn nhận qua những gì đã đạt được, mà còn qua những giá trị tạo ra cho người khác và cho cộng đồng.

Ông Mai Hữu Tín, Chủ tịch Liên đoàn Doanh nghiệp TP.HCM (HUBA), phát biểu tại Lễ kỷ niệm 22 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam. Ảnh: BTC.

Phát triển doanh nghiệp mạnh của TP.HCM thành của Việt Nam

Qua đó, Chủ tịch HUBA kêu gọi doanh nghiệp lớn hãy mở thêm cơ hội cho doanh nghiệp nhỏ. Doanh nghiệp đi trước chia sẻ kinh nghiệm với doanh nghiệp đi sau. Doanh nghiệp có thị trường giúp nhau cùng bước vào những thị trường mới.

Ông nhấn mạnh khi thế giới cạnh tranh ngày càng gay gắt, doanh nghiệp có thể cạnh tranh với nhau để cùng tiến bộ, nhưng cũng phải biết hợp tác để cùng lớn mạnh.

Theo ông Tín, trong bối cảnh TP.HCM đang bước vào giai đoạn phát triển mới, doanh nghiệp thành phố phải đổi mới nhanh hơn, quản trị tốt hơn, năng suất cao hơn và vươn ra thế giới mạnh mẽ hơn.

"Chuyển đổi số không phải để doanh nghiệp trở nên thời thượng hơn, mà để vận hành tốt hơn, hiểu khách hàng hơn và ra quyết định nhanh hơn. Chuyển đổi xanh không đơn thuần để đáp ứng một tiêu chuẩn mới, mà là để chuẩn bị năng lực cạnh tranh cho những thập niên tới. Quan trọng hơn tất cả, chúng ta phải tiếp tục đầu tư vào con người", ông Tín nói.

Vị này lý giải công nghệ, thị trường, mô hình kinh doanh có thể thay đổi, nhưng chất lượng con người vẫn là yếu tố quyết định doanh nghiệp có thể đi được bao xa. Trong hành trình đó, Chủ tịch HUBA xác định liên đoàn phải thực sự là ngôi nhà chung và tiếng nói chung của cộng đồng doanh nghiệp thành phố.

Thời gian tới, ông Tín cho biết liên đoàn sẽ tập trung làm tốt 4 việc. Cụ thể, đưa tiếng nói từ thực tiễn của doanh nghiệp đến với chính quyền để cùng tạo dựng môi trường kinh doanh tốt hơn; tăng cường liên kết để doanh nghiệp thành phố cùng tham gia sâu hơn vào các chuỗi giá trị; đồng hành cùng doanh nghiệp trong chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và nâng cao năng lực quản trị; đồng thời mở rộng xúc tiến thương mại, kết nối thị trường và tạo thêm những cơ hội kinh doanh thực chất cho hội viên.

"Uy tín của liên đoàn không nằm ở việc chúng tôi tổ chức được bao nhiêu sự kiện. Uy tín ấy phải được đo bằng bao nhiêu khó khăn được tháo gỡ, bao nhiêu kết nối được tạo ra, bao nhiêu cơ hội mới được mở ra và bao nhiêu giá trị thực sự đến được với doanh nghiệp. Đó là cam kết của chúng tôi", lãnh đạo HUBA chia sẻ.

Theo ông, TP.HCM cần phát triển những doanh nghiệp mạnh của thành phố thành những doanh nghiệp mạnh của Việt Nam; từ những thương hiệu trong nước thành những thương hiệu được thế giới biết đến và trân trọng. Đồng thời, thành phố cần xây dựng thế hệ doanh nhân không chỉ có năng lực làm giàu mà còn mang khát vọng đóng góp cho sự phát triển của thành phố và đất nước.

TP.HCM cần tiếng nói thẳng thắn, trách nhiệm của doanh nhân

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Công Vinh cho biết Luật Phát triển đô thị đã mở thêm cơ sở pháp lý để tổ chức phát triển đô thị trong giai đoạn mới.

Thành phố sẽ chủ động triển khai, biến cơ hội về thể chế và không gian phát triển thành môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, minh bạch, có khả năng dự báo và cạnh tranh.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Công Vinh đề nghị HUBA phát huy vai trò đại diện, kết nối và kiến tạo chính sách của cộng đồng doanh nghiệp. Ảnh: BTC.

Trên tinh thần ấy, đại diện lãnh đạo TP.HCM đưa ra 3 thông điệp lớn.

Thứ nhất, chính quyền thành phố phải thực sự đồng hành, coi khó khăn của doanh nghiệp là vấn đề cần chủ động giải quyết.

Theo đó, ông Vinh yêu cầu các sở, ban, ngành và chính quyền địa phương tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ, bảo đảm mô hình chính quyền địa phương hai cấp vận hành thông suốt, hiệu quả; rà soát quy trình, thủ tục, công khai thời hạn xử lý và trách nhiệm của từng cơ quan, từng cán bộ. Không để doanh nghiệp phải đi lại nhiều lần vì hướng dẫn thiếu nhất quán; không để kiến nghị kéo dài vì né tránh hoặc đùn đẩy trách nhiệm.

Đồng thời, thành phố sẽ tập trung xử lý những điểm nghẽn về đất đai, đầu tư, xây dựng, hạ tầng và các dự án tồn đọng theo đúng thẩm quyền, đúng pháp luật; thúc đẩy kết nối giao thông, logistics, hạ tầng số và hạ tầng phục vụ sản xuất.

Cùng với đó, TP.HCM tăng cường phối hợp với các tổ chức tín dụng, cơ sở đào tạo, đơn vị xúc tiến thương mại để doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, có thêm cơ hội tiếp cận vốn, nhân lực chất lượng cao, công nghệ và thị trường.

Thứ hai, ông Vinh nhấn mạnh doanh nghiệp phải là chủ thể tiên phong trong đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh. Lãnh đạo TP cho rằng sự hỗ trợ của Nhà nước chỉ thật sự phát huy hiệu quả khi được tiếp sức bằng nội lực, chiến lược dài hạn và khả năng tổ chức thực hiện của doanh nghiệp.

Ông kỳ vọng doanh nghiệp coi nâng cao năng suất, đổi mới quản trị, chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi xanh và phát triển nguồn nhân lực là nhu cầu tự thân; coi tính minh bạch, tuân thủ pháp luật, đạo đức kinh doanh và trách nhiệm xã hội là nền tảng của sự phát triển bền vững.

"Các doanh nghiệp lớn cần phát huy vai trò dẫn dắt, tăng cường liên kết với doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp khởi nghiệp, các cơ sở nghiên cứu và đào tạo để tạo thành hệ sinh thái sản xuất, kinh doanh có sức lan tỏa. Doanh nghiệp nhỏ và vừa phải chủ động nâng chuẩn quản trị, minh bạch tài chính, chuẩn bị phương án đầu tư khả thi, tham gia các chuỗi cung ứng và tìm kiếm thị trường mới", ông Vinh nói.

Thứ ba, ông đề nghị HUBA phát huy vai trò đại diện, kết nối và kiến tạo chính sách của cộng đồng doanh nghiệp.

Cụ thể, HUBA cần tiếp tục làm tốt vai trò cầu nối tin cậy giữa chính quyền và doanh nghiệp; kịp thời tập hợp, phản ánh trung thực những khó khăn phát sinh từ thực tiễn, đồng thời đề xuất giải pháp có căn cứ, có tính khả thi. Các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, kết nối đối tác, đào tạo, hỗ trợ chuyển đổi số và chuyển đổi xanh cần hướng đến hiệu quả, thước đo đối với hội viên.

Bên cạnh đó, ông Vinh kỳ vọng cộng đồng doanh nhân không chỉ phản ánh những vướng mắc của mình, mà còn chủ động tham gia góp ý, phản biện và cùng chính quyền hoàn thiện chính sách.

Thành phố cần tiếng nói thẳng thắn, trách nhiệm của những người đang trực tiếp sản xuất, kinh doanh; kỳ vọng một tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới; lấy chất lượng, uy tín và hiệu quả dài hạn làm thước đo thành công; cần kinh nghiệm thực tiễn của các doanh nhân thành đạt để nuôi dưỡng thế hệ doanh nhân trẻ và khơi dậy khát vọng khởi nghiệp, làm giàu chính đáng.